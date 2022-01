AGA assurances collectives acquiert J&D Benefits, basée en Ontario





MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - AGA assurances collectives, en partenariat avec Novacap, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de J&D Benefits. Basée à Markham, en Ontario, J&D Benefits fournit des services personnalisés d'administration des avantages sociaux, en se spécialisant dans les plateformes multifournisseurs, les avantages flexibles et les plateformes multiemployeurs.

L'acquisition fournira à l'équipe de J&D les ressources et le réseau nécessaires pour étendre ses activités à l'échelle nationale. La plateforme multiemployeurs de J&D Benefits complétera le portefeuille de produits et services d'AGA. J&D Benefits continuera à opérer dorénavant sous la bannière d'AGA assurances collectives. Todd Rappitt, président de J&D Benefits, est maintenant actionnaire et Vice-président d'AGA et travaillera en étroite collaboration avec Martin Papillon, PDG d'AGA, pour diriger l'expansion des solutions de J&D au Canada.

« Il s'agit d'une étape importante pour notre entreprise, car nous allons maintenant tirer parti de la plateforme de gestion de régimes multiemployeurs de J&D pour servir les organisations et leurs membres à travers le Canada », a déclaré Martin Papillon, président et chef de la direction d'AGA. « J&D Benefits est au service des organisations canadiennes depuis quatre décennies. Le même niveau élevé de service et de soins auquel nos clients s'attendent continuera. Nous sommes très heureux d'accueillir les employés de J&D Benefits dans la famille AGA. »

« AGA est un partenaire parfait pour J&D Benefits, les valeurs deux entités étant alignées. Le fait d'être une entreprise canadienne avec pour mission de simplifier l'administration et de se concentrer sur le service à la clientèle est fondamental pour J&D. Je suis convaincu que la profondeur, les ressources et l'expérience exceptionnelle d'AGA profiteront à nos clients », a déclaré Todd Rappitt, président de J&D. « Nous travaillerons en étroite collaboration pour assurer une transition en douceur et intégrer nos offres de produits très complémentaires dans les opérations d'AGA ».

À propos d'AGA assurances collectives

Chef de file au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, AGA se spécialise également en régimes de rentes collectives et devient, avec cette transaction, l'un des plus grands joueurs en matière d'avantages sociaux au pays. Fondée il y a plus de 40 ans, AGA assurances collectives compte aujourd'hui plus de 2 600 clients, soutient près de 155 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements, totalise plus de 400 M$ de primes et 310 M$ d'actifs en rentes collectives. Pour en savoir plus, consultez aga.ca.

À propos de J&D Benefits

Fondée en 1986 pour répondre à la demande croissante de programmes d'avantages sociaux collectifs plus efficaces, J&D Benefits est depuis devenue un fournisseur national de premier plan de programmes d'avantages sociaux et de services administratifs pour les organisations de toutes tailles. Avec une gamme complète de services et de solutions de consultation et d'administration, J&D Benefits aide les organisations à atteindre leurs objectifs.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez novacap.ca

SOURCE Novacap Management Inc.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :