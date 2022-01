ALPHA BLUE OCEAN REAFFIRME SON ENGAGEMENT AUPRES DU GROUPE FRANÇAIS EUROPLASMA, DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES ET DU MINISTERE DE L'ECONOMIE DANS LE CADRE DE LA REINDUSTRIALISATION DES FORGES DE GERZAT





Partenaire financier historique d'Europlasma (Ticker : ALEUP FP) depuis 4 ans, Alpha Blue Ocean, le family office fondé par Pierre Vannineuse, réaffirme tout son soutien au groupe Landais Europlasma sur sa nouvelle phase de développement et de réindustrialisation avec le concours essentiel des pouvoirs publics.

Le 10 janvier dernier, la direction d'Europlasma annonçait officiellement, de concert avec le ministère de l'Economie, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Clermont Auvergne Métropole la relance de la fabrication en France de contenants de stockage haute pression, une innovation mondiale développée par Europlasma Environmental Technologies.

Un projet qui se concrétise sur les Forges de Gerzat, quelques mois après l'acquisition et la relance des Forges de Tarbes (Tarbes Industry). Un projet notamment financé via le soutien d'Alpha Blue Ocean qui s'est ainsi engagé à hauteur de 25 Millions d'euros sur les 7 prochaines années. Un financement qui s'inscrit, à titre exceptionnel et au vu de l'histoire commune d'Alpha Blue Ocean et d'Europlasma, sur de la dette pure a long terme (sujet à certaines conditions précédentes, la documentation définitive étant encore en négociation.)

Pierre Vannineuse, Fondateur et CIO d'Alpha Blue Ocean : « Nous avons toujours cru aux perspectives offertes par les technologie innovante et parfois unique au monde d'Europlasma. Il y a 4 ans, cela nous semblait inconcevable qu'un fleuron de l'industrie française, pionnier dans son domaine, puisse mettre la clé sous la porte. Le projet de redressement et de développement était clair mais surtout l'équipe dirigeante proposée était pertinente et motivée. Aujourd'hui, Europlasma s'inscrit comme une locomotive de l'industrie française avec le plein soutien, à tous les niveaux, des pouvoirs publiques. C'est une véritable fierté de voir le chemin parcouru en si peu de temps A ce titre nous tenons à remercier tout particulièrement Jérôme Garnache (Président du Groupe Europlasma), Bruno Lemaire (Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance), Agnies Pannier-Runacher (Ministre déléguée chargée de l'Industrie), Olivier Bianchi (Président de Clermont Métropole) et Laurent Wauquiez (Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes) ainsi que leurs equipes mais aussi tous ceux qui ne seront pas cités mais qui ont activement participé par leur travail et détermination a ce succès pour la France . »

Jérôme Garnache, PDG d'Europlasma : "Ce projet d'envergure européenne n'aurait pu voir le jour sans le volontarisme d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, sans le professionnalisme des équipes du ministère de l'Économie et des Finances, sans l'engagement de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans celui d'Olivier Bianchi, président de Clermont Métropole et sans l'appui de Pierre Vannineuse et d'Hugo Pingray, co-fondateurs d'Alpha Blue Ocean »

L'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes apporteront 7,5 millions d'euros. En outre, l'État financera en dette à hauteur de 15 millions d'euros. La région accompagnera Les Forges de Gerzat au titre de ses compétences en matière de formation et de professionnalisation. Enfin, Clermont Auvergne Métropole s'engage à financer le foncier et la construction d'un bâtiment industriel ergonomique à hauteur de 34 millions d'euros

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe et dans le monde, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse a exécuté plus de 1,5 Milliard d'euros d'engagements financiers, dont 60% sur les segments Santé & Innovation.

Pour toute information complémentaire ou demande d'interview avec un dirigeant d'Alpha Blue Ocean, n'hésitez pas à contacter le service de presse : pr@abo.co

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 02:05 et diffusé par :