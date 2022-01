Sherweb annonce la prise de fonction de Jim O'Driscoll comme vice-président des ventes





Sherweb, leader primé des places de marché dans le cloud, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Jim O'Driscoll au poste de vice-président des ventes.

Jim rejoint Sherweb après avoir occupé pendant cinq ans le poste de président de Commerx, un fournisseur de services gérés (FSG). Sa connaissance concrète des défis auxquels sont confrontées les entreprises que fournit Sherweb, lui permet d'aborder les partenaires, et fort de cette expérience, de trouver des solutions qui répondent à leurs besoins particuliers. Il apporte également plus de 15 ans d'expérience en direction de ventes B2B dans divers domaines des télécommunications et de l'informatique.

« Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée que Jim se joigne à l'équipe, c'est le candidat idéal pour contribuer à la mission de Sherweb qui est de soutenir nos partenaires, et pour diriger nos équipes de vente », déclare Alain Brisson, COO de Sherweb. « La vente le passionne, il possède un sens aigu des affaires et est très orienté client. Nous allons pouvoir accomplir de grandes choses avec lui au sein de notre équipe de direction ».

« Je me sens énergisé par mon mandat, par ma nouvelle équipe et l'occasion d'avoir un tel impact sur la filière élargie », a déclaré Jim O'Driscoll. « Je suis très honoré de rejoindre Sherweb et vais jouer un rôle très actif dans la poursuite du succès de l'entreprise, en commençant par me présenter au plus grand nombre de partenaires possible ».

Avec l'arrivée de Jim, Sherweb disposera désormais de vice-présidences dédiées à la vente et au marketing, avec Marc-André Fontaine qui soutiendra les ambitions à long terme de Sherweb en concentrant ses efforts sur la direction de son équipe marketing à fort impact.

Sherweb a également annoncé l'arrivée de Konstantinos (Costa) Chatjiantoniou au poste de chef des ventes, du cloud et des services hébergés, et qui sera sous la responsabilité de Jim. Costa apporte à Sherweb une expertise technique et commerciale approfondie sur une large gamme de services cloud. « J'adore contribuer au développement des partenaires. Ma priorité sur la liste de choses à faire, ce sera de prendre contact avec le réseau de partenaires en leur proposant mes services pour favoriser leur réussite », a déclaré Costa.

