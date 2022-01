Weber inc. transforme la cuisine à l'extérieur en présentant une gamme de produits innovants pour 2022





Weber inc. (NYSE:WEBR), leader mondial dans l'innovation, la technologie et les produits pour la cuisine à l'extérieur, a présenté aujourd'hui les trois premiers nouveaux éléments de son éventail de produits pour le barbecue en 2022. Conçus pour fusionner les meilleurs choix quant à la technologie intelligente, aux matériaux de haute qualité, à l'ingénierie de performance et à la fabrication artisanale, le barbecue intelligent au gaz GENESIS 2022, le barbecue à granulés de bois SMOKEFIRE 2022, version STEALTH,et la toute nouvelle collection de cuisine à l'extérieur WEBER CRAFTED, propulsent la cuisine en plein air à de nouveaux sommets de découverte et d'exploration culinaires.

«?Notre gamme de produits pour la prochaine saison de cuisson sur le barbecue repousse les limites en ce qui a trait aux types de mets que l'on peut préparer à l'extérieur, y compris des méthodes populaires comme la cuisine sur une plaque de cuisson et la pâtisserie directement sur un barbecue WEBER?», a déclaré Jennifer Bonuso, vice-présidente principale et directrice générale, Gestion mondiale des produits de Weber. «?Ces nouveaux produits ont été façonnés à partir d'idées proposées par des amateurs de grillades du monde entier, qui ont le goût de créer plus quand ils cuisinent à l'extérieur. Nous avons répondu à ce souhait en alliant la meilleure technologie intelligente dont nous disposons, de nouvelles fonctionnalités et une collection unique d'accessoires pour la cuisson sur le gril ».

À PROPOS DE LA NOUVELLE COLLECTION WEBER CRAFTED POUR LA CUISINE À L'EXTÉRIEUR

La collection WEBER CRAFTED pour la cuisine à l'extérieur est une gamme d'accessoires interchangeables pour la cuisson sur le gril, exclusifs et de haute qualité, offrant la possibilité d'employer diverses méthodes de cuisson. Les amateurs de cuisine à l'extérieur peuvent utiliser des grilles traditionnelles ou se servir d'une surface plane, afin de pouvoir intégrer de nouveaux aliments à la cuisson sur le barbecue, comme des oeufs, des crêpes, des hamburgers pressés et bien d'autres choix encore. Retirez les grilles pour les remplacer par une pierre de cuisson pour préparer des pizzas, des pains plats croustillants et des biscuits ou utilisez des brochettes de rôtisserie pour les kébabs et le poulet rôti. La Collection transforme le barbecue en une cuisine polyvalente et complète à l'extérieur.

La gamme de produits WEBER CRAFTED comprend six articles de cuisson, chacun fournissant une grande surface de cuisson, facilitant la cuisson à la vapeur, la cuisson au four, le rôtissage, la cuisson à feu vif ou la cuisson sur une surface plane directement sur le barbecue. La collection complète d'accessoires pour la cuisson sur le gril comprend une grille à double surface, un plateau, une pierre de cuisson polie, un panier à rôtir, un wok et cuiseur à la vapeur et des brochettes de rôtisserie. De plus, celle-ci comporte des grilles spécialement conçues pour divers types de cuisson et une pièce à insérer qui permet de changer facilement les accessoires pour la cuisson sur un barbecue WEBER au gaz, au charbon ou à granulés.

Chaque article WEBER CRAFTED est vendu séparément.

À PROPOS DU NOUVEAU BARBECUE INTELLIGENT AU GAZ WEBER GENESIS

Le barbecue intelligent au gaz GENESIS de 2022, le barbecue au gaz le plus avancé de Weber depuis 15 ans, crée une expérience culinaire ultime pour les amateurs de grillades.

Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, tirant parti de l'ingéniosité et du savoir-faire pour lequel Weber est reconnu, le barbecue GENESIS de 2022 offre de nombreuses fonctionnalités, afin de procurer une expérience complète de cuisine en plein air, dans n'importe quel espace extérieur, dont :

la collection de cuisine à l'extérieur WEBER CRAFTED comportant des grilles de cuisson spécialement conçues pour accueillir la pièce à insérer permettant d'y déposer des grilles WEBER CRAFTED et des accessoires pour la cuisson sur le gril (vendus séparément), et proposant une multitude d'options de cuisson sur le barbecue.

comportant des grilles de cuisson spécialement conçues pour accueillir la pièce à insérer permettant d'y déposer des grilles WEBER CRAFTED et des accessoires pour la cuisson sur le gril (vendus séparément), et proposant une multitude d'options de cuisson sur le barbecue. La technologie de grillade intelligente WEBER CONNECT permet d'obtenir des aliments grillés à point au moyen d'alertes de température, de rappels et de notifications en temps réel, pour tourner et servir les aliments, sur le barbecue et sur le téléphone. Grâce à l'application WEBER CONNECT, les amateurs de cuisine à l'extérieur peuvent rester connectés à leur barbecue, tout en s'occupant de leurs invités, en regardant une partie ou en prenant un verre.

permet d'obtenir des aliments grillés à point au moyen d'alertes de température, de rappels et de notifications en temps réel, pour tourner et servir les aliments, sur le barbecue et sur le téléphone. Grâce à l'application WEBER CONNECT, les amateurs de cuisine à l'extérieur peuvent rester connectés à leur barbecue, tout en s'occupant de leurs invités, en regardant une partie ou en prenant un verre. Les brûleurs exclusifs à chaleur élevée PUREBLU sont conçus pour produire la flamme la plus efficace et la plus uniforme pour procurer une chaleur constante, précise et un allumage fiable.

sont conçus pour produire la flamme la plus efficace et la plus uniforme pour procurer une chaleur constante, précise et un allumage fiable. La très grande surface de cuisson à feu vif SEAR ZONE permet aux amateurs de cuisine à l'extérieur de faire cuire plusieurs aliments en même temps à feu élevé.

permet aux amateurs de cuisine à l'extérieur de faire cuire plusieurs aliments en même temps à feu élevé. La très grande superficie de la table de préparation et de service permet d'y déposer un plus grand nombre de plateaux et de plats que les modèles GENESIS précédents.

permet d'y déposer un plus grand nombre de plateaux et de plats que les modèles GENESIS précédents. Les voyants DEL de détection de mouvement NIGHTVISION sous le couvercle éclairent toute la surface du gril, de la table latérale aux grilles. Ce système d'éclairage en instance de brevet est idéal pour la cuisine à l'extérieur tôt le matin, au crépuscule et la nuit.

sous le couvercle éclairent toute la surface du gril, de la table latérale aux grilles. Ce système d'éclairage en instance de brevet est idéal pour la cuisine à l'extérieur tôt le matin, au crépuscule et la nuit. La grille de cuisson supérieure extensible permet d'obtenir un plus grand espace de cuisson sur le barbecue GENESIS de 2022, offrant ainsi une plus grande surface pour cuisiner des hors-d'oeuvre, des plats d'accompagnement ou des plats principaux, tous en même temps.

La gamme de barbecues au gaz GENESIS de 2022 comprend plusieurs modèles différents à trois et à quatre brûleurs. Des modèles en porcelaine émaillée ou en acier inoxydable sont également disponibles..

À PROPOS DU NOUVEAU BARBECUE À GRANULÉS DE BOIS SMOKEFIRE, VERSION STEALTH

Le barbecue à granulés de bois SMOKEFIRE de 2022, version STEALTH, apporte un attrait esthétique élégant noir sur noir, à l'expérience de cuisson sur le gril tout-en-un de SMOKEFIRE de Weber, qui met l'accent sur une saveur exceptionnelle au feu de bois, à la fois pour une cuisson à chaleur élevée et pour une grillade lente, à feu doux.

Le barbecue SMOKEFIRE de 2022, version STEALTH, comprend :

Style extérieur entièrement noir .

. La collection WEBER CRAFTED pour la cuisine à l'extérieur permet d'essayer divers mets qui peuvent être préparés sur un barbecue à granulés, grâce à la possibilité de rôtir, de cuire à la vapeur et même de faire frire des aliments en les remuant.

permet d'essayer divers mets qui peuvent être préparés sur un barbecue à granulés, grâce à la possibilité de rôtir, de cuire à la vapeur et même de faire frire des aliments en les remuant. Technologie de grillade intelligente WEBER CONNECT

L' éclairage intégré du barbecue illumine la grille de cuisson pour les cuisiniers du soir ou du matin.

illumine la grille de cuisson pour les cuisiniers du soir ou du matin. Une grille de cuisson au niveau supérieur offre une grande capacité de cuisson sur le gril, en créant un deuxième niveau.

offre une grande capacité de cuisson sur le gril, en créant un deuxième niveau. La conception de porcelaine émaillée conserve la chaleur, même à des températures plus fraîches et aide à prévenir la rouille et la fissuration.

Le barbecue à granulés de bois SMOKEFIRE de 2022, version STEALTH, est offert en deux modèles. Les modèles disponibles varient selon la région géographique.

En guise de source d'inspiration pour les repas, Weber a récemment procédé à une mise à jour de sa populaire application WEBER CONNECT, qui propose des recettes, des recueils de recettes et d'autres programmes de cuisine qui présentent des mets et des idées de repas que les amateurs de cuisine à l'extérieur peuvent facilement créer grâce à ces nouveaux produits. Les propriétaires de modèles de grils Weber peuvent parcourir des recettes pour y dénicher des plats simples, comme des côtelettes de porc glacées à la vinaigrette balsamique, servies avec une salsa aux pêches et des carottes grillées avec du beurre aromatisé de muscade et aussi des plats plus sophistiqués comme des steaks de tofu au citron et au gingembre, servis avec une salade de carottes et de noix de cajou ou encore des huîtres grillées avec de la sauce rémoulade créole et des épis de maïs grillés, avec du beurre au parmesan et au basilic.

La gamme complète de barbecues au gaz GENESIS de 2022 et la collection WEBER CRAFTED pour la cuisine à l'extérieur seront disponibles dans les Amériques et en Europe, jusqu'à la saison de barbecue du printemps, par l'entremise des sites Web de Weber et auprès des partenaires de vente au détail de l'entreprise dans le monde entier. En Amérique du Nord, les consommateurs peuvent acheter en ligne et en magasin, dès maintenant, certains modèles de la gamme de barbecues au gaz Genesis de 2022 et de la collection WEBER CRAFTED. En outre, le barbecue à granulés de bois SMOKEFIRE de 2022, version STEALTH, sera disponible au printemps.

À PROPOS DE WEBER INC.

Weber inc. dont le siège social se trouve à Palatine (Illinois), est la première marque mondiale de barbecue. Le fondateur de la Société, George Stephen, père, a créé la catégorie de cuisson à l'extérieur lorsqu'il a inventé le premier barbecue au charbon de bois, il y a près de 70 ans. Weber offre une gamme complète de produits innovants, y compris des barbecues au charbon de bois, au gaz, à granulés et électriques, des brûleurs et des accessoires conçus pour aider les amateurs de cuisine à l'extérieur à découvrir toutes les possibilités qui leur sont offertes. En 2021, la Société a acquis June Life inc., une entreprise d'appareils intelligents et de technologie, afin d'accélérer le développement de sa technologie Weber Connect et de ses produits numériques. De plus, Weber a récemment procédé au lancement de 1952 Ventures, une filiale ayant pour but d'accélérer les nouvelles plateformes de croissance et les extensions de marque pour la Société, en ce qui a trait aux produits, aux technologies et aux partenariats. Weber offre ses barbecues et accessoires, ses services et ses expériences à une communauté passionnée rassemblant des millions de personnes dans 78 pays.

WEBERMD, GENESISMD, SMOKEFIREMD et WEBER CONNECTMD sont des marques déposées américaines; STEALTH ; NIGHTVISION, PUREBLUE et SEAR ZONE sont des marques de commerce; elles appartiennent toutes à Weber-Stephen Products LLC.

DÉCLARATIONS FUTURES

Le présent communiqué de presse comporte diverses «?déclarations prospectives?» au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, représentant les attentes ou les convictions de Weber concernant les événements futurs. Dans certains cas, il s'avère possible d'identifier ces déclarations par des mots prospectifs comme «?peut?», «?pourrait?», «?aura?», «?devrait?», «?prévoit?», «?planifie?», «?s'attend à?», «?croit?», «?estime?», «?prédit?», «?potentiel?» ou «?continue?», le négatif de ces termes et d'autres termes comparables. Des facteurs importants pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, notre rendement ou nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats, du niveau d'activité, du rendement ou des réalisations, exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives, y compris ceux qui sont énumérés dans les relevés de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment le plus récent Rapport annuel comportant le Formulaire 10-K, les Rapports trimestriels au Formulaire 10-Q et les Rapports actuels au Formulaire 8-K.

Nos résultats futurs pourraient être influencés par divers autres facteurs, dont l'incertitude quant à l'ampleur, la durée, la portée géographique, l'incidence sur l'économie mondiale et les restrictions de voyage actuelles et possibles dues à l'épidémie de COVID-19, l'incidence actuelle et future incertaine de l'épidémie de COVID-19 sur notre entreprise, la croissance, la réputation, les perspectives financières, les résultats opérationnels (y compris les aspects de nos résultats financiers) et aussi les flux de trésorerie et la liquidité, les risques liés à tout changement imprévu ou les effets sur le passif, les dépenses en capital futures, les revenus, les dépenses, les bénéfices, les synergies, l'endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives, la capacité de réaliser les avantages et les synergies prévus quant aux acquisitions d'entreprises, tant au niveau des montants que des périodes envisagées, l'incidence des conditions concurrentielles, l'efficacité de l'établissement des prix, de la publicité et des programmes promotionnels; le succès de l'innovation, de la rénovation et de la présentation de nouveaux produits; le recouvrement de la valeur comptable de la bonne volonté et d'autres biens incorporels, le succès des améliorations touchant la productivité et les transitions d'affaires, les prix des produits de base et de l'énergie, les coûts de transport, les coûts de main-d'oeuvre, les perturbations ou les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement, la disponibilité et les taux d'intérêt quant au financement à court et à long terme, les niveaux de dépenses pour les initiatives de systèmes, les propriétés, les possibilités d'affaires, l'intégration des entreprises acquises et d'autres coûts généraux et administratifs, les changements quant au comportement et aux préférences des consommateurs, l'incidence des conditions économiques américaines et étrangères sur des éléments tels que les taux d'intérêt, les taux d'imposition légaux, la conversion et la disponibilité de devises, les facteurs juridiques et réglementaires, y compris l'incidence de tout rappel de produits; et les perturbations commerciales ou autres pertes dues à une guerre, à une pandémie, à des actes terroristes ou à des troubles politiques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 10:40 et diffusé par :