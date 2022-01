Cogeco et ses employés redonnent près d'un demi million de dollars à la communauté dans le cadre de la campagne Centraide / United Way 2021





MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Une fois de plus cette année, Cogeco (TSX: CGO) et ses employés ont été fiers de s'associer à la campagne annuelle de Centraide au Québec et de United Way en Ontario. C'est ainsi que 496 000 $ ont été recueillis et seront remis à l'organisme.

Fermement engagée dans ses communautés et portée par une profonde volonté de redonner au suivant, Cogeco s'engage depuis de nombreuses années dans la campagne de levée de fonds de Centraide / United Way, visant à recueillir et à investir des fonds localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion.

« Quelle fierté de voir nos employés du Québec et de l'Ontario s'engager face aux plus démunis de notre société. Je ne peux que saluer la sensibilité et la générosité de nos gens. Non seulement nous inspirent-ils, ils contribuent aussi à maintenir et renforcer les liens qui existent entre Cogeco et les différentes communautés qui bénéficient des fonds amassés. Les derniers mois nous l'ont démontré, l'exclusion sociale est bien présente et les besoins sont sans cesse grandissants, et c'est par des actions concrètes que nous pouvons, tous ensemble, faire une différence. C'est pour cette raison que Cogeco s'engage annuellement à contribuer à cette cause porteuse qu'est la campagne de Centraide / United Way, » a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc.

Prendre part à la croissance inclusive par des gestes concrets

Cogeco est engagée, par le biais de son programme ambitieux de Responsabilité sociale d'entreprise, à exercer ses activités de manière responsable et durable, tout en étant une bonne entreprise citoyenne. L'année dernière seulement, l'entreprise a investi plus de 16,7 millions en dons en espèces et en temps d'antenne, et ce, au profit de 700 organismes en Amérique du Nord. D'ailleurs en 2020 et en 2021, Cogeco a obtenu la certification Entreprise généreuse d'Imagine Canada. Cette certification souligne le leadership exemplaire en matière d'investissement communautaire et de responsabilité sociale au Canada.

À PROPOS DE COGECO INC.

