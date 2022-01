DXC Technology élargit son partenariat mondial avec ServiceNow afin d'accélérer la gestion des services d'entreprise et la transformation opérationnelle grâce à DXC Platform Xtm





DXC Technology (NYSE: DXC), une société internationale de services technologiques du Fortune 500, annonce la formation d'un nouveau groupe commercial stratégique DXC ServiceNow visant à fournir des services technologiques inégalés, rentables et résilients qui transforment les opérations des services d'entreprise, conçus sur DXC Platform XTM.

DXC vient de nommer ServiceNow partenaire de flux de travail privilégié pour DXC Platform X, une plateforme d'automatisation intelligente axée sur les données qui aide à détecter, prévenir et résoudre les problèmes avant qu'ils ne se produisent grâce à des environnements TI résilients et auto-régénérateurs. NelsonHall a désigné DXC Platform X comme un "Leader dans la gestion d'infrastructures TI cognitives et auto-régénératrices", témoignant ainsi de la capacité de DXC à fournir des avantages immédiats grâce à l'automatisation, tout en répondant aux exigences des clients pour leurs futurs modèles d'exploitation.

"Pour nos clients, l'objectif est de moderniser et automatiser leurs environnements TI afin d'atteindre un état d'opérations "silencieuses", d'économiser du temps et de l'argent, et de se concentrer sur ce qui compte le plus: la gestion de leur activité", déclare Mike Salvino, PDG de DXC Technology. "Nous traitons des environnements TI complexes sur DXC Platform X et le renforcement de cette capacité unique avec ServiceNow nous positionnera comme un leader incontestable sur le marché de la gestion des services d'entreprise."

"Les dirigeants d'entreprise reconnaissent que leur stratégie technologique constitue leur stratégie commerciale", déclare Bill McDermott, PDG de ServiceNow. "En tant que plateforme leader de l'automatisation des flux de travail d'entreprise, nous nous sentons inspirés par une collaboration avec DXC. Leur portée mondiale combinée à leur expertise technologique approfondie aideront les clients à tirer pleinement parti de la transformation numérique. Nous nous attendons à ce que ce partenariat unique soit prolongé dans les prochaines années."

DXC est un Global Elite Partner de ServiceNow et apporte une vaste expertise sectorielle, garantissant que des clients comme Swiss Federal Railways et AEON continueront de générer des retours optimaux sur leurs investissements dans la plateforme ServiceNow.

AEON, un leader du secteur du détail évoluant via plus de 19 000 magasins, a repensé son expérience employé pour environ 570 000 personnes en utilisant DXC Platform X et les services de conseils et opérationnels de DXC. "Avec la méthodologie polyvalente de DXC, nous sommes en mesure de déployer les dernières innovations de ServiceNow de manière rapide, avec une approche adaptée et des délais efficaces. Nous continuerons d'élargir la portée de notre plateforme ServiceNow en déployant une fonction de portail en libre-service bénéficiant du soutien de DXC", déclare Susumu Taniguchi, directeur général, System Architecture & Technology Division, AEON Integrated Business Service Co., Ltd.

Au niveau mondial, DXC compte plus de 6 500 déploiements et plus de 1 000 ressources ServiceNow certifiées. La société projette de doubler le nombre de ressources.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) accompagne les entreprises mondiales dans la gestion de leurs systèmes critiques et de leurs opérations, en modernisant leurs infrastructures TI, en optimisant leurs architectures de données, et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des serveurs nuagiques publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations publiques mondiales font confiance à DXC pour déployer les services sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux sommets en termes de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur l'excellence sectorielle que DCX offre à ses clients et à ses collaborateurs, visitez le site DXC.com.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits avérés constituent des "déclarations prospectives". Ces déclarations représentent des attentes et convictions actuelles, et aucune garantie n'est formulée quant à la concrétisation des résultats décrits dans lesdites déclarations. Ces déclarations sont soumises à plusieurs hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs, dont un nombre important se trouve hors de notre contrôle, susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats réels et ceux décrits dans lesdites déclarations. En outre, nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement amplifiés par la pandémie de Coronavirus 2019 et l'impact des diverses réponses individuelles et gouvernementales affectant nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs ainsi que les économies et les communautés dans lesquelles ils évoluent, et peuvent continuer de l'être à l'avenir. Pour une description écrite de ces facteurs, consultez la section "Risk Factors" dans le rapport annuel de DXC sur formulaire 10-K pour l'exercice financier clos le 31 mars 2021, et toute mise à jour contenue dans les dossiers déposés ultérieurement auprès de la SEC, notamment le rapport trimestriel de DXC sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 30 septembre 2021.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation future d'un objectif ou d'un plan énoncé dans une déclaration prospective, et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. DXC décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, de communiquer à propos d'événements ou circonstances survenant après la date du présent communiqué de presse, ou de refléter des événements non anticipés, sauf dans les cas requis par la loi.

