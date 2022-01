TELUS Affaires fait la promotion de la santé physique et mentale dans les PME grâce aux soins de santé virtuels sans frais supplémentaires





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les propriétaires de petites entreprises doivent continuer d'innover, de se réinventer et de s'adapter pour maintenir leurs rêves et leurs entreprises en vie tout au long de la pandémie. Par conséquent, il est de plus en plus difficile pour eux de se concentrer sur leur santé et celle de leurs employés et de leurs familles. Pour promouvoir la santé des PME, TELUS Affaires offre maintenant la solution Soins virtuels TELUS Santé sans frais additionnels à ses clients abonnés à un forfait de services mobiles pour petites entreprises1 afin de contribuer à améliorer l'accès à du soutien en matière de santé physique et mentale. À titre de chef de file des technologies de soins de santé au Canada, TELUS est déterminée à exploiter la puissance des technologies pour offrir des solutions et des services connectés afin d'améliorer l'accès aux soins pour tous les Canadiens.



Au début de la pandémie, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a constaté que 45 pour cent des propriétaires d'entreprises avaient des problèmes de santé psychologique en raison de la pandémie et que 43 pour cent travaillaient beaucoup plus d'heures qu'avant. Deux ans plus tard, les propriétaires d'entreprises font toujours face à ces obstacles. Grâce à l'accès au service de soins de santé virtuels basé sur l'application TELUS Santé, les propriétaires d'entreprise, leurs employés et leurs familles peuvent mieux privilégier leur bien-être général et atténuer les risques.

« Diriger une petite entreprise est devenu encore plus exigeant qu'auparavant, tant physiquement que mentalement, au cours des dernières années. Nous voulons soutenir la communauté des petites entreprises du pays en offrant à nos clients, à leurs employés et à leurs familles un service de santé numérique leur permettant d'accéder facilement à des soins de santé au moment et à l'endroit où ils en ont besoin », a déclaré Navin Arora, vice-président à la direction de TELUS et président de TELUS Solutions d'affaires. « Les propriétaires de petites entreprises sont au coeur de la vitalité de nos quartiers. Ils restent dévoués à leur travail et à leurs équipes malgré les défis difficiles qu'ils doivent relever chaque jour. Voilà pourquoi nous nous engageons à leur offrir le meilleur de notre leadership en matière d'innovation dans le domaine des soins de santé afin de favoriser leur mieux-être au moment où ils en ont le plus besoin. »

Comme moins de 10 pour cent des petites entreprises canadiennes offrent actuellement des soins virtuels comme avantage à leur personnel2, les Soins virtuels TELUS Santé permettent aux propriétaires de petites entreprises, à leur personnel et à leurs familles d'avoir accès à un soutien virtuel bilingue en matière de soins de santé en tout temps et de partout au pays. Grâce à l'application mobile facile à utiliser, les chefs d'entreprise et leurs familles peuvent prendre soin de leur santé de manière proactive en accédant à des services tels que les références auprès de spécialistes, des consultations, le renouvellement des ordonnances et des demandes de laboratoire. Qui plus est, ils auront également accès à un soutien en matière de santé mentale par le biais d'un service de conseil, afin que les employés et les propriétaires puissent obtenir de l'aide pour faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Huit personnes sur 10 conviennent que les soins virtuels pourraient les aider à éviter les absences au travail. Ainsi, en soutenant la santé mentale et physique de leurs équipes, les petites entreprises peuvent réduire l'absentéisme, augmenter la productivité et développer une main-d'oeuvre plus saine et plus heureuse, tout en faisant face aux répercussions continues de la pandémie.

« La pandémie a changé notre façon de voir nos activités et nous avons constaté les conséquences physiques et mentales qu'elle a eues sur notre personnel et notre productivité. Comme beaucoup de petites entreprises, nous n'avons pas les moyens de mettre en place un régime de santé complet, et jusqu'à présent, les services de santé virtuels étaient réservés aux entreprises disposant d'un budget plus important, explique Divyansh Ojha, fondateur et chef de la direction de FoodFund Inc. Le fait de savoir que le service Soins virtuels TELUS Santé est à portée de main change la donne pour nous. Le service permettra d'uniformiser les règles du jeu et donnera aux petites entreprises comme la nôtre la possibilité de prendre soin de leur personnel. Nous prévoyons que notre personnel aura l'assurance de demeurer au coeur de nos priorités en disposant d'options de soins de santé flexibles et facilement accessibles. Il s'agit d'une mesure très favorable pour les petites entreprises et je suis heureux de la partager avec mon équipe. »

Le service Soins virtuels TELUS Santé a été lancé au printemps 2021 et offre des soins de santé physique et mentale sur demande à l'échelle nationale avec une touche humaine. TELUS est la seule entreprise de télécommunications au pays à offrir l'accès à un service de soins virtuels sans frais supplémentaires pour les clients de la catégorie des petites entreprises. Il s'agit d'une valeur de plus de 1 200 $ (estimée à 5 $ par mois) pour une entreprise de 10 employés ayant un forfait de services mobiles sur 24 mois. En combinant l'avantage de sa portée nationale et plus d'une décennie d'expertise au sein de l'écosystème canadien de la technologie des soins de santé, TELUS offre un service national unique, axé sur les employeurs, qui contribue à améliorer la santé et le mieux-être des propriétaires de petites entreprises, de leurs employés et de leurs familles.

Pour découvrir les Soins virtuels TELUS Santé pour les clients des services mobiles sur segments des petites entreprises ou pour vous inscrire aux Soins virtuels TELUS Santé par le biais de votre forfait de services mobiles, visitez telus.com/soinsvirtuelsaffaires .

1 La solution Soins virtuels TELUS Santé est offerte sans frais additionnels aux clients des services mobiles du segment des petites entreprises de TELUS qui ont une entente de 1 an, de 2 ans ou sur une base mensuelle et un forfait voix et données, y compris le forfait Illimité pour entreprises, Avantage du propriétaire, Sans tracas ou Partage facile. Cette offre est valable partout au Canada. Tous les abonnés du même compte ayant un forfait de services mobiles pour petites entreprises actif de TELUS (maximum de 100 abonnés) et les membres de leur famille, y compris les conjoints et les personnes à charge (26 ans et moins), auront accès à Soins virtuels TELUS Santé. Le service de soins de santé virtuels sera offert jusqu'au 31 décembre 2022 ou jusqu'à ce que le forfait avec TELUS soit annulé, selon la première éventualité.

2 Quelque 9,9 pour cent des PME (1 à 100 employés) avaient accès à des soins de santé virtuels selon le sondage Internal Brand Tracker de TELUS Solutions d'affaires mené du 5 au 17 novembre 2021.

