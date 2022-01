Sofacto rejoint le groupe billwerk, soutenu par le fond d'investissement en capital de croissance PSG





Le groupe billwerk ("billwerk"), l'un des principaux fournisseurs européens de solutions logicielles de gestion des abonnements et de facturation récurrente, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sofacto, un fournisseur français d'applications de gestion des abonnements et de facturation récurrente basé sur la technologie Salesforce.com.

PSG, une société de capital-risque de premier plan qui se concentre sur les partenariats avec des entreprises de logiciels et de services technologiques du marché intermédiaire, continuera à détenir une participation majoritaire dans le groupe billwerk, qui comprend également Reepay, une plateforme SaaS danoise de premier plan basée sur le cloud qui permet aux entreprises de gérer leurs processus de paiement et leurs abonnements.

Disponible sur l'AppExchange, la place de marché d'applications B2B du leader mondial du CRM en mode SaaS, l'application de gestion des abonnements et de facturation récurrente de Sofacto est construite sur et entièrement intégrée à la plateforme Salesforce Lightning, permettant aux clients de gérer la facturation, les abonnements et les paiements directement dans leur CRM. Basée à Montpellier, l'application éponyme est utilisée par plus de 165 entreprises en France et leurs filiales à l'étranger.

L'arrivée de Sofacto au sein du groupe billwerk devrait permettre d'élargir l'offre de produits du groupe en intégrant l'écosystème Salesforce à la suite existante de solutions logicielles du groupe. En outre, la position de leader de Sofacto sur le marché français devrait s'ajouter à la forte présence de billwerk et de Reepay dans les régions DACH et nordique respectivement, et soutenir les ambitions de la plateforme de devenir un leader paneuropéen dans l'économie de marché récurrente.

Après la transaction, Frederi Scotto, PDG de Sofacto, continuera à diriger la société et prévoit de travailler en étroite collaboration avec le Dr Ricco Deutscher, PDG du groupe billwerk, pour intégrer Sofacto dans la plateforme billwerk.

Le Dr. Ricco Deutscher, PDG du groupe et cofondateur de billwerk, a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer davantage l'offre de produits de billwerk avec l'ajout de Sofacto. En plus de fournir à la plateforme existante l'intégration de Salesforce, nous pensons que l'acquisition fournit au groupe un ancrage solide sur le marché français qui, nous l'espérons, nous aidera à atteindre notre objectif de devenir le leader européen de la gestion des abonnements."

"Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les équipes de billwerk et de PSG, qui, selon nous, sont les bons partenaires pour soutenir la prochaine phase de croissance de Sofacto", a ajouté Frederi Scotto, PDG de Sofacto. "Nous partageons les ambitions de Ricco et de l'équipe de créer un fournisseur de gestion d'abonnement de premier plan en Europe et nous sommes ravis de faire partie du projet de billwerk à l'avenir."

Romain Railhac, directeur général de PSG, a déclaré : "Nous pensons qu'il existe un énorme potentiel de croissance sur le marché européen de la gestion des abonnements, car les entreprises continuent de numériser leurs modèles économiques. L'ajout de Sofacto à la plateforme billwerk représente la prochaine étape dans la création d'un acteur européen dimensionné offrant des solutions de pointe pour soutenir les entreprises en développant et en optimisant leurs opérations de gestion des abonnements et des paiements."

PSG a annoncé son investissement majoritaire de croissance dans billwerk, dont le siège social est à Francfort, en mai 2021. En novembre 2021, billwerk a annoncé qu'il avait uni ses forces avec Reepay pour créer un fournisseur de logiciels paneuropéen de premier plan en matière de gestion des abonnements, de facturation et de solutions de paiement pour les entreprises d'abonnement et les boutiques en ligne de toutes tailles.

Les termes financiers de la transaction ne sont pas divulgués.

À propos de billwerk

billwerk a été fondée en 2015 par le Dr Ricco Deutscher et ses cofondateurs. Avec sa plateforme de gestion des abonnements, billwerk fournit une partie importante de la chaîne de valeur numérique pour les modèles économiques récurrents. Aujourd'hui, billwerk emploie 70 personnes à travers son siège social à Francfort, en Allemagne, et ses bureaux à Minsk, en Biélorussie et à Gdansk, en Pologne. Sa plateforme de gestion des abonnements est actuellement utilisée par plusieurs centaines de clients de taille moyenne et d'entreprises, ainsi que par des start-ups en pleine expansion à travers l'Allemagne, la Suisse et la France, avec une présence croissante dans d'autres régions européennes, notamment les pays nordiques et le Benelux. billwerk a reçu le prix Deloitte Technology Fast 50 en 2021, ce qui en fait l'une des 30 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Allemagne. Pour en savoir plus, consultez le site billwerk.io.

A propos de Sofacto

À l'ère de l'économie de l'abonnement, Sofacto est la première application SaaS de gestion des abonnements et de leur facturation récurrente totalement intégrée à Salesforce CRM. Rapide à déployer et hautement personnalisable, elle permet de piloter le cycle de facturation en automatisant les processus clés initiés pendant le cycle de vente. Ses fonctionnalités rapprochent les équipes de front et de back office en complétant leur vision à 360° du client : du lead entrant converti au revenu généré tout au long de la vie du client, encaissé à date, embarqué et futur. Sofacto dont le siège est situé en France à Montpellier emploie actuellement 20 personnes. Son application éponyme est utilisée par des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Pour en savoir plus, visitez sofacto.com.

À propos de PSG

PSG est une société d'investissement en capital de croissance qui s'associe à des sociétés de logiciels et de services technologiques du marché intermédiaire pour les aider à mener à bien leur croissance transformationnelle, à tirer parti des opportunités stratégiques et à constituer des équipes solides. Ayant soutenu plus de 95 entreprises et facilité plus de 375 acquisitions complémentaires, PSG apporte une vaste expérience en matière d'investissement, une expertise approfondie dans le domaine des logiciels et des technologies et un engagement ferme à collaborer avec les équipes de direction. Fondée en 2014, PSG opère à partir de bureaux situés à Boston, Kansas City et Londres. Pour en savoir plus sur PSG, visitez le site www.psgequity.com.

