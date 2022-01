Traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine - Le variant Omicron oblige la STQ à adapter son service





QUÉBEC, le 19 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dans les circonstances actuelles de la nouvelle vague de COVID-19 qui sévit au Québec et devant effectuer plusieurs retraits préventifs au sein de ses membres d'équipage, la Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine que le service sera à un navire à partir de demain, le 20 janvier 2022 et ce, pour une période indéterminée.

Cette décision est rendue inévitable à la suite du retrait préventif 14 membres d'équipage dont plusieurs occupent des postes clés nécessaires à la mise en opération du deuxième navire. Cette situation s'ajoute à la pression causée par le manque de main-d'oeuvre, une réalité présente dans plusieurs organisations.

La STQ invite la clientèle à consulter son horaire et à s'abonner à son service d'alerte au traversiers.com afin d'être informée rapidement de tout changement à son service.

Traverse sécuritaire

La STQ se veut rassurante et confirme qu'il n'y a pas eu d'éclosion de COVID-19 à la traverse de Tadoussac. La traverse est sécuritaire et les risques de transmission sont jugés faibles. Par ailleurs, la STQ rappelle qu'elle prend les mesures sanitaires très au sérieux et qu'un protocole visant à limiter les risques de propagation a été mis en place dès le début de la pandémie.

Ce protocole est très strict et suit les recommandations de la Santé publique. Ces mesures seront renforcées au besoin selon les recommandations.

