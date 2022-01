Invesco élargit sa gamme de FNB canadiens avec huit nouveaux FNB ESG





Le lancement réaffirme l'engagement de la société à l'égard des FNB ESG, offrant aux investisseurs diverses façons d'adapter leur exposition aux facteurs ESG à leurs besoins particuliers.

TORONTO, 20 janvier 2022 /CNW/ - Invesco Canada Ltée (« Invesco ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux fonds négociés en bourse (FNB) qui viennent enrichir son offre de FNB axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur l'innovation. Le lancement fort de FNB ESG élargit la gamme de FNB ESG pour répondre aux objectifs de placement précis des clients.

« Nos clients nous disent que les produits axés sur les facteurs ESG sont devenus un élément clé de la constitution de portefeuilles diversifiés et nous nous engageons à élargir davantage notre gamme de produits axés sur les facteurs ESG, a déclaré Pat Chiefalo, premier vice-président et chef des FNB et des stratégies indicielles, Canada. Invesco continuera de consacrer des ressources et d'utiliser son expertise interne pour créer de nouveaux FNB ESG qui peuvent aider les clients à atteindre les résultats de placement qu'ils souhaitent. »

Cinq des huit FNB lancés aujourd'hui, qui sont énumérés ci-dessous, comprendront une série de parts couvertes en dollars canadiens :

Nom du FNB Symbole Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF IUCE (CAD Units) IUCE.F (CAD Hedged Units) Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF IUTE (CAD Units) IUTE.F (CAD Hedged Units) Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF IXTE Invesco S&P/TSX Composite ESG Tilt Index ETF ICTE Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF ISTE (CAD Units) ISTE.F (CAD Hedged Units) Invesco S&P International Developed ESG Index ETF IICE (CAD Units) IICE.F (CAD Hedged Units) Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF IITE (CAD Units) IITE.F (CAD Hedged Units) Invesco ESG Global Bond ETF IWBE

« En élargissant notre gamme de produits ESG, notre objectif est d'offrir aux investisseurs une combinaison de solutions sans précédent qui peuvent répondre à une grande variété d'objectifs ESG, poursuit M. Chiefalo. Notre lancement aujourd'hui est la première étape de la revitalisation de la gamme de FNB canadiens d'Invesco. »

Sept des FNB ESG lancés aujourd'hui suivront les indices ESG de S&P Dow Jones Indices (S&P DJI). S&P DJI est un pionnier de la gestion indicielle des facteurs ESG depuis 20 ans, depuis le lancement en 1999 de l'indice Dow Jones Sustainability World. Les nouveaux FNB Invesco ajouteront une variété d'occasions liées aux facteurs ESG et plusieurs nouveaux marchés aux deux FNB Invesco existants qui suivent les indices ESG de S&P DJI, le Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG/ESG.F) et le FNB Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC/ESGC.F).

Le Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE), géré activement, applique la même méthode de sélection des facteurs ESG que le Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) existant. Tous deux chercheront à offrir un potentiel de revenu d'intérêts et de croissance au moyen de placements en titres à revenu fixe ESG.

Invesco a aussi récemment lancé le ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE, QQCE.F) et le Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (QQJE, QQJE.F) en novembre 2021. Le lancement d'aujourd'hui porte à 13 le nombre de FNB ESG offerts au Canada.

L'offre initiale des huit FNB inclus dans le tableau ci-dessus a pris fin. Les parts des FNB pourront être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

La gamme de FNB d'Invesco Americas totalise plus de 407 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion (ASG) au 31 décembre 2021. Invesco Canada Ltée est une filiale d'Invesco Ltd.

À propos d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion de placement indépendante qui s'est donné pour mission d'offrir à ses clients une expérience de placement qui leur permettra de mieux profiter de la vie. Nos équipes de placement distinctes offrent une gamme complète de capacités de placement actives, passives et alternatives. Comptant des bureaux dans plus de 20 pays, Invesco gérait un actif de 1 500 milliards de dollars américains pour le compte de clients du monde entier au 30 septembre 2021. Pour en savoir plus, consultez le site www.invesco.com.

Les placements dans les FNB comportent des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques associés au FNB. Les commissions de courtage habituelles s'appliquent aux achats et aux ventes de parts de FNB. La majorité des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable, sans être gérés activement. Cela signifie que le sous-conseiller ne tentera pas d'adopter une position défensive lorsque les marchés sont en baisse et que le FNB continuera à comprendre chacun des titres de l'indice, même si les conditions financières d'un ou de plusieurs émetteurs de titres se détériorent. Par contre, le sous-conseiller d'un FNB Invesco géré activement peut, à sa discrétion, changer les titres détenus dans ce FNB conformément aux objectifs et aux stratégies de placement du FNB.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d'Invesco Canada Ltée.

Les indices S&P Dow Jones Indices sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence et sont des marques de commerce enregistrées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque de commerce enregistrée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); « TSX » est une marque de commerce de TSX, Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée. Les Invesco S&P ETF ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, TSX ou les entreprises qui leur sont affiliées. Aucune de ces parties ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d'un placement dans ces produits ni ne se tient responsable de toute erreur, omission ou interruption des indices S&P Indices.

Nasdaq®, Nasdaq-100 ESG IndexMC et Indice Nasdaq Next Generation 100 ESG IndexMC sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »), utilisées aux termes d'une licence accordée à Invesco Canada Ltée.

Les sociétés ne se sont pas prononcées sur le(s) produit(s) quant à leur légalité ou leur caractère approprié. Le(s) produit(s) ne sont pas émis, approuvés, vendus ou recommandés par les sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU (DES) PRODUIT(S).

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

