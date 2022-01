Les coopératives d'épargne et de crédit de la Colombie-Britannique et leurs membres ont accès aux services de l'OSBI





TORONTO, ON / ACCESSWIRE / le 20 janvier 2022 / En ce début d'année, l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) a accueilli les coopératives d'épargne et de crédit de la Colombie-Britannique en tant que firmes participantes. Ces dernières se joignent aux coopératives d'épargne et de crédit de l'Alberta et de la Saskatchewan, qui offrent les services de l'OSBI à leurs membres depuis le milieu des années 2000.

« Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de travailler avec les coopératives d'épargne et de crédit de la Colombie-Britannique et leurs membres et de jouer un rôle d'importance dans la résolution des problèmes et le traitement constructif des différends qui surviennent, a affirmé Sarah Bradley, ombudsman et chef de la direction, OSBI. Nous collaborons depuis longtemps avec les coopératives d'épargne et de crédit de l'Alberta et de la Saskatchewan et, à nos yeux, l'ajout de celles de la Colombie-Britannique est une étape très positive vers l'atteinte de notre objectif qui consiste à offrir aux clients et aux firmes du Canada des services de règlement de différends équitables, efficaces et fiables. »

Par l'ajout de plus de 35 coopératives d'épargne et de crédit de la Colombie-Britannique, l'OSBI offre désormais des services à environ 100 coopératives d'épargne et de crédit au Canada.

Les coopératives d'épargne et de crédit de la Colombie-Britannique se joignent à l'OSBI en partie pour démontrer leur engagement envers les importantes dispositions en matière de protection des consommateurs du code de conduite volontaire du marché national applicables aux coopératives d'épargne et de crédit et des nouvelles dispositions de la Financial Institutions Act de la Colombie-Britannique, selon lesquelles les coopératives d'épargne et de crédit de la Colombie-Britannique doivent être membres d'une organisation visée par règlement qui résout les différends.

« Nous tenons à remercier l'Association canadienne des coopératives financières (ACCF) pour le leadership et le soutien dont elle a fait preuve afin de nous aider à faire avancer ce produit et les coopératives d'épargne et de crédit de la Colombie-Britannique, qui ont chargé l'OSBI de fournir ces services essentiels à ses membres, a affirmé Mme Bradley. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec eux, avec l'ACCF et avec la Financial Services Authority de la Colombie-Britannique pour résoudre des différends et garantir des résultats équitables aux coopératives d'épargne et de crédit de la province et leurs membres.

La plupart des coopératives d'épargne et de crédit de la Colombie-Britannique se sont jointes à l'OSBI en janvier 2022, et il est prévu qu'elles deviennent toutes des firmes participantes au plus tard en juin 2022.

L'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) est un organisme national indépendant et sans but lucratif qui aide les consommateurs et les fournisseurs de services financiers à régler leurs différends et à diminuer le nombre de ces conflits dans les deux langues officielles. L'OSBI répond aux requêtes, mène des enquêtes équitables et accessibles au sujet des plaintes non résolues, et partage ses connaissances et son expertise avec les parties prenantes et le public. Si un consommateur a une plainte contre une banque ou une firme d'investissement membre de l'OSBI et qu'il n'a pas été en mesure de la résoudre avec la banque ou la firme, l'OSBI mènera une enquête sans frais pour le consommateur. Lorsqu'une plainte est fondée, l'OSBI peut recommander un dédommagement pouvant atteindre 350 000 $.

