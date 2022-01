PwC Canada dévoile sa feuille de route Objectif Confiance et aborde l'un des principaux enjeux des organisations





TORONTO, le 20 janv. 2022 /CNW/ - C'est aujourd'hui que PwC Canada a présenté sa feuille de route Objectif Confiance , qui aide à combler le déficit de confiance croissant que vivent actuellement nombre de personnes et d'organisations. Nous traversons une époque sans pareille, et nous devons composer avec des changements économiques, environnementaux, sociétaux et technologiques fondamentaux qui bouleversent notre monde, sans oublier l'incertitude prolongée qu'entraîne la pandémie mondiale. Les organisations quant à elles sont confrontées à une concurrence féroce pour les capitaux et pour les talents, à de nouveaux risques géopolitiques et à la nécessité de produire un impact durable pour toutes leurs parties prenantes. Dans ce contexte, la confiance est devenue un impératif commercial de taille et un levier de création de valeur.

Les données de l'enquête de PwC Canada auprès des chefs de direction pour 2021 indiquent que près de la moitié des chefs de direction canadiens sont préoccupés par un manque de confiance dans les affaires. En outre, le Canada fait face à une crise de leadership croissante, confirmée récemment par le baromètre de confiance Edelman , selon lequel plus de la moitié des répondants pensent que les leaders tentent sciemment de les flouer.

« La confiance est au coeur de la mission de PwC et de sa stratégie mondiale, la Nouvelle équation , explique Nicolas Marcoux, chef de la direction de PwC Canada. Établir la confiance n'a jamais été aussi important, ni aussi difficile. Les organisations doivent gagner la confiance du public et produire des résultats durables dans un environnement où la concurrence et le risque de perturbation, ainsi que les attentes sociétales, sont plus grands que jamais. Nous devons faire notre part dans la résolution de certains des problèmes les plus urgents auxquels la planète est aujourd'hui confrontée, et nous sommes fiers de lancer la feuille de route Objectif Confiance de PwC Canada. Il s'agit de notre étoile polaire, de ce qui nous permet de nous assurer que nos actions et nos comportements correspondent à nos intentions et à nos engagements, et ce, dans chacune de nos interactions et de nos relations. Nous sommes nous-mêmes sur cette voie : nous voulons être responsables face à nos engagements et faire preuve de transparence lorsque nous ne répondons pas aux attentes. Nous publions notre feuille de route parce que nous voulons vraiment inciter d'autres entreprises à faire elles-mêmes ce cheminement. »

La feuille de route Objectif Confiance de PwC Canada a été élaborée à partir des opinions de nos parties prenantes. Nous sommes allés au-delà de l'importance des questions et opportunités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur lesquelles nous rendons des comptes tous les ans. Une analyse des opinions de plus de 3 000 de nos parties prenantes (clients, personnel et public) nous a aidés à comprendre pourquoi les gens nous font confiance et en quoi nos actions nous aident ou nous nuisent dans notre capacité à rester résilients, responsables et durables sur le long terme.

Notre analyse a révélé l'urgence de dépasser la façon traditionnelle de gagner la confiance, soit par notre travail relatif à l'information financière et à la conformité. Nous nous concentrons sur un éventail plus large de parties prenantes et d'enjeux qui nous aident à inspirer confiance, comme l'inclusion et la diversité, l'équité, la qualité, les contributions économiques et notre empreinte environnementale. Pour bâtir la confiance, PwC répond aux exigences croissantes de transparence et d'engagement des parties prenantes. Notre cadre inclut un tableau d'indicateurs comportementaux clés qui nous permet d'évaluer nos progrès quant aux vecteurs de confiance et montre où nous voulons en être dans le futur, selon des cibles quinquennales. Nous avons pour ambition de nous améliorer constamment et de communiquer des renseignements sur notre progression et nos résultats de façon transparente.

« PwC Canada s'engage à renforcer sa réputation d'organisation digne de confiance, transparente et responsable en cette ère d'attentes nouvelles des entreprises et de la société, affirme Nicolas Marcoux, chef de la direction de PwC Canada. Nous reconnaissons que nous devons être prêts à parler non seulement de nos réussites, mais aussi de ce que nous devons améliorer et de ce que nous faisons pour combler les lacunes. Il est essentiel de montrer sa vulnérabilité pour instaurer la confiance. Nous convenons également qu'il s'agit d'un parcours qui s'étend sur plusieurs années et que notre feuille de route et nos objectifs évolueront au fil du temps. Nous continuerons de modifier nos indicateurs clés de performance au besoin, et d'en apprendre davantage sur la façon de gagner la confiance de nos parties prenantes. Je dois admettre que nous n'avons pas toutes les réponses. Toutefois, nous croyons fermement qu'en partageant notre feuille de route, non seulement nous gagnerons la confiance du public envers PwC Canada, mais en plus nous encouragerons d'autres entreprises à suivre notre exemple. »

En plus de publier sa feuille de route Objectif Confiance, PwC Canada lance aujourd'hui une série de balados sur la confiance, Talking Trust, animés par James Temple, chef du service Responsabilité sociale d'entreprise de PwC Canada. Le premier épisode se trouve ici et présente une discussion avec Nicolas Marcoux, chef de la direction de PwC Canada.

