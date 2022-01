GREENVOLT a soumis une offre pour la conversion de la centrale électrique à charbon de Pego au Portugal avec la technologie HYNOCA® de Haffner Energy pour la production d'hydrogène vert (capacité de 20 tonnes par jour)





Haffner Energy, acteur de référence de l'hydrogène vert, annonce que GREENVOLT a soumis une offre pour la conversion de la centrale PEGO avec sa technologie HYNOCA®. Le projet comprend la collecte et l'utilisation de la biomasse locale, la production d'hydrogène renouvelable par le procédé HYNOCA® et la distribution d'hydrogène vert et de biochar. Ce processus innovant permettrait une empreinte carbone négative de -16 kg de CO 2 par kg d'hydrogène produit. La station de production d'hydrogène vert utilisant le procédé HYNOCA® aurait une capacité de 20 tonnes d'hydrogène vert par jour (équivalent à l'énergie verte requise pour 46 000 véhicules alimentés à l´hydrogène parcourant 15 000 km par an) et aurait une empreinte carbone négative de 320 tonnes de CO 2 par jour (correspondant au CO 2 émis par 73 000 voitures thermiques).

Le projet, qui aurait un fort impact sur la création d'emplois locaux, vise à répondre à l'ensemble des besoins régionaux en hydrogène vert des industriels et des collectivités, à un prix compétitif. L'excédent serait exporté. L'hydrogène vert pourrait être converti en électricité si nécessaire.

A propos de GreenVolt

GreenVolt (GV) est une société portugaise dont les titres sont admis sur Euronext Lisbonne, qui opère dans le secteur des énergies renouvelables. GV est leader sur le marché portugais de la production d'électricité à partir de la biomasse forestière résiduelle. Forte d'une expérience accumulée dans ce segment d'environ 20 ans, la société possède une expérience approfondie dans la conception, l'ingénierie, l'exploitation et la maintenance de centrales électriques à biomasse. La stratégie de GV pour le secteur de la biomasse est basée sur l'expansion vers d'autres zones géographiques grâce à l'acquisition de centrales électriques à biomasse qui pourraient être améliorées d'un point de vue opérationnel. GV a acquis une participation majoritaire dans Tilbury Green Power, une unité de biomasse proche de Londres, au Royaume-Uni.

L'entreprise a aujourd'hui comme volonté de produire de l'hydrogène vert en combinant la technologie HYNOCA® de Haffner Energy à son expérience dans l'énergie biomasse. Ensemble, elles visent à devenir un acteur majeur de la transition énergétique pour l'industrie verte et la mobilité.

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise familiale française co-fondée par Marc et Philippe Haffner. Haffner Energy a plus de 25 ans d'expérience dans les procédés de production d'énergie à partir de la biomasse, y compris les projets clés en main (EPC). La société est le concepteur du procédé HYNOCA® de production d'hydrogène a empreinte carbone négative. HYNOCA® est une innovation de rupture issue de 12 ans de développement et protégée par 15 familles de brevets. La première installation a été mise en service à Strasbourg en juin 2021. Le procédé HYNOCA® séquestre 16 kg de CO2 par kg d'hydrogène produit. L'hydrogène produit est très largement décorrélé des prix et besoins d'électricité.

Plus d'information sur www.haffner-energy.com

