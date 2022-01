Braintale annonce la publication majeure par ses cofondateurs de la validation clinique de la pronostication après traumatisme crânien dans Intensive Care Medicine





Braintale, une société innovante dédiée au décryptage de la substance blanche pour permettre une meilleure prise en charge en neurologie et en réanimation, annonce aujourd'hui qu'une revue de référence, Intensive Care Medicine, a publié la validation clinique de la pronostication pour les patients après traumatisme crânien de son dispositif médical prochainement marqué CE issu des études MRI-Coma et CENTER-TBI sous la direction du Pr Louis Puybasset1.

L'article est disponible via le lien suivant : https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-021-06583-z

L'objectif de cette publication et des études multicentriques MRI-Coma et CENTER TBI se concentre sur le besoin crucial d'une solution fiable pour l'établissement d'une pronostication pertinente chez les patients atteints de lésions cérébrales traumatiques graves après traumatisme crânien. Emmenée par le Pr Louis Puybasset, cofondateur et président du conseil scientifique de Braintale, l'étude combinée vise à contribuer à améliorer le processus décisionnel des unités de soins intensifs en fournissant des informations objectives aux soignants et aux familles. L'étude visait à concevoir un nouveau score de classification basé sur les données issues d'imagerie par résonnance magnétique de diffusion, une évolution de l'imagerie par résonnance magnétique, dans la substance blanche profonde entre le jour 7 et le jour 35 après le traumatisme afin de prédire l'évolution cliniques à 1 an.

Avec une spécificité compatible avec une prise de décision personnalisée en unités de soins intensifs, la pronostication permet d'identifier les patients avec pronostic favorable ou défavorable.

Cette publication majeure renforce la pertinence clinique des solutions de la plateforme Braintale-Care, apportant une aide à la décision personnalisée en clinique et en conditions réelles. "Après la première validation clinique des marqueurs utilisés par Braintale pour les patients après un arrêt cardiaque publiée dans le Lancet Neurology en février 20182, la publication de cette deuxième étiologie par les membres fondateurs de Braintale ancre sa proposition de valeur en soins intensifs" commente Vincent Perlbarg, coauteur de l'étude et cofondateur de Braintale. « Il permet une meilleure prise en charge des patients sévères et des situations difficiles à vivre pour les familles tout en aidant les professionnels de santé dans leur prise de décision".

« La validation clinique de dispositifs médicaux digitaux utilisant l'intelligence artificielle par des études multicentriques fait très souvent défaut dans le paysage innovant, et nous sommes fiers de compléter notre portefeuille de produits en soins intensifs avec cette deuxième indication » ajoute Julie Rachline, cofondatrice et directrice générale. « Cela confirme la position de Braintale en tant que plateforme de biomarqueurs de la substance blanche permettant l'identification des patients à risque, le diagnostic précoce, le suivi à la fois de la progression des maladies et de l'efficacité des traitements tout en soutenant la prise de décision en milieu hospitalier, en neurologie et en réanimation ».

Le marquage CE de classe I de brainQuant, le premier module de la plate-forme BrainTale care, a été obtenu en mars 2020 conformément à la directive 93/42/CEE des dispositifs médicaux. Braintale a renouvelé sa certification ISO 13485 et attend la finalisation de son marquage CE de classe IIA dans le cadre du règlement sur les dispositifs médicaux (UE 2017/745) dans les mois à venir.

À propos de Braintale

Braintale est une société innovante dédiée au décryptage de la substance blanche pour permettre une meilleure prise en charge en neurologie et en réanimation avec des solutions pronostiques cliniquement validées. Grâce à des mesures sensibles et fiables des altérations de la microstructure de la substance blanche, Braintale offre une plateforme de biomarqueurs numériques pour aider à la prise de décision en clinique et permet l'identification des patients à risque, le diagnostic précoce et le suivi de la progression de la maladie et de l'efficacité des traitements. S'appuyant sur plus de 15 années de développement, les produits de Braintale sont développés répondre aux besoins médicaux et répondre aux attentes des professionnels de la santé et des patients.

Depuis sa création en 2018, l'entreprise a mis en place un système complet de management de la qualité et est désormais certifiée ISO 13485 2016, avec une suite de produits disponibles sur le marché européen.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.braintale.eu.

1 Puybasset L et al. Prognostic value of global deep white matter DTI metrics for 1-year outcome prediction in ICU traumatic brain injury patients: an MRI-COMA and CENTER-TBI combined study. Intensive Care Med. 2022 Dec 14. doi: 10.1007/s00134-021-06583-z. Epub ahead of print. PMID: 34904191.

2 Velly L, et al. Use of brain diffusion tensor imaging for the prediction of long-term neurological outcomes in patients after cardiac arrest: a multicenter, international, prospective, observational, cohort study. Lancet Neurol. 2018 Apr;17(4):317-326. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30027-9. Epub 2018 Feb 27. PMID: 29500154.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 11:25 et diffusé par :