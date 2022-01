KnowBe4 révèle que les e-mails de phishing aux États-Unis se concentrent sur les alertes liées aux mots de passe et aux changements de politique, tandis que ceux de la région EMOA visent les tâches quotidiennes





KnowBe4, le fournisseur de la plus grande plateforme au monde de formation de sensibilisation à la sécurité et de simulation de phishing (hameçonnage), a annoncé aujourd'hui les résultats de son rapport sur les sujets de phishing les plus cliqués au cours du quatrième trimestre 2021.

« Lorsque l'on compare les résultats des e-mails de phishing américains à ceux de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA), on constate que les sujets des e-mails envoyés aux États-Unis donnent l'impression qu'ils proviennent d'organisations utilisées par les utilisateurs, et qu'ils se concentrent sur les alertes de sécurité liées aux mots de passe, ainsi qu'à la politique interne des entreprises », a déclaré Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4. « Tandis que dans la région EMOA, les principaux sujets sont liés aux tâches quotidiennes des utilisateurs, et les lignes d'objet semblent être plus personnalisées afin d'inciter les utilisateurs à cliquer. Comme prévu, nous avons trouvé des sujets liés aux vacances dans les e-mails de phishing, plus particulièrement aux achats de vacances. Les employés doivent toujours rester vigilants en ce qui concerne les e-mails suspects dans leur boîte de réception, car un seul clic erroné peut entraîner des ravages au sein d'une organisation. »

Top 10 des catégories d'e-mails dans le monde :

Activités commerciales Services en ligne Ressources humaines Informatique Banque et finance Phishing lié au coronavirus/COVID-19 Notifications de mail Vacances Phishing d'informations sensibles Réseaux sociaux

Les principaux sujets des e-mails de phishing ont également été ventilés, en comparant ceux des États-Unis à ceux de la région EMOA. Au quatrième trimestre 2021, KnowBe4 a examiné des dizaines de milliers de lignes d'objet d'e-mails à partir de tests de phishing simulés. L'organisation a également examiné les lignes d'objet des e-mails envoyés « au petit bonheur la chance », montrant les e-mails réels que les utilisateurs ont reçus et ont signalés comme suspects à leurs services informatiques. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Principaux sujets des e-mails de phishing :

Aux États-Unis

Vérification du mot de passe requise immédiatement Important : Changement de code vestimentaire Mise à jour de la politique de vacances Modification importante de la politique relative aux médias sociaux Réductions destinées aux employés sur Amazon pour vos achats de vacances

Dans la région EMOA

Acceptez l'invitation - Réunion du personnel via Teams Portail des employés - Fiche de présence non soumise Pièce ci-jointe pour vérification Vérification du mot de passe requise immédiatement Facture de [[nom_d'entreprise]]

*Les majuscules et l'orthographe sont identiques à celles de la ligne d'objet du test de phishing.

**Les lignes d'objet des e-mails sont une combinaison de modèles de phishing simulés créés par KnowBe4 pour les clients, et de tests personnalisés conçus par les clients de KnowBe4.

Attaques « au petit bonheur la chance » courantes :

Informatique : Intégration au cloud

Informations spéciales concernant un projet

Vous avez de nouveaux messages

Événements d'équipe

Microsoft : Réception d'un document partagé privé

*Les majuscules et l'orthographe sont identiques à celles de la ligne d'objet du test de phishing.

**Les lignes d'objet des e-mails envoyés au petit bonheur la chance sont celles des e-mails réels que les utilisateurs ont reçus et ont signalés comme suspects à leurs services informatiques. Il ne s'agit pas d'e-mails de test de phishing, simulés.

À propos de KnowBe4

KnowBe4, le fournisseur de la plus grande plateforme mondiale de formation à la sensibilisation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage, prête ses services à plus de 44 000 organisations à travers le monde.

