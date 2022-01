/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 20 janvier 2022/

Bell Cause pour la cause et la Croix-Rouge canadienne ont annoncé aujourd'hui un partenariat de 250 000 dollars qui vise à améliorer l'accès au soutien en cas de crise pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale au sein des...

Un certain nombre de défis devraient toucher le secteur mondial de l'alimentation et des boissons cette année. Les fortes hausses des prix des matières premières et de l'énergie, les pénuries de main-d'oeuvre, les problèmes de transport et la...