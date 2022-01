Temenos lance le premier service bancaire Buy-Now-Pay-Later optimisé par IA dans le Temenos Banking Cloud





Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, annonce aujourd'hui le lancement de son service bancaire Buy-Now-Pay-Later. Cette offre créera de nouvelles opportunités de revenus pour les banques et les fintechs, les aidera à pénétrer de nouveaux marchés et à renforcer leurs relations avec les consommateurs et les commerçants grâce à des produits de prêt alternatifs.

Temenos BNPL, associé à la technologie brevetée d'IA explicable, peut aider les banques à développer des programmes de prêt éthiques en rendant transparentes les décisions automatisées et en proposant aux clients BNPL des offres de prêt correspondantes en fonction de leurs antécédents.

Alors que durant la pandémie un nombre croissant de consommateurs se sont tournés vers le commerce électronique, les prêts à tempérament au point de vente ont gagné en popularité et en importance. Le crédit à la consommation et les prêts à tempérament ont été révolutionnés à l'ère du Banking-as-a-Service (BaaS) par le BNPL. Le service BNPL est parfaitement intégré au processus d'achat des clients pour leur offrir une expérience numérique transparente et un accès facile au financement au point de vente. Le BNPL permet également aux commerçants d'optimiser l'acquisition de clients de la vente au détail, la part du portefeuille et la fidélisation. En 2021, les revenus en ligne générés par le BNPL ont augmenté de 45 % par rapport à 2019. 1 McKinsey estime que les fintechs ont déjà détourné jusqu'à 10 milliards de dollars de revenus annuels des banques au cours des 24 derniers mois grâce aux offres de BNPL.2

Le BNPL offre des avantages significatifs aux fintechs et aux banques. Les fintechs bénéficient d'une acquisition rapide de clients et de commerçants avec un risque de crédit relativement faible et davantage d'opérations de paiement. Parallèlement, les banques peuvent renforcer l'engagement clients, accroître leur part de portefeuille ainsi que la fidélisation en créant des expériences d'achat fluides et accessibles. Le BNPL est certainement rentable pour les banques établies qui peuvent s'appuyer sur leurs atouts, tels qu'une plus grande flexibilité dans les conditions de prêt et une utilisation plus élevée du capital grâce à une rotation plus rapide des prêts et une réduction des exigences réglementaires en matière de capital. De plus, le BNPL présente des opportunités de ventes croisées avec des clients bancaires et non bancaires potentiellement plus engagés.

Le service bancaire Temenos Buy-Now-Pay-Later peut être utilisé indépendamment via le Temenos Banking Cloud. Le service est indépendant du système bancaire central sous-jacent et peut être déployé avec Temenos Transact ou toute autre solution bancaire de base. Il intègre les meilleures pratiques de l'industrie et fournit des fonctionnalités de prêt responsables pour aider les fournisseurs à s'adapter aux nouvelles réglementations. Avec le service bancaire BNPL, Temenos propose une solution pay-as-you-go entièrement flexible qui permet aux banques d'adopter rapidement et pleinement le service BNPL sans avoir à construire de nouvelle infrastructure informatique, les laissant libres de se concentrer sur le service à leurs clients.

En intégrant l'IA explicable, Temenos permet à ses clients de pré-approuver les demandes de prêt ou de proposer des taux variables en temps réel sur la base de critères préétablis, y compris des évaluations du risque de crédit, tout en offrant une transparence sur la nature de la prise de décision. De cette manière, les banques et les fintechs peuvent accorder des prêts selon des principes éthiques, rendre transparents les plans de paiement recommandés pendant le processus de demande et garantir le remboursement par les consommateurs.

Un processeur de paiement international a lancé son service Buy-Now-Pay-Later sur le Temenos Banking Cloud et a reçu 22 millions de demandes de prêt en seulement neuf mois. Il s'agit du lancement de produit le plus rapide et le plus réussi de l'histoire de l'entreprise. 70 % de ses clients sont des utilisateurs réguliers qui apprécient beaucoup le produit et parmi eux, 50 % l'utilisent à nouveau dans les trois mois.

Ginger Schmeltzer, conseillère stratégique, banque de détail et paiements, groupe Aite-Novarica, déclare : « Buy-Now-Pay-Later devient de plus en plus populaire, ce qui se reflète dans son adoption croissante par des détaillants tels que Target et Amazon, ainsi que par un plus grand nombre de petits et moyens commerçants. La solution Temenos SaaS pour BNPL associée à l'IA embarquée combine une technologie éprouvée avec une vitesse, une efficacité, une évolutivité et une transparence accrues dans la prise de décision. La solution robuste et flexible Temenos BNPL-as-a-Service met ce nouveau modèle commercial à la disposition des entreprises de toutes tailles, des coopératives de crédit et des banques challengers aux processeurs de paiement mondiaux et aux banques de premier rang. »

Max Chuard, président-directeur général de Temenos, déclare : « Dans un marché extrêmement concurrentiel, les sociétés de services financiers doivent évaluer de nouveaux modèles commerciaux pour augmenter leurs revenus. En tant que fournisseur stratégique de technologies pour plus de 3 000 banques dans le monde, nous accompagnons nos clients dans l'introduction et la mise en oeuvre de ces nouveaux modèles commerciaux rentables. Buy-Now-Pay-Later a montré à l'industrie que nous pouvons trouver de nouvelles solutions à d'anciens problèmes. Cela a remis en question notre façon d'aborder l'engagement, l'acquisition et la fidélisation des clients. Nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle solution qui permettra à nos clients de proposer un financement alternatif rapide, transparent et évolutif. »

? Fin ?

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.temenos.com.

1 Holiday shopping 2021: 4 ways shoppers have changed since the pandemic began (cnbc.com)

2 Buy now, pay later: Five business models to compete | McKinsey

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 12:55 et diffusé par :