Une filiale de Dole reçoit le prix de la Responsabilité sociale en action au Costa Rica





La chambre de commerce américano-costaricaine (AmCham) a récompensé Dole à travers sa filiale, Standard Fruit Company de Costa Rica S.A., avec le prix de la Responsabilité sociale en action dans la catégorie Employés pour leur projet « De la Mano con Dole » ? que l'on peut traduire par « Main dans la main avec Dole ». Cette année marque le 25e anniversaire du prix qui a été décerné le 8 décembre 2021.

Le projet Main dans la main avec Dole est une initiative qui s'efforce d'avoir un effet positif sur le développement social des employés de Standard Fruit Company of Costa Rica (alias Dole Costa Rica) et de leurs familles, en utilisant la méthodologie Business Multidimensional Poverty Index (bMPI) développée par l'université d'Oxford.

La méthodologie bMPI cherche à mesurer la pauvreté, non seulement à partir de la méthode traditionnelle du revenu par personne, mais aussi en intégrant des dimensions telles que, l'accès à la santé, l'éducation, l'hébergement, le travail, la protection sociale et 16 autres indicateurs clés. Cela permet à l'organisation d'identifier les écarts dans les programmes sociaux et de travailler à résoudre les problèmes de pauvreté multidimensionnels auxquels sont confrontés ses employés et leurs familles.

Dole est la première société agroalimentaire au monde à appliquer la méthodologie bMPI pour relever les défis du développement social.

Pendant l'étape du diagnostic de la mise en oeuvre, Dole Costa Rica a atteint un taux de participation de 87 % aux enquêtes socioéconomiques parmi ses plus de 5300 employés, se classant ainsi dans les taux de participation les plus élevés au sein des entreprises qui ont appliqué la méthode dans le pays.

L'analyse des « lacunes » découvertes a recentré les priorités à court terme de la société sur la prévention des maladies et la santé de nos employés au début de la pandémie de la Covid, jusqu'aux stratégies à plus long terme concernant la protection sociale et la santé. Fin septembre 2021, 500 écarts avaient été rattrapés.

« Nous sommes très fiers d'être le premier producteur de bananes et d'ananas à mettre en oeuvre ce système et à observer des résultats si positifs pour nos employés et leurs familles ici au Costa Rica », a déclaré M. Renato Acuña, président de Dole Fresh Fruit Latin America. « Les stratégies développées dans ce programme, y compris les projets de conseil social et de soin communautaire, cherchent à répondre aux besoins et à fournir les capacités nécessaires pour un meilleur développement humain. »

Pour ce projet, la direction de Dole a répondu en priorité aux besoins suivants : les personnes sans assurance santé ; les personnes atteintes de handicaps ne recevant pas d'aide de l'État ; les adultes plus âgés sans retraite ; les personnes exclues de la population active du fait d'obligations familiales ; et les foyers sans eau potable.

Forte de ces constats, Dole a créé des alliances stratégiques avec Horizonte Positivo, une ONG locale qui mène la mise en oeuvre de la bMPI au Costa Rica, et avec Sophia Oxford, une organisation à but non lucratif internationale qui cherche à avoir un impact sur l'investissement social des sociétés et les vies de leurs employés. Ces interprétations et analyses des résultats de tiers, et la proposition de solutions qui peuvent affecter positivement la réduction de la pauvreté multidimensionnelle, sont essentielles pour les meilleures pratiques dans la mise en oeuvre de solutions.

En 2020, Dole a introduit son Cadre du développement durable à trois piliers, The Dole Way, et son engagement continu « For Food, For Nature and For People (Pour la nourriture, pour la nature et pour notre personnel) ». Tout comme Dole Costa Rica a été un pionnier il y a plus de 20 ans de cela dans le développement des systèmes mondiaux de gestion de l'environnement dans l'agriculture pour encadrer ses efforts « For Nature (pour la nature) » ; en ce début de décennie, la société a l'intention, à travers ce projet, d'innover dans la création d'une plateforme de développement social axée sur sa ressource la plus importante : « For People (pour nos employés). »

À propos de Dole

Dole plc figure parmi les plus grands producteurs et distributeurs de fruits et légumes frais de qualité supérieure, au monde. Dole est un chef de file dans la plupart des catégories de produits que vend la société, ainsi que dans l'éducation nutritionnelle et la recherche. Pour en savoir plus, veuillez consulter les sites www.dole.com ou www.doleplc.com.

