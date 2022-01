Protegrity s'associe à Google Cloud pour prendre en charge les fonctionnalités distantes BigQuery





Protegrity, un leader mondial de la sécurité des données, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Google Cloud pour prendre en charge la prochaine version des fonctionnalités distantes BigQuery. Annoncées pour la première fois lors de Google Cloud Next '21 en octobre, les fonctionnalités distantes BigQuery permettent aux clients de Google Cloud d'ajouter à BigQuery leur propre code externe. Grâce à la prise en charge des fonctionnalités distantes, Protegrity ajoute une couche supplémentaire de protection des données, tout en permettant aux clients de fournir une analyse plus rapide et plus robuste via Google Cloud BigQuery.

Le partenariat de Protegrity avec Google Cloud établit une base solide pour fournir des ensembles de données anonymisés sur de nombreux services Google Cloud. En plus de sa prise en charge des fonctionnalités distantes de Google Cloud, Protegrity a également annoncé la disponibilité de l'IPA Cloud pour Google Cloud, une interface de programmation d'applications (IPA) sans serveur, qui peut être utilisée pour intégrer la protection des données dans les services cloud et les flux de travail ETL, ainsi que le Snowflake Protector sur Google Cloud.

« Grâce à notre partenariat avec Google Cloud, l'un des principaux chefs de file du cloud computing et de l'analyse de données, nous permettons à notre clientèle commune d'accélérer l'innovation en matière de données, sans compromettre la confidentialité », a déclaré Jeffrey Breen, vice-président exécutif des Produits et stratégie, chez Protegrity. « En joignant nos forces à celles de Google Cloud, nous offrons une approche de la confidentialité dès la conception, à un plus grand nombre de clients, améliorant ainsi leur capacité à vitaliser la valeur de leurs données sensibles, à poursuivre la collaboration sécurisée en matière de données, et à innover grâce à des analyses avancées. »

La prise en charge de BigQuery par Protegrity permet une analyse sécurisée à grande échelle

L'architecture sans serveur de BigQuery offre aux entreprises la possibilité de fonctionner à grande échelle et rapidement, ce qui permet des analyses plus rapides sur de grands ensembles de données. Grâce à la prise en charge des fonctionnalités distantes de Protegrity, les clients peuvent désormais exploiter en toute sécurité des ensembles de données contenant des informations personnellement identifiables. En combinaison avec les fonctions de sécurité, prêtes à l'emploi, de BigQuery, Protegrity affine la protection des données, et offre aux clients un niveau de confiance élevé pour se conformer aux réglementations strictes en matière de confidentialité des données et aux politiques internes de sécurité et de gestion des risques. Cette solution permet aux entreprises de fournir une analyse de données plus rapide et plus approfondie via BigQuery, sans compromettre la confidentialité.

La tokenisation sans faille de Protegrity utilise une méthodologie de désidentification des données pour protéger la vie privée des individus en tokenisant les identifiants personnels et les quasi-identifiants. La tokenisation des données avant qu'elles ne migrent vers le cloud offre un cadre de « sécurité dès la conception » et renforce la capacité d'un client à innover rapidement à travers de nouvelles applications et de nouveaux modèles analytiques, tout en préservant la confidentialité. L'élément de protection des données persistantes, de Protegrity garantit que les données sont protégées en cas d'intrusion, d'erreur de configuration, ou autres cas d'exposition des données.

« Alors que les données et l'analyse deviennent de plus en plus importantes pour la croissance et l'innovation des entreprises, il en va de même pour la confidentialité et la sécurité des données », a ,commenté Sudhir Hasbe, directeur de la Gestion des produits, chez Google Cloud. « Nous sommes ravis que les fonctionnalités distantes BigQuery soient disponibles pour les clients, de manière générale, et offrent encore plus de moyens d'exécuter des analyses de données avec rapidité, confidentialité et sécurité, en partenariat avec Protegrity. »

La prise en charge par Protegrity des fonctionnalités distantes BigQuery sera disponible de manière générale au premier trimestre 2022.

L'IPA Cloud de Protegrity et Snowflake Protector protègent les données sensibles

Protegrity a également annoncé deux nouveaux protecteurs de données pour les clients Google Cloud, dont l'IPA Cloud, une IPA sans serveur qui peut être utilisée pour intégrer la protection des données dans les services cloud et les workflows ETL, ainsi que le Snowflake Protector sur Google Cloud.

IPA Cloud : L'IPA Cloud est une IPA sans serveur qui permet aux développeurs d'intégrer la protection des données dans des applications personnalisées et des workflows ETL dans le cloud. Ces composants fonctionnent sur la fonction native FaaS (Function-As-A-Service) de chaque plateforme pour une scalabilité élastique et infonuagique complète.

L'IPA Cloud est une IPA sans serveur qui permet aux développeurs d'intégrer la protection des données dans des applications personnalisées et des workflows ETL dans le cloud. Ces composants fonctionnent sur la fonction native FaaS (Function-As-A-Service) de chaque plateforme pour une scalabilité élastique et infonuagique complète. Snowflake Protector : Le Snowflake Protector est un outil protecteur spécialement conçu, qui s'intègre de manière fluide avec Snowflake SQL, afin de protéger ou déprotéger des données. Il a été étalonné à des vitesses fulgurantes avec un échelonnement élastique pour prendre en charge les charges de travail les plus importantes.

« Dans l'économie des données actuelle, l'avantage concurrentiel d'une entreprise réside dans sa capacité à exploiter la puissance du cloud pour des analyses approfondies », a souligné Matt Hutton, vice-président de l'Ingénierie cloud, chez Protegrity. « Grâce aux fonctionnalités avancées de protection des données, de Protegrity, désormais disponibles pour Google Cloud, les organisations peuvent générer des informations précieuses plus rapidement et de manière plus sécurisée que jamais. »

Pour en savoir plus sur la prise en charge de Protegrity pour Google Cloud, veuillez consulter ce Blog.

À propros de Protegrity

Protegrity, leader mondial en sécurité des données, protège partout les données sensibles et les entreprises d'avenir, à mesure qu'évoluent les réglementations sur la confidentialité des données. La préservation de la confidentialité des données distribuées est devenue un exercice extrêmement complexe. Grâce à Protegrity, les entreprises peuvent sécuriser les données quel que soit leur emplacement, contrôler la manière dont elles sont protégées, et avoir confiance dans la sécurité des données, même en cas de violation de confidentialité. La plateforme Protegrity de protection des données constitue une alternative moderne aux méthodes habituellement complexes de protection des données, qui passent à côté de certaines failles de sécurité. Grâce au chiffrement, à la tokenisation, ou à l'application de modèles de confidentialité, Protegrity protège les données à la vitesse des affaires. Les intégrations profondes avec Snowflake, Amazon Redshift, Teradata, Oracle, Microsoft SQL Server, Cloudera, Databricks, et de nombreuses autres applications d'entreprise, permettent aux données de rester pleinement protégées dans les environnements de cloud hybride, multicloud, et les environnements sur site. La protection minutieuse des données de la plateforme anonymise les informations d'identification personnelle (PII) qui sont utilisées par les modèles d'IA et d'apprentissage automatique, tout en fournissant un accès plus rapide aux données analytiques critiques, et en réduisant les délais d'information pour les entreprises. Protegrity protège les données sensibles de plus de deux milliards de personnes dans les entreprises du monde entier, dont quatre des 15 des plus grandes banques de la planète, quatre des 10 principaux prestataires d'assurance maladie, et trois des plus importantes sociétés multinationales au monde. Grâce à plus de deux décennies d'innovation à la pointe du secteur, Protegrity permet aux entreprises d'exploiter enfin la valeur de leurs données, et d'accélérer leur calendrier de transformation digitale, le tout sans compromettre le droit fondamental des personnes à la confidentialité de leurs données.

