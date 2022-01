Apis Growth Fund II investit 50 millions de dollars en série C dans Giift, un leader mondial de la gestion des programmes de fidélisation





SINGAPOUR, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Apis Growth Fund II, un fonds d'investissement privé géré par Apis Partners LLP, un gestionnaire d'actifs basé au Royaume-Uni qui soutient les entreprises de services financiers et d'infrastructure financière en phase de croissance, a investi 50 millions de dollars dans Giift, le leader mondial de la gestion et du développement de programmes de fidélisation. Apis Growth Fund II était l'unique investisseur de ce tour de table de série C.

Fondée en 2013 à Singapour, Giift est rapidement devenue un fournisseur de premier plan de solutions de gestion des programmes de fidélisation dans le monde entier. Partant du principe que les programmes traditionnels de points et d'échange internes étaient dépassés, inefficaces et trop ancrés pour être perturbés, la société a développé une technologie de fidélisation de bout en bout pour réduire les points de contact et couvrir tous les besoins des émetteurs de points, des utilisateurs et des commerçants.

La plateforme de fidélisation Giift se compose de cinq produits :

Giift Loyalty Business Management System est une plateforme de fidélisation de bout en bout qui peut accueillir un large éventail de capacités de fidélisation, des récompenses transactionnelles de routine aux options comportementales spécifiques et personnalisées.

est une plateforme de fidélisation de bout en bout qui peut accueillir un large éventail de capacités de fidélisation, des récompenses transactionnelles de routine aux options comportementales spécifiques et personnalisées. Giift Marketplace est une plateforme d'échange de points et de récompenses avec une offre étendue de marques mondiales et d'entreprises locales.

est une plateforme d'échange de points et de récompenses avec une offre étendue de marques mondiales et d'entreprises locales. Giift Engage est une plateforme d'engagement des utilisateurs permettant aux entreprises d'interagir avec leurs clients par le biais d'offres et d'expériences numériques hyper-personnalisées.

est une plateforme d'engagement des utilisateurs permettant aux entreprises d'interagir avec leurs clients par le biais d'offres et d'expériences numériques hyper-personnalisées. Giift Box est une plateforme d'offres financées par les commerçants, conçue pour que les commerçants et les marques puissent créer et partager des codes promo et des offres spéciales dans l'ensemble de l'écosystème Giift afin de stimuler l'acquisition et la fidélisation des clients.

est une plateforme d'offres financées par les commerçants, conçue pour que les commerçants et les marques puissent créer et partager des codes promo et des offres spéciales dans l'ensemble de l'écosystème Giift afin de stimuler l'acquisition et la fidélisation des clients. Giift Pay est un programme de récompenses de coalition pour les portefeuilles mobiles et les processeurs de paiement permettant à leurs partenaires marchands d'offrir des récompenses aux clients.

Grâce à ce financement, Giift va étendre ses ressources en Asie Pacifique et en Afrique, tout en investissant dans les ventes régionales et le développement commercial et en renforçant ses parts de marché en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise continuera également à innover et à investir dans sa propre technologie et sa propre plateforme de fidélisation afin de garantir le maintien de son avantage technologique concurrentiel. De plus, en tant qu'investisseur ESGI-natif, Apis Partners s'efforcera de maximiser l'impact sociétal de l'investissement qui soutient l'infrastructure de paiement électronique dans les régions émergentes, ce qui est un facteur clé de l'inclusion financière dans ces économies.

Laurent Xatart, PDG et cofondateur de Giift, a déclaré : « Chez Giift, nous pensons qu'un programme de fidélisation complet est un atout essentiel pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles. Cet investissement d'Apis Growth Fund II va considérablement accélérer la croissance de Giift dans les années à venir, alors que nous devenons la norme mondiale du secteur de la fidélisation et des récompenses. Notre partenariat avec Apis nous permettra d'améliorer notre plateforme par l'innovation, d'offrir une valeur ajoutée à nos clients et de développer notre équipe dans le monde entier. »

Matteo Stefanel, cofondateur et associé directeur d'Apis Partners, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Giift et ce fut un réel plaisir de travailler avec Laurent et sa talentueuse équipe tout au long du processus. Giift a déjà fait preuve d'un grand succès, étant active dans plus de 50 pays, et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'aider l'entreprise à croître et à se développer encore davantage. »

Udayan Goyal, cofondateur et associé directeur d'Apis Partners, a ajouté : « Les programmes de fidélisation devenant une composante essentielle des stratégies de mise sur le marché des entreprises, c'était le moment idéal pour nous d'investir dans Giift, que nous considérons comme un leader du marché dans ce domaine. Les solides antécédents de Giift parlent d'eux-mêmes, et nous sommes sûrs que nous pourrons célébrer d'autres succès avec la société dans les mois et années à venir. »

Canaccord Genuity à New York a agi en tant que conseiller de Giift dans le cadre de cette transaction.

À propos de Giift

Giift sert l'industrie de la fidélisation à multiples facettes à travers trois fonctions principales, notamment l'émission de programmes de fidélisation, l'échange de programmes de fidélisation et le paiement de programmes de fidélisation. Fondée en 2013, Giift gère aujourd'hui plus de 50 000 programmes à travers plus de 55 pays et plus de 130 millions d'utilisateurs. La société a son siège à Singapour et possède des bureaux à New York, Londres, Wuhan, San Francisco, Nairobi, Mumbai, Dubaï, Lagos, Jakarta, New Delhi, Doha, Dhaka et Colombo.

www.giift.com

À propos d'Apis Partners

The Apis Group (« Apis ») est un gestionnaire mondial d'actifs de capital-investissement et de capital-risque de type ESGI, qui soutient les entreprises de services financiers et d'infrastructure financière en phase de croissance en leur fournissant des capitaux propres catalyseurs de croissance. Collectivement, Apis, par l'intermédiaire de son équipe d'environ 30 professionnels possédant une grande expertise du secteur, gère ou conseille un capital total engagé par des investisseurs (y compris le capital tiré et investi) de 1,2 milliard de dollars.

Outre son siège social à Londres, Apis est représentée dans sept pays d'Europe, d'Afrique du Nord, de l'Est et de l'Ouest et d'Asie du Sud et du Sud-Est. Apis est très consciente de l'impact sur le développement que peut avoir la fourniture de capital de croissance pour les services financiers et les entreprises d'infrastructure financière sur les marchés en croissance. L'inclusion financière est donc un principe fondamental de l'approche et du mandat d'investissement d'Apis. Apis est devenu signataire des Principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations Unies (UNPRI) dès la création de la société en 2014.

www.apis.pe

Contact pour les médias

Giift - Pascal Xatart, cofondateur et directeur : pascal.xatart@giift.com | +44 7470 605 095

Apis Partners - Stephanie Mullard | stephanie.mullard@apis.pe | +44 20 3653 0500

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1162353/Giift_Logo.jpg

