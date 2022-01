JTI-Macdonald nommée au premier rang des Top Employers au Canada pour son approche novatrice en matière d'équité, de santé mentale et de bien-être.





TORONTO, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Le Top Employers Institute a décerné à JTI-Macdonald le premier rang des Top Employers 2022 au Canada, en reconnaissance de son engagement et de ses approches novatrices en matière d'inclusion, d'équité, de bien-être et de santé mentale, de son travail visant à optimiser le modèle de travail hybride, et de sa nouvelle Politique mondiale de congé familial.

JTI-Macdonald nommée au premier rang des Top Employers au Canada

« Les personnes sont la ressource la plus importante chez JTI. Nous investissons dans notre équipe pour améliorer l'expérience de nos employés et produire des résultats concrets », déclare Alan Jackson, Chef de la direction de JTI-Macdonald. « Grâce à des initiatives comme notre Politique de congé familial équitable, JTI respecte son engagement en matière de bien-être des employés, de diversité et d'égalité des genres. Nous donnons à tous les parents la même occasion de passer du temps de qualité avec leurs enfants sans le moindre souci financier ou professionnel. »

La nouvelle Politique mondiale de congé familial de JTI accorde aux employés un congé payé de 20 semaines, peu importe le genre des employés, leur orientation sexuelle ou la façon dont ils deviennent parents - naissance, maternité de substitution ou adoption. Prêchant par l'exemple, le Chef de la direction, Alan Jackson, a été parmi les premiers employés canadiens à utiliser la nouvelle politique lorsque sa famille a accueilli un nouvel enfant en 2021.

« C'est un honneur d'obtenir la certification du Top Employers Institute », affirme Nancy Bourdon, Directrice générale - Personnes & Culture de JTI-Macdonald. « Notre équipe est au coeur de tout ce que nous faisons, et notre objectif est de lui offrir le meilleur environnement de travail possible. En 2021, nous avons adopté le modèle de travail hybride et avons fait tout ce que nous pouvions pour offrir du soutien et de la flexibilité à nos employés. Ce qui importe, ce sont le rendement et les résultats, pas les heures passées au bureau. Grâce à nos nouvelles méthodes de travail, nous offrons aux employés la possibilité de diviser leur temps entre le travail en personne et le télétravail. Nous avons également instauré une politique de congés de maladie payés illimités et amélioré notre Politique Congés fériés, vacances et paie de vacances. Pour que le travail n'empiète pas sur la vie de nos employés en raison de ces changements, nous avons adopté des heures d'activité de base et des outils numériques pour les aider à gérer leurs heures de travail et à protéger leur temps personnel », ajoute Mme Bourdon.

Pour les prochaines années, JTI-Macdonald s'est fixé les objectifs ambitieux de continuer d'être profitable aux employés et de les soutenir, et d'attirer les talents actuels et futurs. L'entreprise continuera de mettre l'accent sur la diversité, l'inclusion, le bien-être des employés et l'avancement professionnel en adaptant et en améliorant son environnement de travail, tant au bureau qu'à la maison.

Voici d'autres mesures prises par JTI-Macdonald lui ayant permis de remporter la première place du palmarès des Top Employers au Canada :

Un éventail large et complet d'occasions de formation et d'apprentissage personnalisées en fonction des besoins d'apprentissage et de perfectionnement de chacun (apprentissage en ligne dirigé par un formateur; apprentissage immersif, au rythme de chacun, en ligne ou hors ligne) pour donner à chaque employé la possibilité de réaliser son plein potentiel.

Une importance accrue accordée à la santé mentale et au bien-être - 21 % des employés ont suivi la formation Premiers soins en santé mentale.

Un accès égal aux promotions et aux occasions d'avancement en simplifiant les critères d'embauche pour corriger les préjugés inconscients et en assurant une représentation équilibrée entre les sexes parmi le comité de sélection.

Des occasions de faire du bénévolat dans nos collectivités pendant les heures de travail et le versement de dons jumelés équivalant aux dons personnels et aux heures de bénévolat effectuées par les employés à des oeuvres de bienfaisance.

La création d'un comité consultatif de diversité et d'inclusion (D&I) pour guider et soutenir JTI dans son cheminement vers un milieu de travail plus équitable et inclusif.

La création d'un flux de travail au sein de l'équipe de diversité et d'inclusion axé sur le bien-être mental et l'optimisation de l'expérience de télétravail des employés, y compris un calendrier bien rempli de célébrations virtuelles et de campagnes d'information et de sensibilisation, ainsi que l'accès virtuel à des jeux, à des séances de conditionnement physique, à des réunions générales, à des conférences nationales, à des séances de formation et de perfectionnement, et à des événements de fin d'année.

Un catalogue de bureau à la maison pour mieux configurer les postes de travail à distance.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec nous : 1-905-804-7469

JTI-Macdonald est l'une des plus anciennes entreprises du Canada. Fondée en 1858, la société JTI-Macdonald compte aujourd'hui près de 500 employés. Elle possède des installations de fabrication à Montréal, des bureaux administratifs à Mississauga et des bureaux de vente partout au pays. Sa société mère, JTI, s'est vu décerner le titre Top Employer à l'échelle mondiale huit années consécutives dans les six régions où elle exerce ses activités. Elle est l'une des 11 entreprises à recevoir cette certification huit années de suite.

Le Top Employers Institute est l'organisme international qui entérine l'excellence des pratiques de ressources humaines. L'organisme contribue à promouvoir l'adoption de ces pratiques pour enrichir le monde du travail. Grâce au programme de certification du Top Employers Institute, les entreprises participantes peuvent être certifiées et reconnues comme employeur de choix. Fondé il y a 30 ans, le Top Employers Institute a certifié 1 691 entreprises dans 120 pays et régions. Ces entreprises certifiées Top Employers ont une incidence positive sur la vie de plus de 7 millions d'employés à l'échelle mondiale.

