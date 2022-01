Pricefx termine 2021 par le meilleur trimestre de son histoire





Pricefx, le chef de file mondial des logiciels de pricing dans le cloud, annonce avoir clôturé le meilleur trimestre de son histoire grâce à une solide traction commerciale en 2021. Avec 26 contrats conclus au 4ème trimestre 2021 et 34 nouvelles entreprises clientes ajoutées en 2021, la société a terminé l'année sur une croissance de 45% de ses revenus récurrents annuels. Parmi les nouveaux clients clés figurent American Tire Distributors, Extreme Networks, KeHe Distributors et Tamko Building Products. En outre, Pricefx a enregistré une rétention client de 95% et signé 23 contrats d'expansion.

En 2021, Pricefx a augmenté la croissance des revenus avec SAP de 140% par rapport à 2020. Le programme de partenariat Advantage Pricefx a continué à générer un retour sur investissement important en 2021, avec au moins un partenaire engagé sur 70 % des nouveaux clients signés via la covente, le conseil et/ou la mise en oeuvre de la solution Pricefx. Plusieurs intégrateurs de systèmes mondiaux, comme le cabinet allemand KPMG, ont rejoint l'écosystème de Pricefx, élargissant la portée de la société et consolidant son expertise en matière de pricing.

Pour soutenir cette croissance, l'entreprise a renforcé ses rangs de 11% en 2021, en ajoutant plusieurs recrutements essentiels au cours de l'année. a rejoint l'entreprise en mai en tant que Président et Chief Revenue Officer. Toby Davidson a été nommé Chief Product and Technology Officer en janvier, conduisant le développement de plusieurs nouvelles fonctionnalités au cours de l'année. En janvier, Pricefx s'est associé à Bain & Company pour lancer PricefxPlasmatm, la première plateforme de benchmarking alimentée par le big data du secteur. Pour répondre à la demande grandissante de développement des revenus grâce à l'IA, Pricefx a lancé en avril la première solution de simulation marché basée sur une IA du secteur. Pricefx a également simplifié son offre en proposant trois nouvelles formules de base : Plan, Price et Profit, présentées sur le site Web de la société récemment mis à jour.

Pricefx a également accueilli Doug Fuehne au poste de vice-président principal pour diriger la nouvelle équipe Impact de Pricefx a également recruté Doug Fuehne en tant que Senior Vice-President pour diriger la nouvelle équipe Impact de Pricefx. Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine de la tarification et des logiciels, M. Fuehne a rejoint Pricefx après avoir travaillé chez Amazon, où il était Global Practice Lead, Manufacturing & Supply Chain pour Amazon Web Services (AWS) et a dirigé la création de la méthodologie de transformation de la chaîne d'approvisionnement numérique d'AWS. Avant cela, il était responsable de la réussite des clients pour les industries commerciales chez Amazon Business, où il a dirigé l'équipe de mise en oeuvre de ProServe pour la division de distribution B2B d'Amazon. L'équipe Impact travaille sur l'ensemble du cycle de vie des clients pour les aider à identifier les meilleures solutions dédiées à leur secteur et à leurs objectifs stratégiques, à comprendre et à mesurer la valeur créée, et également dans la durée, à améliorer la valeur obtenue par Pricefx.

« Les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la volatilité des prix et les pressions inflationnistes dans presque tous les secteurs ont obligé les entreprises à trouver les moyens de s'adapter à un marché instable », a déclaré Sheth. « Pricefx a pu aider les entreprises à surmonter ces difficultés et à maintenir sa position de leader sur le marché de l'optimisation des prix. Nos solutions de pricing à la pointe de l'industrie, notre capacité à créer un plan personnalisé pour que les clients atteignent une croissance rentable en un temps record, et l'accent mis sans relâche sur la satisfaction des clients ont permis à l'entreprise de connaître une année exceptionnelle, notamment grâce à l'acquisition de nouveaux clients et à l'expansion continue dans les comptes existants. »

Pour la deuxième année consécutive, Pricefx a été désigné par Built In comme l'une des meilleures entreprises de taille moyenne pour lesquelles travailler à Chicago. La société a également été finaliste du SAP® Pinnacle Award pour la deuxième année consécutive, cette année dans la catégorie Partenaire de l'année ? Applications approuvées. Pricefx a été nommé produit de l'année dans le cadre du programme 2021 Sales and Marketing Technology Awards (les "Sammys"). La société a également reçu le GLOBEE® d'or pour les solutions Configure Price Quote (CPQ) dans le cadre des 2021 IT World Awards® et a été récompensée par un Stevie® d'argent dans la catégorie des technologies pour l'industrie manufacturière des 2021 American Business Awards®. Les Global Business Tech Awards ont présélectionné Pricefx pour le prix de la Meilleure entreprise SaaS de l'année et les SaaS Awards ont retenu Pricefx dans deux catégories.

Suivez Pricefx

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/price-f-x-/

Twitter: https://twitter.com/price_fx

À propos de Pricefx

Pricefx est le leader mondial des logiciels de tarification SaaS, offrant une suite complète de solutions rapides à mettre en oeuvre, flexibles à configurer et à personnaliser, et faciles à appréhender et à utiliser. Basé sur une architecture cloud-native, Pricefx propose une plateforme complète d'optimisation et de gestion des prix qui offre le retour sur investissement le plus rapide et le coût total de possession le plus bas du secteur. Sa solution innovante s'adresse aux entreprises B2B et B2C de toute taille, de tout secteur d'activité et de toute région du monde. Le modèle économique de Pricefx est entièrement basé sur la satisfaction et la fidélité de ses clients. Pour les entreprises confrontées à des problèmes de pricing, Pricefx est la plate-forme cloud d'optimisation, de gestion des prix et de CPQ pour planifier, de fixer les prix et maximiser les bénéfices de manière dynamique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.pricefx.com.

SAP et autres produits et services SAP mentionnés dans le présent communiqué, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Veuillez consulter la page https://www.sap.com/copyright pour des informations et des avis supplémentaires sur les marques commerciales. Tous les autres noms de produit et service mentionnés sont les marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 03:05 et diffusé par :