corfinancial lance un système de gestion des pénalités prévues par le règlement CSDR en cas de transactions non dénouées

corfinancial®, un fournisseur de premier plan de services et de logiciels spécialisés destinés au secteur des services financiers, annonce le lancement du système SureVu® de gestion et de traitement des pénalités.

SureVu® aide les sociétés buy-side à gérer les transactions non dénouées conformément aux changements qui seront prochainement apportés au règlement CSDR (Central Securities Depositories Regulation). Celui-ci impose en effet aux plateformes de négociation et aux sociétés d'investissement établies dans l'UE d'améliorer leur discipline en matière de règlement d'ici le 1er février 2022. Ces améliorations, prévues par le régime de discipline de dénouement (SDR pour Settlement Discipline Regime), visent l'obligation pour les dépositaires d'imposer des sanctions pécuniaires aux participants défaillants en cas d'échec des transactions.

SureVu prend en charge les processus complexes liés à la gestion des pénalités grâce à un ensemble de tableaux de bord informatifs et de gestion qui résument les données et les priorités. SureVu montre l'accumulation des frais nets en plusieurs devises tout au long du cycle de vie de la pénalité. Les utilisateurs peuvent par ailleurs éventuellement introduire un recours contre les pénalités litigieuses et gérer la procédure. Les sociétés adoptent ces nouvelles fonctionnalités pour s'assurer de disposer d'une solution complète et sont prêtes pour un déploiement le 1er février 2022.

« Alors que la Commission européenne a reporté la mise en oeuvre des dispositions de rachat obligatoire du règlement CSDR après des mois de spéculation, plus aucune raison ne nous force à retarder le déploiement d'une solution de prise en charge des transactions non dénouées. Ce report a offert au secteur la possibilité d'avancer et il est temps pour nous d'entrer en action », déclare Bruce Hobson, PDG de corfinancial. « Une solution aussi complète que SureVu allégera les nombreuses charges opérationnelles supplémentaires qui ont plongé le secteur dans une telle consternation. Nous supposons que ces inquiétudes trouvent principalement leur origine dans le fait que de nombreuses sociétés sont encore loin de disposer d'une solution éprouvée simple et facile à déployer. »

À propos de corfinancial www.corfinancialgroup.com

corfinancial® fournit des solutions logicielles et des services de conseil aux organisations de services bancaires et financiers du monde entier. La société possède des bureaux à Londres, à New York et à Boston. salerio® est une solution de traitement post-marché qui automatise le flux d'opérations de trésorerie et sur titres. SureVu® permet aux sociétés buy-side et sell-side de surveiller et de suivre efficacement les opérations sur titres tout au long du cycle de vie de leur règlement. BITA Risk® offre des solutions de définition de profils d'investisseurs, d'analyse de portefeuille, de gestion des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et de suivi de portefeuille sur l'application BITA Wealth. paragon® est une solution complète « front-to-back office » de rapport, de traitement et de comptabilité de portefeuilles de titres à revenus fixes destinée aux banques. costars® est une plateforme d'administration d'investissements destinée aux administrateurs tiers, supermarchés financiers et sociétés de gestion de patrimoine.

