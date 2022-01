NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES





QUÉBEC, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Institut national des mines

Mme Christine Duchesneau est nommée, à compter du 31 janvier 2022, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut national des mines. Mme Duchesneau est directrice des bureaux de Services Québec de Val-d'Or et de Senneterre au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Société du Centre des congrès de Québec

M. P.-Michel Bouchard est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société du Centre des congrès de Québec.

Tribunal administratif du Québec

M. Alain Bédard est nommé, à compter du 31 janvier 2022, membre médecin psychiatre à temps partiel, affecté à la section des affaires sociales. M. Bédard est médecin psychiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

MM. Pierre André, Pierre Magnan et Pierre Renaud ainsi que Mme Ursula Fleury Larouche sont nommés de nouveau membres additionnels à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

M. Dominic Garneau est nommé, à compter du 5 février 2022, arbitre pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

MM. Éric Lévesque et Pierre-Georges Roy sont nommés de nouveau arbitres pour ce régime de retraite.

Mme Amal Garzouzi et M. Claude Martin sont nommés de nouveau substituts aux arbitres pour ce même régime de retraite.

Mme Natacha Lecompte est nommée substitut aux arbitres pour ce même régime de retraite.

École de technologie supérieure

Mme Isabelle Desjardins-David est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Institut national de la recherche scientifique

Mme Andrée Blanchet et M. Martin Larrivée sont nommés de nouveau membres membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

M. Jean-Pierre Ouellet est nommé membre du conseil d'administration de cet institut.

Musée de la Civilisation

Mmes France Boutin et Chantal Lamoureux sont nommées membres indépendantes du conseil d'administration du Musée de la Civilisation.

M. Jacques Roberge est nommé membre du conseil d'administration de ce musée.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Réal Bergeron est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Université du Québec à Chicoutimi

Mme Guylaine Simard est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Université du Québec en Outaouais

Mme Jacqueline LaCasse est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

Université du Québec à Trois-Rivières

MM. Sébastien Charles et Frank Crispino ainsi que Mme Diane Gagné sont nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Benoit Lavigne et Mme Lucie Lorrain sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de cette université.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 20:47 et diffusé par :