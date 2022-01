Goboo lance le robot aspirateur et balai autonettoyant Dreame W10





MADRID, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le 20 janvier, la marque d'électroménager connecté Dreame, leader mondial, et Goboo, une plateforme européenne de commerce électronique, ont lancé le robot nettoyeur Dreame Bot W10. Goboo lance un nouveau modèle passionnant avec des offres exclusives, qui peuvent être retrouvées sur le site officiel de Goboo.

Le Dreame Bot W10 est un robot aspirateur et nettoyeur tout-en-un doté de quatre caractéristiques principales : une puissance d'aspiration de 4 000 Pa, une navigation laser LDS, un lavage automatique de la serpillière et un séchage à air chaud. La puissance d'aspiration permet de se débarrasser efficacement de la poussière dans toutes les pièces de la maison, laissant à leurs utilisateurs des sols étincelants de propreté. Grâce au nettoyeur booster à double disque rotatif de 180 tours/minute et à l'identification ultrasonique des tapis, même les taches collantes sont facilement éliminées. Une fois le nettoyage terminé, de l'air chaud à 40°C souffle sur la surface nettoyée, permettant un séchage rapide. Le W10 peut être facilement géré via l'application Mi Home. L'application peut se connecter automatiquement avec le W10 en le plaçant simplement à proximité du téléphone portable de l'utilisateur.

Le Dreame Bot W10 est le premier robot balayeur vendu sur la plateforme Goboo, une nouvelle marque axée sur l'industrie des appareils domestiques connectés. Son prix est de 889,99 ?, avec des avantages supplémentaires tels que 30 ? de réduction avec un acompte de 100 ? et la possibilité de payer en plusieurs fois. Restez au courant des dernières offres grâce au site Internet et aux réseaux sociaux de Goboo. Participez aux discussions en commentaires pour avoir une chance de mettre la main sur un nombre limité d'aspirateurs à main sans fil T20.

Avantages exclusifs de la prévente : 30 ? de réduction sur 100 ? d'acompte + paiement échelonné

Durée de la prévente : Du 20 janvier 9h00 au 11 février 8h59 (UTC+1)

Durée de la vente : Du 11 février 9h00 au 11 mars 8h59 (UTC+2)

Fondée en 2020, Goboo s'engage à construire une plateforme de commerce électronique efficace, précise et professionnelle pour fournir des produits technologiques innovants de la meilleure qualité aux consommateurs du marché européen. Le réseau logistique paneuropéen efficace de Goboo couvre 21 pays et livre le lendemain en Espagne. Goboo prend également en charge la fonction de paiement en plusieurs fois de Klarna, offrant aux utilisateurs 3-4 paiements sans frais et 14-30 jours après la livraison. En outre, Goboo offre une livraison gratuite, des retours sans condition sous 14 jours et une garantie de 2 ans sur tous les produits vendus.

Pour plus de détails, veuillez cliquer sur https://bit.ly/3I7PwIb

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1726747/photo.jpg

