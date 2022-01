DutchFounders lance un fonds d'amorçage de 62 millions d'euros pour soutenir les fondateurs de la prochaine vague de places de marché en Europe





AMSTERDAM, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- DutchFounders a atteint la phase de clôture finale de son deuxième fonds, mettant plus de 62 millions d'euros (70 millions de dollars) à la disposition des places de marché et des créateurs de places de marché. Ce fonds s'inscrit dans la tendance plus générale des sociétés de capital-risque à se concentrer sur des niches spécifiques.

Fondé par des entrepreneurs expérimentés (WeTransfer, Treatwell, Just Eat, Hiber, fonQ) en 2019, DutchFounders a soutenu des entreprises comme le transitaire numérique Shypple et la plateforme d'avantages sociaux pour les employés YourCampus. Aujourd'hui, un an et demi seulement après avoir annoncé son premier fonds, la société de capital-risque néerlandaise a ouvert son nouveau fonds de préamorçage/amorçage de 62 millions d'euros. Ce fonds servira à investir dans des places de marché émergentes, en tirant parti de l'expérience que l'équipe a acquise au cours de la création de Just-Eat, WeTransfer et Treatwell.

La société de capital-risque basée à Amsterdam a remarqué que de nombreuses chaînes d'approvisionnement et opérations commerciales B2B restaient hors ligne. En particulier dans le domaine du commerce B2B, nombreuses sont les entreprises qui s'appuient encore sur d'anciens systèmes hérités et des processus analogiques pour s'occuper de leur logistique ou de leurs achats. Aujourd'hui, il a été décidé que le fonds Dutch Founders Fund devrait soutenir ceux qui créent des marchés qui révolutionnent véritablement ces processus ou les entreprises qui repensent complètement les chaînes d'approvisionnement. « Réorienter l'offre et la demande tout en déplaçant l'intermédiaire, c'est ce que nous recherchons », a déclaré Laurens Groenendijk, partenaire fondateur du fonds.

Le fonds a pleinement adopté les places de marché, car ce modèle économique contribue à créer de meilleures économies, qui sont plus égalitaires. « Outre les gains d'efficacité, une place de marché crée de la transparence et permet une distribution plus équitable des ressources. Il n'y a pas si longtemps, les règles étaient fixées par l'acteur dominant. Désormais, les gens peuvent suivre leurs commandes, comparer les avis, négocier un meilleur prix et accélérer leurs opérations. Les places de marché ont véritablement créé des conditions équitables pour l'offre et la demande », a expliqué Groenendijk.

La société de capital-risque vise à investir la majorité de son fonds (soit plus de 70 %) dans des entreprises européennes. Plus précisément, le fonds est à l'affût des places de marché qui facilitent et intègrent des parties plus importantes de la chaîne de valeur, telles que les paiements et la logistique. Cela inclut les technologies qui permettent des transactions sans heurts, comme les solutions fintech ou les applications web3. Les « marketplace enablers » (« créateurs de place de marché »), comme les appelle le fonds.

Le passé entrepreneurial de l'équipe de DutchFounders reste l'un de ses plus grands atouts, chacun des membres ayant connu des hauts et des bas dans la gestion de sa propre entreprise. Le fonds offre un soutien en matière de finance, de relations publiques, de durabilité, de ressources humaines et de produits, ce qui en fait un interlocuteur unique pour les fondateurs en phase de préamorçage et d'amorçage. Il n'y a pas de place pour l'argent institutionnel : leur nouveau fonds est entièrement financé par plus de 100 entrepreneurs (technologiques) renommés de toute l'Europe.

« Nous savons par expérience ce que c'est que de traiter avec de nombreuses parties prenantes différentes et comment surmonter les difficultés qui s'amoncèlent au stade initial. Lancer une entreprise est facile, en faire une activité florissante est une autre affaire. Nous croyons en un mentorat intense, de l'idéation à votre financement de série A, c'est pourquoi nous investissons très tôt et entièrement. Notre façon de faire est peut-être peu orthodoxe, mais c'est parce que nous comprenons vraiment les enjeux. »

À propos du fonds Dutch Founders Fund

Le Dutch Founders Fund est un fonds de capital-risque d'Amsterdam, créé par un groupe d'entrepreneurs néerlandais prospères dont Laurens Groenendijk (Just Eat, Treatwell, Miinto, Hiber), Patrick Kerssemakers (fonQ), Bas Beerens (WeTransfer), Hidde Hoogcarspel (Spacebuzz) et Remco van Zanten (Booking, Zalando, Vinted et BCG).

Le fonds est spécialisé dans les places de marché et les entreprises ayant un fort effet de réseau. Depuis son lancement en 2018, le fonds a investi avec succès dans 16 entreprises. Voici certaines de ces entreprises : YourCampus, Shypple, Vintage Cash Cow, Lumaly, Blanco, Nostics, Reveall, Veylinx, Wonderkind, Voicebooking, Fleks, Minimum, Caya, Winc Academy, Buildstream et Tracedock (appartenant à CM.com). Le fonds total compte près de 100 millions d'euros d'actifs sous gestion. DutchFounders est un partenaire engagé de l'initiative Fundright de Techleap.

