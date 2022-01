Une société de technologie de l'éducation et d'autonomisation socio-économique s'étend en Europe avec un engagement de capital de 20 000 000 ?





- Youthful Savings LTD obtient un engagement de capital de la part de GEM Group

LONDRES, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Youthful Savings LTD a signé un accord avec GEM Global Yield LLC SCS, un groupe d'investissement privé, pour obtenir une facilité de souscription d'actions qui permettra à Youthful Savings LTD de se soumettre à une cotation publique européenne. En vertu de cet accord, GEM s'engage à fournir à Youthful Savings LTD une facilité de souscription d'actions de 20 000 000 d'euros pour une période de soixante mois suivant la cotation des actions de la société sur une bourse européenne. Youthful Savings LTD contrôlera le calendrier et le montant maximum des prélèvements dans le cadre de cette facilité et n'a aucune obligation de prélèvement minimum. Parallèlement à l'introduction en bourse des actions de Youthful Savings LTD, GEM recevra des bons de souscription pour l'achat d'actions de la société.

Youthful Savings LTD, originaire de New York, NY, travaille intensivement sur l'autonomisation socio-économique par le biais de sa plateforme d'apprentissage exclusive, The Learning Marketplace . Les jeunes peuvent ainsi acquérir des compétences nécessaires dans le monde réel, comme le commerce, l'investissement, des cours sur le Bitcoin, le développement de sa personnalité, la justice réparatrice et bien d'autres compétences qui ne sont normalement pas enseignées dans le système scolaire public. Les diplômés peuvent devenir propriétaires d'entreprises en ligne sur Youthful Savings Marketplace . Cet écosystème d'apprentissage entend unir le monde grâce au pouvoir des entreprises sincères et des jeunes.

« Depuis que nous avons investi dans Youthful Savings au début du printemps 2020, nous avons vu l'entreprise grandir et évoluer pour répondre aux demandes toujours changeantes du monde actuel. Le dévouement de l'entreprise à sa mission de tirer les jeunes vers le haut est inspirant. Nous sommes ravis de cette nouvelle opportunité d'étendre la portée et l'impact de Youthful Savings », a déclaré Judy Sindecuse, PDG et associée directrice chez Capital Innovators.

En 2021, Youthful Savings a été nommée parmi les 101 meilleures entreprises de technologie de l'éducation de NYC par la société britannique Beststartup et est une société du portefeuille de Capital Innovators.

« Youthful Savings a été créé pour donner à tous les jeunes les compétences nécessaires pour prospérer dans l'économie mondiale. Aujourd'hui plus que jamais, il est important d'équiper nos jeunes des connaissances et des ressources qui leur permettront de diriger le monde avec compassion, collaboration et contribution. Nous sommes ravis de l'engagement du groupe GEM, qui s'efforce d'apporter la paix et la prospérité au monde grâce au pouvoir de la jeunesse », a déclaré Somya R. Munjal, PDG de Youthful Savings.

Ce financement permettra à Youthful Savings d'étendre sa technologie et d'atteindre davantage de jeunes qui ont besoin d'un développement socio-économique et communautaire.

À propos de Youthful Savings :

Youthful Savings est un écosystème d'apprentissage de la technologie de l'éducation dédié à l'autonomisation socio-économique par le biais du bien-être mental, de l'autonomisation économique et du développement communautaire. Youthful Savings fournit aux jeunes une éducation en ligne par le biais de The Learning Marketplace et une plateforme pour créer des entreprises en ligne à l'échelle mondiale via Youthful Savings Marketplace. Grâce à Youthful Savings, les jeunes ont la possibilité de créer une économie mondiale plus inclusive. Pour plus d'informations : www.youthfulsavings.com

À propos de Global Emerging Markets :

Global Emerging Markets (GEM) est un groupe d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars, présent à Paris, New York et Los Angeles. GEM gère un ensemble diversifié de liens d'investissement axés sur les marchés émergents et a réalisé 500 transactions dans 70 pays. Chaque lien d'investissement a des concepts opérationnels différents de rendement ajusté au risque et de profil de liquidité. La famille de fonds et les liens d'investissement fournissent à GEM et à ses partenaires une exposition à : des rachats d'entreprises par les cadres de petites et moyennes capitalisations, des investissements privés en actions publiques et certains investissements en capital-risque. Pour plus d'informations : www.gemny.com

Contact :

Youthful Savings limited

+ 1 (929) 274-0086

www.youthfulsavings.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1729375/Youthful_Savings_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 01:18 et diffusé par :