Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 19 Janvier 2022

Mercredi 19/01/2022 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 6 millions $03, 12, 19, 37, 39 & 45 No comp 47 Lot garanti de LOTTO 6/4906512882-04 ONTARIO 4914, 20, 32, 39, 42 & 44. No comp. 43. POKER LOTTO Main gagnante: 9-S, 2-C, 5-D, Q-H, 2-D. Légende: C...

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») présentera les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 le jeudi 17 février 2022. Voici les précisions à ce sujet : TÉLÉCONFÉRENCE - RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2021 Joe Randell,...