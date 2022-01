Eyekandy lance des « MetaStores » pour les marques dans le métavers





Eyekandy, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réalité augmentée (RA) pour le commerce, a annoncé aujourd'hui son service MetaStore destiné aux détaillants et aux marques.

Le service va permettre aux détaillants et aux marques de déployer facilement dans le métavers des magasins personnalisés et des campagnes de vente visant à promouvoir et à vendre des actifs numériques, tels que les NFT. Les projets de métavers peuvent représenter un coût important et une source de distraction pour un monde du marketing qui cherche encore à comprendre en quoi consiste le métavers et quelle en sera la meilleure utilité. Eyekandy offre un guichet unique permettant aux détaillants et aux marques de tester et d'apprendre tout ce qui concerne le métavers, sans devoir entrer dans le détail des méthodes qui garantissent le succès.

Richard Clarke, responsable du Métavers et des NFT, chez Eyekandy a ajouté : « Réussir un lancement dans le métavers est un projet complexe comportant plusieurs niveaux. Il s'agit d'une toute nouvelle technologie de pointe et d'un canal inédit de vente et de marketing. Nous en faisons l'apprentissage et l'expérimentation au nom de nos partenaires de marque et de vente au détail, leur évitant ainsi cette étape exploratoire. Il existe plusieurs métavers et de multiples façons de se lancer. La création d'actifs 3D, les NFT, l'achat d'actifs numériques, la gestion de la communauté, la modération des contenus, la combinaison de marchandises numériques et réelles, et bien plus encore, nécessitent une réflexion, une planification et une exécution minutieuses. Les marques et les distributeurs ont besoin de notre soutien. S'appuyant sur notre savoir-faire dans la production et la syndication 3D et RA, cette évolution de notre activité est on ne peut plus organique. »

« Eyekandy offre un guichet unique pour les détaillants et les marques qui souhaitent expérimenter dans le métavers, sans budgets énormes ni distraction. »

Le métavers est un réseau de mondes virtuels 3D, axé sur la connexion sociale. Depuis que Facebook est devenu META en octobre, le métavers attire l'attention des marques du monde entier. Rien que durant ces trois derniers mois, Nike, Samsung, Ralph Lauren et bien d'autres ont tous lancé des projets métavers pour vendre des actifs numériques.

Le fondateur Scott Lester a précisé : « Notre vision fondatrice a toujours été de changer la façon dont le monde achète, grâce à la réalité augmentée. Or, cette évolution est en train de réellement changer le monde dans lequel nous faisons nos achats. Eyekandy a investi dans les actifs numériques partout dans le métavers et nos sites métavers, "metastore.x" et "brandstore.x", permettront à nos partenaires de s'engager et d'expérimenter rapidement et facilement avec nous dans cette nouvelle frontière numérique. Les marques doivent être là où émerge la prochaine génération d'acheteurs, lesquels font déjà leur shopping et leurs achats dans le métavers. »

À propos d'Eyekandy

Nous changeons la façon dont le monde achète, grâce à la réalité augmentée. Basé à Londres et à Chicago, Eyekandy est le premier fournisseur de réalité augmentée (RA) pour le commerce, au monde. Nous opérons en partenariat avec des détaillants et des marques du monde entier pour créer des expériences d'achat RA, particulièrement engageantes aussi bien en magasin, qu'en ligne ou sur papier. Plusieurs fois récompensée, notre plateforme mondiale d'achat en réalité augmentée, ?Point & Place®', est la plateforme d'achat RA la plus adoptée au monde, avec des centaines de détaillants connectés dans plus de 30 pays. Eyekandy a remporté de nombreux prix du secteur, alors que nous innovons de manière créative pour stimuler les ventes et la fidélisation des acheteurs, grâce à des moyens immersifs d'acheter et de fureter.

