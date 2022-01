Tangerine ajoute des portefeuilles mondiaux socialement responsables à son offre de fonds de placement





Les portefeuilles de placements socialement responsables d'Investissements Tangerine aident les clients à investir pour leur avenir et le monde qui les entoure.

TORONTO, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Gestion d'investissements Tangerine inc., une filiale en propriété exclusive de Tangerine, a annoncé aujourd'hui un nouvel ajout à son offre de fonds de placement avec le lancement des Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine.

Les nouveaux portefeuilles détiendront une combinaison diversifiée à l'échelle mondiale de fonds négociés en bourse (FNB) indiciels responsables Scotia, avec une stratégie de répartition de l'actif adaptée aux différents profils d'investisseurs et qui excluent les entreprises sur la base de critères d'investissement socialement responsable* pour s'aligner sur les valeurs et les priorités d'investissement des clients. Le résultat est une façon différente d'investir qui évite les entreprises basées sur les critères ci-dessous (voir prospectus pour plus de détails) :

Activités commerciales controversées : Entreprises qui génèrent un niveau de revenu important grâce à des activités professionnelles controversées, comme les combustibles fossiles, le tabac et plus encore

Entreprises qui génèrent un niveau de revenu important grâce à des activités professionnelles controversées, comme les combustibles fossiles, le tabac et plus encore Intensité de carbone : Entreprises se classant parmi les premiers 25 % de leur secteur pour les pratiques de fabrication à plus forte intensité de carbone (CO 2 /revenus)

Entreprises se classant parmi les premiers 25 % de leur secteur pour les pratiques de fabrication à plus forte intensité de carbone (CO /revenus) Normes établies : Entreprises dont la non-conformité aux normes internationales établies est présumée ou vérifiée

Entreprises dont la non-conformité aux normes internationales établies est présumée ou vérifiée Représentation des sexes : Entreprises sans représentation féminine aux postes clés de prise de décision

« En tant qu'organisation axée sur une raison d'être, nous sommes déterminés à veiller à ce que nos activités s'alignent sur notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de la Banque Tangerine. Nous sommes ravis de vous présenter les portefeuilles mondiaux socialement responsables, en partenariat avec Gestion mondiale d'actifs Scotia, parce que nous savons que nos clients sont également à la recherche d'occasions d'investir dans l'avenir grâce à des investissements qui correspondent à leurs valeurs. »

Voici d'autres principales caractéristiques des nouveaux Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine :

Frais de gestion peu élevés : Nos frais peu élevés [i] font en sorte que votre argent travaille plus fort pour vous.

Nos frais peu élevés font en sorte que votre argent travaille plus fort pour vous. Investissements automatisés : Nous sommes là pour vous! Configurez des placements automatiques, et nous ferons le reste au moyen de nos fonctions simplifiées comme les cotisations automatisées, le rééquilibrage automatique et le réinvestissement de dividendes.

Nous sommes là pour vous! Configurez des placements automatiques, et nous ferons le reste au moyen de nos fonctions simplifiées comme les cotisations automatisées, le rééquilibrage automatique et le réinvestissement de dividendes. Portefeuilles diversifiés à l'échelle mondiale : Chaque portefeuille investit dans des actions ou des obligations de plus de 20 pays dans le monde, offrant des occasions de croissance et d'options de diversification à portée de main.

Chaque portefeuille investit dans des actions ou des obligations de plus de 20 pays dans le monde, offrant des occasions de croissance et d'options de diversification à portée de main. Commencez avec aussi peu que 25 $ : Aucune somme forfaitaire ni aucun engagement important n'est nécessaire pour commencer votre parcours de placement. Il suffit de 25 $.

Tangerine est un chef de file bien établi dans le domaine de l'investissement numérique, offrant des solutions qui permettent aux clients d'économiser temps et argent, encore et encore. Les Fonds d'investissement Tangerine ont atteint 6 milliards de dollars en actifs sous gestion en 2021. Les nouveaux portefeuilles mondiaux socialement responsables se joignent aux Portefeuilles principaux et aux Portefeuilles FNB mondiaux existants en tant que plus récentes options de fonds d'investissement pour répondre aux besoins de placement des clients. Les options de placement de Tangerine offrent une expérience numérique de bout en bout, un investissement minimal accessible, des cotisations prélevées automatiquement et la possibilité de choisir entre nos RÉR, CÉLI, FRR et comptes non enregistrés.

De plus amples renseignements sont disponibles sur les nouveaux Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine à https://www.tangerine.ca/fr/products/investing.

Pour en savoir plus sur les investissements, consultez le blogue À propos d'argent.

À propos des Fonds d'investissement Tangerine

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'investissements Tangerine inc. et sont offerts en ouvrant un compte de fonds d'investissement en ligne chez Fonds d'investissement Tangerine ltée. Ces entités sont des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine. Fonds d'investissement Tangerine ltée est le principal distributeur des Fonds d'investissement Tangerine.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia comprend 1832 Asset Management L.P., société en commandite, dont l'associé général appartient entièrement à la Banque Scotia. Gestion mondiale d'actifs Scotia offre une gamme de solutions de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs de placement, des FNB et des solutions de placement pour les clients privés, des institutions et des programmes de gestion d'actifs. 1832 Asset Management L.P. est le conseiller en valeurs des Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne de premier plan qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de plus de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques courants sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Par l'entremise du projet Tangerine ForwardMC, Tangerine s'engage à renforcer l'autonomie des collectivités au moyen de programmes et d'initiatives qui inspirent la confiance en soi, le leadership, et l'acceptation chez les jeunes Canadiens. Comptant plus de 1 200 employés au Canada, la banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps et à son siège social à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'investissements Tangerine inc. et sont offerts à l'ouverture d'un compte de fonds d'investissement commun chez Fonds d'investissement Tangerine Limitée (« Fonds d'investissement Tangerine »). Les Fonds Tangerine ne sont vendus que par les Fonds d'investissement Tangerine qui en ont la propriété exclusive. Ces entités sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de la Banque Tangerine.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent entraîner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ou assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d'État d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

*Veuillez consulter le prospectus des fonds disponible à l'adresse https://www.tangerine.ca/fr/products/investing pour obtenir la liste complète des exclusions.



[i] Les dépenses liées au portefeuille sont composées des frais de gestion, des coûts de transaction, des frais d'administration fixes et d'autres charges opérationnelles. Les frais de gestion annuels s'élèvent à 0,55 % de la valeur du portefeuille. Les frais d'administration fixes annuels s'élèvent à 0,15 % de la valeur du portefeuille. Comme ce portefeuille est nouveau, ses autres charges opérationnelles et coûts de transaction ne sont pas encore disponibles.

