Avis aux médias - La ministre Bibeau annonce les semi-finalistes du Défi de réduction du gaspillage alimentaire pour les volets des technologies novatrices





OTTAWA, ON, le 19 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera les semi-finalistes des volets des technologies novatrices du Défi de réduction du gaspillage alimentaire et fera leur rencontre virtuelle. Ces volets visent à trouver de nouvelles solutions au gaspillage alimentaire.

Date et heure

Le 20 janvier 2022, à 13 h (HE)

Accès par vidéoconférence ou par téléphone :

Veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour vous inscrire à la conférence : on vous donnera les renseignements nécessaires pour vous brancher par vidéoconférence. La participation est réservée aux médias.

