Alation Inc., leader des solutions de data intelligence d'entreprise, annonce aujourd'hui le lancement de son podcast intitulé « Data Radicals ». Animé par Satyen Sangani, PDG et cofondateur d'Alation, « Data Radicals » s'adresse aux passionnés d'affaires, de données et de technologie qui souhaitent donner aux individus et aux organisations les moyens d'utiliser efficacement les données. Le podcast est lancé aujourd'hui, avec les 5 premiers épisodes disponibles en ligne, ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, notamment Apple Podcasts et Spotify.

« Data Radicals » s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la façon dont les données, la science et la technologie peuvent aider à résoudre les problèmes les plus urgents du monde. Les épisodes explorent la manière dont les leaders des données et les universitaires adoptent la culture des données ainsi que leur rôle dans l'évolution des façons de penser et de travailler. Le podcast permet aux auditeurs de comprendre comment la prise de décision basée sur les données et la littératie des données peuvent être encouragées à tous les niveaux d'une entreprise.

« Le lancement de "Data Radicals" offre aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs et à tous les passionnés de données, un forum pour débattre d'idées révolutionnaires, voire invraisemblables pouvant transformer la façon dont nous utilisons les données », déclare Satyen Sangani, hôte de "Data Radicals". « Mes invités sont des créateurs de culture qui utilisent les données de manière passionnante et inspirent les autres à en faire de même. Il est fascinant de se plonger dans les aspects éthiques et économiques des données, de la science et de la technologie avec des experts qui redéfinissent l'industrie. »

Les premiers invités de l'émission incluent :

David Epstein, conférencier TED et auteur des bestsellers « Le gène du sport » et « Range » débat des mérites des généralistes par rapport aux spécialistes.

Bob Seiner, président et directeur général de KIK Consulting, discute de l'évolution d'une culture des données avec la gouvernance des données.

Jennifer Belissent, principal data strategist chez Snowflake, explique comment les CDO peuvent accroître la littératie des données au sein de leur entreprise.

Paola Saibene, ancienne CTO de l'État d'Hawaï, consultante et experte en données, parle de l'importance de la gouvernance des données.

Cole Nussbaumer Knaflic, fondateur et PDG de Storytelling with Data, parle des possibilités d'utiliser les données pour raconter une histoire visuelle.

À l'issue de la première de « Data Radicals », le prochain épisode, avec Caroline Carruthers, PDG de Carruthers and Jackson et co-auteur de « The Chief Data Officer's Playbook », sera diffusé le mercredi 2 février 2022. Si vous souhaitez participer en tant qu'invité au podcast « Data Radicals », ou que vous connaissez quelqu'un que cela intéresse, merci d'envoyer un e-mail à l'équipe à l'adresse suivante : dataradicals@alation.com. « Data Radicals » est soutenu par Alation, en partenariat avec Caspian Studios.

