SNC-Lavalin lance Decarbonomicstm, une solution axée sur les données pour accélérer le parcours vers le net zéro





MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, lance aujourd'hui une initiative de « décarbonomie » (DecarbonomicsTM), une solution axée sur les données pour décarboner l'environnement bâti de façon rentable et accélérer le parcours mondial vers le net zéro.

DecarbonomicsTM s'appuie sur les méthodes et les pratiques de SNC-Lavalin pour offrir des bâtiments et des installations à haut rendement, interconnectés par des systèmes et des infrastructures intelligents et écologiques. Elle est lancée alors que les secteurs privé et public cherchent des moyens de réduire leurs émissions de carbone rapidement dans un contexte où l'environnement bâti représente environ 40 % des émissions mondiales de carbone et que la majorité des bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà construits.

« La création des collectivités à consommation énergétique nette zéro de l'avenir repose en partie sur la décarbonation efficace des actifs existants. DecarbonomicsTM est un exemple concret de la façon dont nous pouvons aider les clients à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette et s'inscrit dans notre approche complète Ingénierie Net Zéro, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous offrons des solutions durables en liant individus, données et technologie en partenariat avec des clients comme la Government Property Agency du Royaume-Uni, pour qui nous offrons des services de décarbonation pour son portefeuille de 450 immeubles. »

DecarbonomicsTM réunit l'expertise et les connaissances de SNC-Lavalin en matière de services des bâtiments, de conception technique, de gestion des actifs, de gestion de projet, de consultation en matière de coûts, d'analyse et de visualisation des données. Fondé sur la décarbonation des portefeuilles d'immeubles existants, DecarbonomicsTM est un service intégré basé sur une approche simple en trois étapes d'analyse comparative, d'établissement de feuilles de route et de réalisation du programme de décarbonation d'une organisation :

Analyse comparative : élaborer une base de référence sur le carbone

Feuille de route : concevoir une voie rentable de réduction des émissions de carbone

Réalisation : mettre en oeuvre nos solutions de réduction des émissions de carbone

L'approche en trois étapes repose sur Carbon Data Insights, un mélange diversifié de bases de données de référence ouvertes mondiales combiné à la riche bibliothèque de données sur les bâtiments de SNC-Lavalin. Le résultat est un domaine décarboné, réalisé grâce à la stratégie visant à réduire les émissions de carbone, depuis le changement de comportement jusqu'aux interventions de modernisation des bâtiments, et à évaluer l'avancement dans l'ensemble du portefeuille et du cycle de vie des actifs.

« L'initiative de « décarbonomie » repose sur le principe de la pensée systémique et réunit notre expertise et nos connaissances variées de l'environnement bâti et des bâtiments afin de rendre le carbone visible au niveau du portefeuille. Cela permet à nos clients de prendre des décisions beaucoup plus éclairées au sujet de leurs investissements dans la décarbonation », a déclaré Stuart McLaren, directeur du développement de DecarbonomicsTM de SNC-Lavalin.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site www.snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

