Sandvine conclut une entente pluriannuelle qui prolonge sa relation d'affaires avec TELUS





Les solutions en matière d'application et de réseau intelligent fonctionnant sur la plateforme Google Cloud de TELUS vont améliorer l'expérience client grâce à l'analyse de la qualité de l'expérience de la 5G, de la cybersécurité, des abonnés et des applications

WATERLOO, Ontario, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Sandvine a annoncé la conclusion d'un contrat pluriannuel avec TELUS, un chef de file mondial en technologies des communications. TELUS utilisera les solutions en matière d'application et de réseau intelligent de Sandvine sur Google Cloud, afin de mieux surveiller et gérer la croissance attendue du trafic de données mobiles et vidéo sur son réseau.

Cliente de Sandvine depuis 2013, TELUS mettra à profit les solutions d'analyse 4G et 5G de Sandvine pour soutenir ses efforts visant à favoriser l'adoption, à assurer la sécurité, à offrir une meilleure compréhension de ses clients ainsi qu'à améliorer l'expérience des applications tout en gérant les surcharges de même que les variations relatives au trafic du réseau.

La prolongation de la relation d'affaires permettra à TELUS de continuer à répondre aux demandes croissantes en matière de vitesse, de latence et de fiabilité pour des millions d'appareils et d'applications. En utilisant le plan de données à grande échelle ActiveLogic de Sandvine, TELUS disposera de la technologie de classification du trafic reposant sur l'apprentissage automatique (en instance de brevet), de la flexibilité et des performances requises pour faire face à la complexité croissante des applications.

Lyn Cantor, président et chef de la direction de Sandvine, a indiqué : « Nous sommes ravis d'avoir TELUS comme client 5G parce qu'elle se concentre sur la qualité de l'expérience des applications pour étendre son leadership sur le marché canadien. En raison de la complexité croissante des applications découlant du découpage du réseau, du chiffrement, des applications composites et des nouvelles exigences en matière de latence, Sandvine est fière de fournir à TELUS des services infonuagiques de cybersécurité, d'application et d'analyse des abonnés pour appuyer la prestation d'expériences de haute qualité sur les nouveaux services 5G de TELUS. »

Ibrahim Gedeon, chef des services technologiques à TELUS, a indiqué : « Conformément à notre engagement à soutenir l'économie et la transformation numérique au Canada, l'investissement de TELUS dans nos réseaux et nos systèmes transformera directement les expériences des Canadiens dans les secteurs qui comptent le plus pour eux, comme les soins de santé, le transport et l'agriculture. Notre entente avec Sandvine quant à ses solutions en matière d'applications et d'intelligence réseau jouera un rôle important pour nous aider à offrir des expériences de qualité et une sécurité accrue à nos clients à mesure que l'adoption de la 5G, de l'infonuagique et du numérique se développera au Canada. »

Pour en savoir plus sur les façons dont les solutions en matière d'application et de réseau intelligent ainsi que le nouveau moteur d'intelligence du service 5G infonuagique natif de Sandvine alimentent les expériences immersives auxquelles les consommateurs et les entreprises s'attendent avec la 5G, planifiez une démonstration et consultez les derniers cas d'utilisation et documents de présentation technique ainsi que les dernières études de cas.

À PROPOS DE SANDVINE

Le portefeuille de solutions infonuagiques en matière d'applications et d'intelligence réseau de Sandvine aide les clients à offrir des expériences optimisées de qualité aux consommateurs et aux entreprises. Les clients utilisent nos solutions pour analyser, optimiser et monétiser les expériences relatives aux applications à l'aide d'actions en temps réel et d'informations contextuelles reposant sur l'apprentissage automatique. La classification de pointe de plus de 95 % du trafic entre les réseaux mobiles et fixes par utilisateur, applications, appareil et emplacement crée des données en temps réel d'une richesse unique qui améliorent considérablement les interactions entre les utilisateurs et les applications, et génèrent des revenus. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sandvine.com ou suivez Sandvine sur Twitter @Sandvine .

