QED Investors engage Chidinma Iwueke pour soutenir les investissements nationaux en Afrique





QED Investors, une société mondiale pionnière de capital-risque axée sur l'investissement dans les sociétés de services financiers révolutionnaires, a annoncé aujourd'hui avoir engagé Chidinma (Chid) Iwueke.

Chid se concentrera sur les investissements américains et internationaux.

"Chid représente un merveilleux ajout à l'équipe QED et nous sommes ravis d'être capable de tirer parti de son expertise et de ses connaissances dans toutes nos zones géographiques", a déclaré Nigel Morris, Associé directeur de QED Investors.

Il a ajouté : "Chid possède une vivacité, et démontre une passion et une perspicacité exceptionnelles en affaires. Son parcours éclectique lui permet d'apporter des points de vue riches à notre équipe d'investissement qui, combinée à sa capacité exceptionnelle à penser méthodiquement et dans des cadres, aidera QED à continuer d'investir dans les entrepreneurs fintech les plus transformateurs, tant au pays qu'à l'étranger".

L'expérience de Chid englobe l'ingénierie, la médecine, l'entrepreneuriat et la finance. Avant de rejoindre QED, elle était associée chez Microtraction, une société d'investissement de pré-amorçage, dont le siège est à Lagos, au Nigeria et jouit d'un savoir profond en fintech. Elle a joué un rôle essentiel dans le soutien de plus de 30 startups, la structuration du soutien aux sociétés de portefeuille et dans l'expansion de la portée de l'entreprise à travers l'Afrique.

Elle était auparavant associée de recherche sur les actions chez Bank of America Merrill Lynch, couvrant le secteur des services de santé. Avant de rejoindre Merrill Lynch, elle était membre fondatrice et responsable du développement des affaires et de la stratégie dans une start-up spécialisée en technologie de la santé.

"J'ai une passion pour la création d'entreprises et le soutien des fondateurs innovants pour mettre à l'échelle des solutions qui règlent des problèmes quotidiens importants", a souligné Chid. "Je considère la diversité et l'adversité comme le tremplin idéal pour la croissance, et je suis ravie de rejoindre QED pour promouvoir l'entrepreneuriat transformateur afin d'aider à éliminer les obstacles à l'inclusion financière, non seulement en Afrique, mais à l'échelle mondiale".

Chid est titulaire d'un MBA de la Columbia Business School et est diplômée d'une licence en génie nucléaire avec mention honorable Summa Cum Laude de l'Université du Tennessee.

Elle est originaire du Nigéria mais est basée à New York.

Fondée en 2007, QED Investors a investi dans plus de 160 entreprises, dont 21 licornes, et gère plus de 4,6 milliards de dollars. En septembre, QED a annoncé avoir clôturé un fonds largement sursouscrit de 1,05 milliard de dollars, dont 550 millions de dollars dans le fonds QED VII pour les investissements en phase de démarrage et 500 millions de dollars dans un nouveau fonds de croissance.

À propos de QED Investors

QED Investors est une société mondiale pionnière de capital-risque basée à Alexandria, en Virginie. Fondée par Nigel Morris et Frank Rotman en 2007, QED Investors se concentre sur l'investissement dans des sociétés de services financiers révolutionnaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique latine, en Asie du Sud-est et en Afrique. QED Investors se consacre à la création de grandes entreprises et utilise une approche unique et pratique qui tire parti des décennies d'expérience entrepreneuriale et opérationnelle de nos partenaires, aidant leurs entreprises à réaliser une croissance révolutionnaire. Les investissements notables comprennent AvidXchange, Bitso, Current, Creditas, Credit Karma, Kavak, Klarna, Konfio, Loft, Nubank, QuintoAndar, Remitly et SoFi.

