Une étude de Mavenir révèle que le passage à la solution Converged 5G Packet Core peut réduire de jusqu'à 36 % le coût total de possession





Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l'avenir des réseaux avec des logiciels natifs du cloud qui fonctionnent sur n'importe quel cloud et transforment la façon dont le monde se connecte, a publié une étude approfondie, en collaboration avec Monica Paolini de chez Senza Fili, soulignant comment accélérer le passage à une 5G Core convergée (5GC) pouvait réduire le coût total de possession (CTP) de jusqu'à 36 %.

L'étude conclut que les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) peuvent économiser en passant à une 5GC convergée native du cloud avec prise en charge de la 5G autonome (Standalone, SA) lorsqu'ils déploient leur réseau d'accès 5G, au lieu de s'appuyer sur les technologies EPC héritées et la prise en charge du packet core pour la 5G non autonome (Non-Standalone, NSA). Plus les ORM retardent leur transition vers une 5GC convergée, plus les coûts de transition sont élevés.

La base de la recherche, une analyse comparative du CTP, a révélé que le coût encouru si l'on reporte l'adoption de la 5G Core convergée augmentait le CTP sur une période de cinq ans. Le modèle part de l'hypothèse que l'ORM passe à une solution 5GC et SA convergée native du cloud à la pointe de la technologie pour remplacer un Evolved Packet Core (EPC) traditionnel.

La recherche de ce livre blanc répond à une question clé : Quand un ORM doté d'un réseau d'accès 5G doit-il passer à une 5G Core convergée native du cloud avec prise en charge de la 5G autonome (SA) ? L'analyse comparative étudie différentes approches adoptées par les ORM, à savoir les adopteurs précoces par rapport aux adopteurs tardifs. À terme, dans les deux scénarios, l'ORM passe à la 5GC convergée, mais l'impact financier du retard de l'adoption de la 5GC convergée augmente avec le temps. Les économies de coûts pour les adopteurs précoces par rapport à aux adopteurs tardifs passent à 36 % pour un changement au bout de cinq ans.

Ashok Khuntia, directeur général du département Packet Computing chez Mavenir, a déclaré : « Cette étude révèle que retarder une transition réseau essentielle ne fera qu'augmenter les coûts sur le long terme. En tant que « fournisseur de logiciels pour la 5G Core convergée à la croissance la plus rapide »1, Mavenir travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de les aider à effectuer la transition vers des réseaux ouverts et intelligents. Pour ce faire, nous proposons un parcours flexible et rentable vers la 5G avec une prise en charge multigénérationnelle pour l'ensemble des G afin de moderniser les réseaux mobiles existants tout en évoluant vers la 5G. De plus, la solution Mavenir Converged 5G Core prend également en charge l'accès non-3GPP et peut être personnalisée pour s'adapter à n'importe quelle infrastructure client et aux besoins de l'entreprise. »

Converged 5G Packet Core de Mavenir avec prise en charge multi-accès (2G, 3G, 4G, 5G NSA, 5G SA et non-3GPP) permet aux fournisseurs de services de communication de mettre en place un plan de croissance stratégique avec un risque minimal, une échelle illimitée, ainsi qu'une vitesse, une sécurité et une fiabilité grandement améliorées. Le passage au Converged 5G Packet Core offre désormais des opportunités nouvelles et innovantes. L'architecture de réseau packet core native du cloud de Mavenir simplifie la transformation du réseau, permet des efficacités opérationnelles et se concentre sur les principes de base qui se traduisent systématiquement par le succès des clients.

Téléchargez le rapport.

1 LightCounting 3Q21 WIRELESS INFRASTRUCTURE Report (LightCounting, rapport du T321 sur l'INFRASTRUCTURE SANS FIL)

Présentation de la solution Converged Packet Core de Mavenir

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. Prestataire unique, sur son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s'attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, desservant plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

19 janvier 2022