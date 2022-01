NioBay finalise la vente de propriétés à SOQUEM





MONTRÉAL, 20 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), une société axée sur l'exploration, le développement et l'utilisation de métaux critiques ?'verts'' et ayant une priorité sur l'environnement, le développement durable, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI), est heureuse d'annoncer la conclusion de la vente de terrain faisant suite à la signature d'une lettre d'entente (communiqué de presse du 20 octobre 2021) en vue de la vente à SOQUEM des droits et intérêts de NioBay dans les propriétés Lac Shortt, L'Espérance, Le Tac et Clairy (i.e. un intérêt indivis d'approximativement 48 %) pour un prix d'achat comptant de 950 000 $, payé en espèces.



NioBay conservera une redevance de 2 % NSR sur la propriété Clairy, dont 1 % sera en tout temps rachetable par SOQUEM en contrepartie du paiement à NioBay d'une somme de 1 000 000 $. De plus, NioBay aura le droit de racheter un intérêt de 50 % dans tout projet contenant une ressource minérale 43-101 ayant été identifiée et confirmée par un rapport technique 43-101 en contrepartie d'un paiement au comptant égal au total de 200 % des dépenses d'exploration et 100 % du montant payé par SOQUEM pour la propriété concernée.

Mot du Président et chef de la direction

« Cette signature finale fait suite à l'entente de principe que nous avions signer en octobre dernier, » indique Jean-Sébastien David, Président de la Société. « Le fruit de cette vente servira à poursuivre nos efforts d'exploration et de développement de nos projets en minéraux critiques et stratégiques (Niobium et Tantale) qui sont les Projets James Bay situé en Ontario et Crevier situé au Québec. Encore une fois je tiens à remercier SOQUEM pour le partenariat que nous avons eu ces dernières années.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay sera un chef de file en matière d'environnement, de développement durable, de gouvernance et d'inclusion autochtone en soutenant le développement de mines intelligentes à faible consommation de carbone et de pratiques de gestion responsable de l'eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnatsh .

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d'hypothèses et d'opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d'autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

