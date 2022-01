Victor Papamoniodis rejoint Medison Pharma en tant que Vice-président des marchés internationaux





ZOUG, Suisse, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Medison, une société pharmaceutique mondiale dont l'objectif est d'offrir aux patients du monde entier un accès à des traitements hautement innovants (« Medison »), est fière d'annoncer l'arrivée de Victor Papamoniodis au poste nouvellement créé de Vice-président des marchés internationaux. Victor Papamoniodis travaillera au siège international de Medison, à Zoug, en Suisse.

Victor Papamoniodis dirigera les marchés de Medison hors Israël et se concentrera sur l'adaptation de la présence de l'entreprise sur les marchés, tout en développant et en entretenant des relations avec les partenaires de Medison à l'international.

Avant de se joindre à Medison, Victor Papaoniodis occupait le poste de Vice-président des marchés internationaux et émergents chez Apellis Pharmaceuticals, Inc. Auparavant, il avait passé neuf ans chez Vertex Pharmaceuticals Incorporated comme directeur général des distributeurs et des marchés émergents, poste dans le cadre duquel il était responsable de plusieurs régions, y compris l'Europe centrale et orientale, l'Amérique Latine, la Russie et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

« Je suis ravi de rejoindre Medison et son leadership international à une période passionnante de croissance rapide et d'expansion sur de nouveaux marchés. Medison crée un véritable changement de paradigme dans l'industrie pharmaceutique, se positionnant comme le partenaire de la prochaine génération pour les entreprises de biotechnologie qui souhaitent accéder aux marchés internationaux et répondre aux patients dans le besoin », a déclaré Victor Papamoniodis.

« Medison ambitionne de changer la vie des patients du monde entier, en comblant l'insupportable écart d'accès au traitement et rendant les traitements les plus innovants accessibles aux patients », a déclaré Meir Jakobsohn, fondateur et PDG de Medison. « L'expérience et les capacités que Victor apporte élèveront notre plateforme internationale à un niveau supérieur.

Avec les compétences de Victor, nous accélérerons l'extension de Medison à d'autres marchés et régions, en créant une véritable plateforme unifiée au bénéfice des partenaires et des patients, à l'échelle mondiale », a ajouté Gil Gurfinkel, Vice-président du développement de l'entreprise chez Medison.

À propos de Medison Pharma

Medison est une société pharmaceutique mondiale dont l'objectif est d'offrir aux patients à l'international un accès à des traitements hautement innovants. Il s'agit de la première société à créer une plateforme internationale de commercialisation de traitements hautement novateurs, contribuant à sauver et à améliorer des vies en rendant les meilleurs nouveaux traitements accessibles aux patients du monde entier. Medison a établi des partenariats multi-territoriaux avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan qui cherchent à étendre leur portée mondiale. Pour en savoir plus, consultez www.medisonpharma.com.

