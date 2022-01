Le LYSARC s'associe à Veeva pour accélérer la recherche sur le lymphome





L'association européenne établit les fondations technologiques pour optimiser et accélérer ses recherches

BARCELONE, Espagne, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) annonce que le LYSARC (Lymphoma Academic Research Organization) a choisi la suite Veeva Development Cloud pour améliorer l'efficacité opérationnelle de ses recherches sur le traitement des lymphomes. Le LYSARC utilisera les applications Vault Clinical, Vault Quality et Vault Safety comme socle technologique pour accélérer l'exécution, améliorer la qualité des données, et la supervision des essais cliniques.

« Notre partenariat avec Veeva va accélérer notre transformation digitale et nous permettre de gagner en évolutivité et en rapidité pour mettre au point des thérapies innovantes contre le lymphome ou améliorer les traitements actuels, déclare Franck Morschhauser, président du LYSARC. Grâce à Veeva Development Cloud, nous bénéficions d'une plateforme unifiée et connectée, qui libère nos collaborateurs des tâches chronophages et leur permet de se concentrer sur ce qui nous motive au quotidien : l'excellence scientifique au service des patients atteints de lymphome. »

Première structure académique européenne dédiée à la recherche sur le lymphome, le LYSARC recrute plus de 750 patients chaque année en Belgique, en France et au Portugal. Pour élargir son champ d'action, l'organisation collabore avec d'autres groupes académiques en Europe ou ailleurs, en partenariat avec des laboratoires pharmaceutiques. Dans ce contexte, elle a besoin d'une technologie capable de suivre le rythme de sa croissance.

Veeva Development Cloud optimise les processus métiers de manière globale pour les opérations cliniques, la gestion de la qualité ainsi que la pharmacovigilance. Avec ce système digital unifié, le LYSARC peut désormais améliorer l'expérience des patients pendant les essais cliniques, garantir le respect des procédures SOPs et réduire les coûts et les délais des essais cliniques.

« Le LYSARC a à coeur de fournir à ses équipes des technologies de pointe pour faire évoluer leur collaboration dans un environnement complexe, indique Jim Reilly, vice-président de Veeva Vault R&D and Quality. Nous sommes fiers de travailler avec un organisme à but non lucratif engagé en faveur de l'innovation, et de soutenir ainsi le développement de nouveaux traitements et recherches sur le lymphome. »

Le LYSARC, la structure opérationnelle du groupe coopérateur LYSA, standardise les processus cliniques avec Vault CDMS, Vault CTMS, Vault eTMF, Vault Study Start-up et Vault Payments. L'organisation rationalise aussi les processus qualité avec Vault QMS, Vault QualityDocs et Vault Training et limite les risques avec Vault Safety. Elle encouragera également son réseau de partenaires à adopter Veeva SiteVault Free en vue de garantir un partage transparent des informations avec les sites et les sponsors.

À propos de LYSA : un réseau de professionnels de la recherche clinique

Le LYSA, The Lymphoma Study Association, est un groupe académique coopérateur à but non lucratif, leader international de la recherche clinique et translationnelle sur les lymphomes. Il collabore avec de nombreuses équipes scientifiques à travers le monde et regroupe plus de 500 membres, chercheurs et experts médicaux, répartis dans 90 centres cliniques en France, Belgique et Portugal.

Le LYSA a pour missions de promouvoir la recherche clinique, d'améliorer la prévention, la prise en charge et le traitement des patients et de diffuser la connaissance sur ce cancer. Le LYSA conduit des études cliniques de la première administration de nouveaux traitements à l'Homme jusqu'à l'établissement de stratégies thérapeutiques de référence.

À propos de LYSARC: l'organisation de recherche académique liée au LYSA

Le LYSARC, The Lymphoma Academic Research Organisation, est la structure opérationnelle du LYSA permettant la conduite de projets de recherche clinique sur les lymphomes à l'échelle internationale. Le LYSARC dispose de toutes les fonctions intégrées et des plateformes dédiées à la pathologie, à la biologie et aux examens d'imagerie pour mener chaque année de multiples études cliniques de phase 1 à 4 et des registres en tant que promoteur. Cette association à but non lucratif est scientifiquement indépendante et regroupe plus de 130 personnels hautement qualifiés (médecins, pharmaciens, biologistes, ingénieurs...).

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 100 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu/fr.

