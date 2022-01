JTI reconnu parmi l'élite des « Global Top Employers » pour son approche innovante en matière d'égalité et de bien-être





GENÈVE, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le Top Employers Institute a certifié JTI comme l'un des 11 « Global Top Employers », pour la huitième année consécutive, reconnaissant l'engagement continu de la société et son approche innovante en matière d'égalité et de bien-être. En plus de cette reconnaissance mondiale, JTI a obtenu sa certification trois années de suite dans les six régions où elle exerce ses activités : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. La société a ajouté deux pays supplémentaires à sa liste de récompenses et est maintenant un des meilleurs employeurs dans 66 pays du monde.

Le Top Employers Institute est l'autorité mondiale dans le domaine de la reconnaissance de l'excellence des pratiques en matière de ressources humaines, et cette année, il a notamment félicité JTI pour : l'intégration de l'égalité des chances et de l'égalité salariale dans l'ensemble de l'entreprise. EY a salué cet aspect en novembre 2021 en décernant à JTI l'un des premiers certificats Global Equality Standard (GES) ; et son engagement en faveur du bien-être des employés par le biais d'initiatives avant-gardistes telles que des mesures d'assouplissement du travail , sa politique globale progressive en matière de congés parentaux , déployée en 2021, une approche de l'inclusion LGBT+ pionnière sur le marché, et son programme d'autonomisation des femmes TOGETHER .

« Nous sommes ravis que JTI ait conservé sa place dans l'élite des Global Top Employers. L'entreprise peut être fière de son statut de leader mondial en matière de pratiques humaines, et de l'engagement continu dont elle fait preuve pour améliorer le bien-être de tous ses employés à travers le monde. Leur dernière performance en date, à savoir la certification en tant qu'employeur mondial pour l'égalité, est un modèle à suivre pour les entreprises qui souhaitent elles aussi devenir un Top Employer », a déclaré David Plink, PDG du Top Employers Institute.

« C'est un honneur d'être de nouveau certifié par le Top Employers Institute. Nos collaborateurs sont au coeur de tout ce que nous faisons, c'est pourquoi nous visons à leur offrir le meilleur environnement de travail possible. Donner à nos plus de 40 000 employés la possibilité de s'épanouir et leur fournir les conditions optimales et le soutien nécessaire pour exploiter leur potentiel est d'une importance capitale pour nous », a déclaré Howard Parks, Vice-président principal des ressources humaines et de la culture de JTI.

JTI s'est fixé des objectifs ambitieux pour les années à venir dans le but de satisfaire, de soutenir et de motiver les talents actuels et futurs. L'organisation continuera de mettre l'accent sur le bien-être des employés en adaptant et en améliorant l'environnement de travail de l'entreprise, que ce soit au bureau ou à la maison. Les employés actuels auront accès à de nombreuses initiatives de cohésion d'équipe à distance, axées sur un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et sur le développement personnel, tandis que les futurs employés potentiels seront invités à prendre part au « Make It Bright Challenge » de JTI. Ce défi permet à des étudiants du monde entier de concourir pour des stages internationaux rémunérés, pouvant déboucher sur des postes à durée indéterminée. Ces programmes, ainsi que ses autres initiatives de renommée mondiale, renforceront le statut de JTI en tant que meilleur employeur.

Le Top Employers Institute est l'autorité mondiale dans le domaine de la reconnaissance de l'excellence des pratiques en matière de ressources humaines. L'organisation contribue à faire progresser ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Grâce au programme de certification du Top Employers Institute, les entreprises participantes peuvent être certifiées et reconnues comme un employeur de choix. Créé il y a 30 ans, le Top Employers Institute a certifié 1 691 organisations dans 120 pays/régions. Ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur la vie de plus de 7 millions d'employés dans le monde.

JTI est une importante société internationale de tabac et de vapotage, présente dans plus de 130 pays. Elle est le détenteur mondial de Winston, la deuxième marque de cigarettes au monde, et de Camel, en dehors des États-Unis. Elle possède d'autres marques mondiales, comme Mevius et LD. JTI est également un acteur majeur sur le marché international du vapotage avec sa marque de tabac chauffé, Ploom, et sa marque de cigarettes électroniques, Logic. Basée à Genève, en Suisse, la société emploie plus de 40 000 personnes et s'est vue décerner le titre de « Global Top Employer » pour la septième année consécutive. JTI est membre du JT Group of Companies. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.jti.com .

