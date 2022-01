Les travailleurs de Starbucks à Calgary déposent une demande d'adhésion au Syndicat des Métallos





Le Syndicat des Métallos a déposé une demande d'accréditation syndicale auprès de la Commission des relations de travail de l'Alberta au nom des travailleurs de Starbucks au Chinook Centre à Calgary.

«De nombreux travailleurs de Starbucks en Amérique du Nord sont insatisfaits du traitement qu'ils reçoivent, et méritent mieux», a déclaré Pablo Guerra, un recruteur des Métallos dans l'Ouest du Canada et les Territoires.

Préoccupés par des questions de santé et de sécurité et des pressions accrues au travail, les travailleurs de Starbucks se tournent vers les Métallos, chef de file en matière de santé et de sécurité parmi les syndicats d'Amérique du Nord.

«Cela va au-delà des aspects financiers, il s'agit de dignité et de respect de la part de leur employeur et leurs clients. L'emploi du barista a évolué ces dernières années. En plus de préparer votre café standard, les baristas doivent désormais répondre aux obligations de port de masque et gérer des boissons de plus en plus complexes, tout en traitant les pressions nouvelles liées aux commandes mobiles. Bien souvent, les baristas sont confrontés à des clients en colère et verbalement violents, et certains se sont même vu jeter du café en plein visage», a expliqué Pablo Guerra.

La Commission des relations de travail de l'Alberta entendra les objections de l'employeur le 28 janvier, et devrait peu après autoriser un vote des 17 travailleurs du café Starbucks au Chinook Centre. Suite à un vote favorable, le café au Chinook Centre deviendra le deuxième café Starbucks syndiqué au Canada. Les Métallos représentent les travailleurs de Starbucks dans un service au volant à Victoria, en Colombie-Britannique.

«Entamer des démarches pour adhérer à un syndicat demande du courage pour les travailleurs, et c'est pour nous un honneur que ces travailleurs de Starbucks souhaitent rejoindre leurs collègues de Victoria et faire partie de notre syndicat», a fait valoir Stephen Hunt, directeur des Métallos pour l'Ouest du Canada.

