MAYBELLINE NEW YORK PRÉSENTE SON PROGRAMME CONSCIOUS TOGETHER





LA MARQUE FIXE DES OBJECTIFS À LONG TERME POUR 2030 AFIN DE RÉDUIRE SON IMPACT SUR LA PLANÈTE ET S'ENGAGE À SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES DE RECYCLAGE DU MAQUILLAGE

NEW YORK, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, la plus grande marque de cosmétiques au monde, présente son programme de développement durable, Conscious Together, qui vise à créer un modèle économique plus responsable pour la marque en transformant ses processus, ses innovations et sa mentalité afin de réduire son impact sur la planète.

Le programme Conscious Together comprend une série d'objectifs ambitieux que Maybelline souhaite atteindre d'ici 2030.

Emballage conscient : Tous les emballages en plastique de Maybelline seront fabriqués à base de plastique recyclé à 100 %. Élimination consciente : Maybelline compte investir dans le développement de technologies de recyclage du maquillage, en partenariat avec le cabinet de conseil en développement durable South Pole. Production consciente : D'ici 2025, nous atteindrons la neutralité carbone sur tous nos sites grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à l'utilisation de 100 % d'énergies renouvelables. D'ici 2030, nous réduirons de 50 % les émissions de carbone provenant du cycle de vie complet de nos produits* Formule consciente : 95 % des ingrédients seront biosourcés, provenant de minéraux abondants ou de processus circulaires.

« Chez Maybelline, nous voulons tous faire des progrès et inciter l'industrie à faire des progrès », a déclaré Trisha Ayyagari, présidente mondiale de la marque Maybelline New York. « Nous avons considéré les principaux domaines dans lesquels Maybelline pourrait avoir un impact positif sur l'environnement et avons fixé des objectifs ambitieux qui guideront nos actions jusqu'en 2030. Nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire, et nous nous engageons à mener des actions concrètes qui nous aideront à accélérer notre transformation en faveur du développement durable. »

La marque a déjà pris quelques mesures clés en vue d'atteindre ses objectifs :

En matière d'emballage, Maybelline a remplacé 600 tonnes de plastique vierge par du plastique recyclé depuis 2018.

Concernant l'élimination, la marque a introduit des programmes de récupération en magasin d'articles de maquillage dans plusieurs pays, afin que les articles de maquillage ne finissent pas dans les décharges. Grâce à ces programmes, les consommateurs peuvent ramener n'importe quel produit de n'importe quelle marque pour qu'il soit recyclé, permettant ainsi aux emballages de retrouver une nouvelle vie après leur première utilisation.

. Pour ce qui est des formules, la marque a annoncé le lancement de sa première gamme de maquillage haute performance engagée pour un monde meilleur, la gamme Maybelline Green Edition. Chaque produit de la gamme de maquillage Green Edition contient au minimum 70 % d'ingrédients d'origine naturelle**, ainsi que des formules propres*** et végétaliennes****.



Chaque produit de la gamme de maquillage Green Edition contient au minimum 70 % d'ingrédients d'origine naturelle**, ainsi que des formules propres*** et végétaliennes****. Green Edition est la première gamme de maquillage à être certifiée par le programme de produits Cradle to Cradle *****® Certified , l'une des mesures les plus avancées au monde en matière de durabilité des produits. Cradle to Cradle Certified ® évalue la performance environnementale et sociale des produits, notamment tous les aspects de leur conception et de leur fabrication .

*Nous avons atteint la neutralité carbone pour les émissions des champs d'application 1 et 2 sur 8 sites de production, représentant 79 % de la production globale de Maybelline, et 58 % de la production totale en 2020.

** Maybelline considère qu'un ingrédient est d'origine naturelle s'il n'a pas changé par rapport à son état naturel ou s'il a subi une transformation tout en conservant plus de 50 % de la structure moléculaire de sa source naturelle d'origine.

***Par formule propre, nous voulons dire que nous avons choisi de fabriquer ce produit sans certains ingrédients tels que les parabènes et l'huile minérale, et d'autres ingrédients figurant sur une liste que certains consommateurs cherchent à éviter. Consultez notre site web à l'adresse www.maybelline.com pour en savoir plus.

****Les formules végétaliennes sont celles qui ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale.

*****Cradle to Cradle est l'une des mesures les plus avancées au monde en matière de durabilité des produits. Cradle to Cradle Certified ® évalue la performance environnementale et sociale des produits (y compris tous les aspects de leur conception et de leur fabrication) dans cinq catégories :

Santé des matériaux

Circularité des produits

Pureté de l'air et protection du climat

Gestion de l'eau et des sols

Équité sociale

