Appel de candidatures de l'ARSF pour des comités consultatifs des intervenants





TORONTO, le 20 janv. 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) s'est engagée à adopter une approche collaborative transparente et ouverte, qui fait appel à des intervenants et permet d'obtenir un large éventail d'information et de perspectives pour établir son orientation.

L'ARSF est à la recherche de nouveaux membres pour ses comités consultatifs des intervenants qui servent d'organismes de consultation pour le conseil d'administration et la direction de l'ARSF.

Les comités consultatifs des intervenants se feront les porte-parole des intervenants; ils feront des commentaires et donneront des conseils au sujet des priorités et du budget de l'ARSF, de la réglementation fondée sur des principes et des autres questions que le conseil jugera pertinentes.

Pour en savoir plus sur le mandat des comités et les critères de sélection, veuillez vous reporter aux mandats mis à jour suivants :

Un appel de candidatures pour le Comité consultatif des intervenants pour les fournisseurs de services de santé sera lancé en février 2022. Un nouveau Comité consultatif des intervenants pour les conseillers financiers et les planificateurs financiers sera annoncé en été 2022.

Processus de demande

Si vous désirez présenter une demande en vue de devenir membre d'un CCI, veuillez remplir le formulaire de demande sur notre site Web . Les demandes seront acceptées jusqu'au vendredi 25 février 2022.

Pour en savoir plus

L'ARSF continue de collaborer avec les secteurs qu'elle réglemente afin de veiller à la sécurité financière, à l'équité et au choix pour ses membres et les consommateurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.fsrao.ca/fr .

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

