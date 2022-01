Hipgnosis Song Management acquiert le catalogue musical de Kenny Chesney





Hipgnosis Song Management, la société d'investissement qui offre aux investisseurs une exposition exclusive à des chansons et aux droits de propriété intellectuelle associés, a le plaisir d'annoncer qu'elle a acquis le catalogue de Kenny Chesney, l'un des artistes de musique country les plus célèbres et les plus novateurs de tous les temps.

Hipgnosis Song Management a acheté 80% des droits de musique enregistrée de Kenny Chesney, ce qui couvre sa discographie depuis son premier album, acclamé par la critique en 1994, In My Wildest Dreams, jusqu'à Live in No Shoes Nation sorti en 2017. Le catalogue de Kenny Chesney comprend 22 albums, dont 15 ont reçu la certification Disque de Platine (parmi lesquels cinq Disques multi-Platine), et 20 sont certifiés Disque d'Or. Son catalogue inclut neuf albums N° 1 au classement Billboard des 200 albums tous genres confondus les plus vendus, 17 albums N° 1 au classement Billboard des 200 albums Country les plus vendus et 18 albums au Top 10 du classement Billboard des albums Country les plus vendus.

Avec un catalogue de 17 albums studio, deux enregistrements live multidisques et trois compilations de ses plus grands succès, Kenny Chesney est une star incontestée de la musique américaine des vingt dernières années et l'une des plus prolifiques. L'acquisition comprend également ses futurs albums de compilation, live et/ou acoustiques, ainsi que les droits Sound Exchange et les droits voisins sur chaque album du catalogue de Kenny Chesney, y compris deux albums N° 1 supplémentaires: Songs for the Saints (2018) et Here and Now (2020). Cette transaction consolide la relation continue avec la star, dont les chansons reflètent l'arrivée à la maturité de la population de la «Middle America» au XXIe siècle.

Il s'agit de la première acquisition réalisée par Hipgnosis Song Management depuis la récente annonce de son partenariat formé avec Blackstone pour acheter des droits musicaux et gérer des catalogues.

Kenny Chesney a vendu plus de 30 millions d'albums dans le monde, dont 34 numéros 1 aux hit-parades de la musique country; 20 albums sont restés pendant plusieurs semaines N° 1 du classement hebdomadaire Country Airplay de Billboard: sept semaines pour «The Good Stuff» et «There Goes My Life», six semaines pour «How Forever Feels» et cinq semaines pour «When The Sun Goes Down», «Never Wanted Nothing More» et «Summertime».

En outre, l'auteur-compositeur et superstar de l'Est du Tennessee a aussi à son actif 12 chansons classées N° 2 de divers hit-parades et 59 chansons figurant dans des Top 10. Kenny Chesney affiche un nombre record de chansons N° 1 du classement des chansons country de Billboard. La musique de Kenny Chesney exerce un attrait tel que 94 de ses chansons au total, dont beaucoup n'ont jamais été éditées en single, dominent les palmarès.

Nommé à huit reprises «Artiste de l'année», Kenny Chesney a remporté quatre fois de suite la plus haute récompense du secteur décernée par l'Academy of Country Music (2004-2007) et quatre fois celle de la Country Music Association (2004, 2006-2008). En outre, Kenny Chesney est l'un des sept artistes à ravoir reçu le Triple Crown Award de l'Academy of Country Music.

Dans le cadre de la transaction, Kenny Chesney était représenté par son agent de longue date Clint Higham, de Morris Higham Management, et par Jess Rosen, avocat du cabinet Greenberg Traurig.

Merck Mercuriadis, fondateur de Hipgnosis Song Management, a déclaré: «Kenny Chesney est l'un des plus grands artistes américains. Depuis près de 30 ans, il fait le bonheur des fans de musique du monde entier. Ce qui le prouve, c'est tout simplement le formidable succès qui lui vaut plus de 30 millions de disques vendus, dont neuf albums N° 1 du classement Billboard des 200 albums tous genres confondus et 17 albums N° 1 du classement Billboard des albums Country les plus vendus. À cela, ajoutons le succès inégalé de ses tournées et l'incroyable locomotive que représente No Shoes Radio pour constater que Kenny Chesney est un véritable phénomène. C'est pour nous un plaisir et un privilège d'accueillir Kenny Chesney et Clint Higham dans la famille d'Hipgnosis Songs. Et nous sommes ravis de lancer notre nouveau fonds soutenu par Blackstone à l'occasion de cette acquisition historique.»

Kenny Chesney a déclaré: «Savoir que ma musique fait désormais partie d'une famille pour laquelle le travail est une oeuvre collective qui se construit en ne comptant que sur elle-même et sait conquérir le coeur de la No Shoes Nation, savoir comment mes chansons vont vivre à l'avenir, était essentiel pour moi. Or je pense que Merck Mercuriadis s'intéresse non seulement aux enregistrements, mais aussi aux gens qui les aiment. Pour les fans qui aiment ces chansons et ces albums, cet événement va permettre à ma musique de se diffuser et d'être le véritable reflet de ceux d'entre nous qui l'ont inspirée.»

Clint Higham a déclaré: «Kenny Chesney a consacré sa vie à la création des oeuvres rassemblées ici. Nous avons tous pris son travail très au sérieux tout au long de sa carrière sans précédent. C'est pourquoi rien n'est plus important que de protéger l'avenir de ces chansons. En travaillant avec Merck Mercuriadis et son équipe pour finaliser cette transaction, nous avons rencontré des personnes aussi passionnées que nous-mêmes par ces enregistrements et nous sommes convaincus que la musique enregistrée de Kenny connaîtra un avenir magnifique grâce à l'équipe d'Hipgnosis.»

Surnommé «The People's Superstar» par le Los Angeles Times, Kenny Chesney a remporté en 2004 le premier American Music Award de l'Artiste préféré (tous genres confondus) désigné par les fans. Il a raflé 11 Country Music Awards (CMA), dont le prestigieux Album de l'Année pour le disque quintuple-Platine When the Sun Goes Down, ainsi que 11 ACM Awards, notamment le titre de Top Male Vocalist (meilleur chanteur masculin) et de Single Record of the Year pour «The Good Stuff». En 2016, le prestigieux All-genre President's Award de BMI lui a été décerné.

Seul artiste country à avoir été classé pendant les douze dernières années au Top 10 Touring Acts des 25 dernières années établi par Billboard, Kenny Chesney est connu pour l'énergie qu'il met dans ses concerts. Avec un sens aigu de la musicalité, ses chansons évoquent la vie telle que les gens la vivent. La stratégie de tournées des stades de Kenny Chesney apporte chaque été la musique country dans plus de 20 grands stades à travers l'Amérique, ce qui a conduit The Wall Street Journal à le couronner «King of the Road» (le roi de la route).

Kenny Chesney est aussi un innovateur. Sa chaîne Sirius XM No Shoes Radio (NSR) est l'une des chaînes dédiées aux artistes les plus populaires du réseau, dans tous les genres. Depuis plus de 15 ans, NSR reflète à l'antenne l'amour de Kenny pour la vie dans les îles et en bord de mer. Elle est diffusée sur l'internet et par radio par satellite à partir de différents points à travers le monde.

Au milieu des années 90, Kenny est sous contrat avec le légendaire Phil Walden, fondateur de Capricorn Records. En 1994, il sort l'album In My Wildest Dreams qui connaît un énorme succès. Passant chez BNA l'année suivante, All I Need To Know révèle qu'un artiste important est né. L'album produit trois singles à succès, «Fall In Love», «Grandpa Told Me So» et la chanson-titre.

Avec Me And You, son troisième album studio, sa carrière décolle grâce à trois N° 1: «Back In My Arms Again», «Me And You» et «When I Close My Eyes». Certifié Disque d'Or «in cycle», cet élan l'aide à remporter, en 1997, le titre de Top New Male Vocalist décerné par l'Academy of Country Music. Son album suivant, I Will Stand, offre à Kenny non seulement son premier N° 1, mais aussi son premier N° 1 pendant 3 semaines avec le titre «She's Got It All», ainsi qu'avec la chanson «That's Why I'm Here» consacrée aux «12 étapes du rétablissement».

Surfant sur une puissante vague country, Kenny Chesney continue à se forger l'une des carrières les plus brillantes et les plus durables de la musique contemporaine. Everywhere We Go, son cinquième album, produit non seulement deux N° 1 consécutifs, grâce à «How Forever Feels» et «You Had Me from Hello» qui restent au hit-parade pendant six semaines, mais repousse également les limites avec «She Thinks My Tractor's Sexy» qui culmine aux palmarès, et «What I Need to Do», une chanson de méditation. Premier de ses albums à être nommé Disque de Platine par la RIAA, c'est l'aboutissement de la première étape de la carrière en constante expansion de Kenny Chesney, comme en témoigneront ses Greatest Hits, quintuples Disques de Platine.

En 2002, Kenny Chesney s'oriente vers une country plus progressiste et plus dynamique qui s'adresse à tous les jeunes de tous les États-Unis. Cette année-là, alors que No Shoes, No Shirt, No Problems décline avec le succès croissant de «Young», une réflexion sur le passage à l'âge adulte, qui démarre comme N° 1 du Billboard tous genres confondus et enregistre des ventes de plus de 300 000 exemplaires. Le clip vidéo de «Young», caractérisé par un style plus hardi et plus agressif pour mieux accompagner la musique, est nommé «Video of the Year» et «Male Video of the Year» par CMT.

No Shoes, No Shirt, No Problems incluait également «The Good Stuff», N° 1 pendant sept semaines, chanson désignée N° 1 par Billboard en 2002. Cette ballade sur le thème de «ce qui compte vraiment» est nommé Single Record of the Year par l'ACM. En 2003, Kenny Chesney donne son premier concert au Neyland Stadium de l'Université du Tennessee à Knoxville, Tennessee, une sorte de retour aux sources. Cela entraîne plusieurs tournants dans la carrière de l'auteur-compositeur.

Lors de la sortie de When The Sun Goes Down en 2004, celui qu'Entertainment Weekly salue comme étant «l'homme de l'été», bat des records en termes de nombre de spectateurs et redéfinit les attentes à l'égard de ce qu'un chanteur de country est capable de faire. Se vendant mieux que la plupart des artistes rock et pop de l'époque, la musique de Kenney Chesney séduit les fans; «There Goes My Life» devient son deuxième N° 1 de sept semaines, ouvrant la voie à When The Sun Goes Down pour une autre entrée au Billboard 200 tous genres confondus.

Avec un son plus agressif, des guitares et une batterie plus présentes et plus affirmées, When The Sun Goes Down tient la promesse de No Shoes, No Shirt, No Problems, c'est-à-dire une conception plus jeune de la country. Kenny Chesney chante «When The Sun Goes Down», une chanson sur «le bon moment pour agir», avec Uncle Kracker, un improbable partenaire de duo; la chanson devient N° 1 pendant trois semaines. Il montre comment le succès des chansons peut se prolonger avec «I Go Back» qui rejoint les hit-parades, et la mélancolique «Anything But Mine», N° 1 pendant deux semaines, présentée en concert et dédiée à «tous ceux qui ont connu un amour d'été».

Utilisant de nouvelles techniques de prise de vue et de montage, les vidéos immersives de Kenney Chesney sont quelque peu risquées mais créent une ambiance: «I Go Back» et «There Goes My Life» remportent le Prix Male Video of the Year décerné par CMT.

The Road and the Radio, son album suivant, continue d'explorer ce que veut dire être jeune, en vie et à la recherche de son avenir dans l'Amérique du XXIe siècle. Avec plus de 460 000 exemplaires vendus la première semaine, il est à nouveau N° 1 du hit-parade des albums du Billboard 200. L'album contient cinq grands succès: «Living in Fast Forward», «Summertime», «Beer in Mexico», «Who You'd Be Today» et «You Save Me».

En donnant des concerts dans trois grands stades ? Boston, Pittsburgh et Washington DC ? Kenney Chesney travaille d'arrache-pied pour amener la musique country en des lieux qui semblent peu faits pour le genre. Il vend plus de 50 000 billets par spectacle et réunit des gens qui vivent ses chansons et adorent la communauté créée lors de ces concerts.

S'étant imposé comme la voix qui exprime la réalité quotidienne des gens, Kenney Chesney continue de créer des albums studio qui parlent d'innocence, de liberté, d'appréciation de ce que la vie vous donne et de nostalgie du passé. Just Who I Am: Poets & Pirates explore ces thèmes en profondeur et produit plusieurs succès qui restent N° 1 pendant plusieurs semaines: «Never Wanted Nothing More», «Don't Blink», «Better As a Memory», et «Shiftwork» avec George Strait.

Pour développer davantage ces thèmes, Kenny Chesney lance Hemingway's Whiskey, N° 1 du Billboard, qui contient le très personnel «Boys of Fall», en hommage au football pratiqué au lycée, qui devient la chanson à thème favorite des équipes de football de nombreuses écoles. L'énergique «Somewhere With You» apporte au genre une nouvelle dimension d'urgence sexuelle, tandis que «You & Tequila», chantée avec Grace Potter et nominée aux GRAMMY, conte une histoire de désir fou. Plus proches des attentes, «Live A Little» et «Reality», qui traitent du thème du rythme effréné du monde du travail, dominent les hit-parades radio.

Avec The Big Revivalqui sort en 2014, Kenny Chesney accentue une fois de plus la complexité sonore et musicale de son travail. «American Kids», chanson-titre de l'album, déroule ses trois rythmes et ses deux refrains, tandis que «Till Its Gone» (savourons chaque instant) et «Save It For A Rainy Day» (soyons positifs) rappellent la perspective unique de Live in No Shoes Nation. Album ambitieux, The Big Revival est caractérisé par un son ample et une exubérance qui marqueront la prochaine vague de la musique de Kenny Chesney.

Cette vague suivante nous offre Cosmic Hallelujah. Entre «Settin' The World On Fire» en duo avec la chanteuse P!nk, le style bluegrass de «Trip Around The Sun», le rock léger de «All The Pretty Girls» et la prise en compte des questions sociales de «Noise» et «Rich & Miserable», Kenney Chesney va encore plus loin dans la vie et les réalités de tous les Américains qui essaient de trouver leur place dans la société. Sa capacité à comprendre les pensées et la vie des gens nourrit une inspiration qui va au-delà des clichés qui définissent la musique country du XXIe siècle.

Parallèlement, il met également en oeuvre des projets dirigés par des auteurs-compositeurs et axés sur sa vie dans les îles. Be As You Are: Songs from an Old Blue Chair devient Disque de Platine à sa sortie sans single en 2004, tandis que l'album studio Lucky Old Sun (2008) produit les N° 1 «Everybody Wants to Go to Heaven», «Down the Road» avec Mac MacAnally, et «I'm Alive» avec Dave Matthews.

Kenney Chesney poursuit son travail personnel centré sur la vie dans les îles avec Life On A Rockqui sort en 2013. Qu'il s'agisse du chant de marin chaloupé «Pirate Flag», du mélancolique «When I See This Bar», ou de «Spread The Love», un reggae agrémenté de trompette avec les Wailers et Elan Atias, le musicien né et élevé dans les monts du Tennessee a cherché dans sa vie sur l'eau l'inspiration qui a nourri une série de chansons évoquant son mode de vie au-delà des feux de la rampe.

Son engagement envers la population et la culture des îles est plus marqué dans l'album Songs for the Saints (2018), écrit et enregistré immédiatement après les ouragans qui ont dévasté St. John, St. Thomas et les îles environnantes. Il y exprime partout son amour très personnel pour les Caraïbes, que ce soit dans les ondulations du N° 1 «Get Along», le doux reggae de «Love for Love City» avec Ziggy Marley, la sonorité feutrée de «Trying To Reason with Hurricane Season» avec Jimmy Buffett, ou le méditatif morceau-titre de l'album, N° 1 du hit-parade country et N° 2 du hit-parade tous genres confondus.

Sa créativité incessante, son besoin de repousser les limites, mais aussi son respect infaillible pour la vraie vie, offrent à Kenny Chesney des perspectives qui manquent chez de nombreuses pop stars. Au-delà des figures de style, il y a la volonté de défendre les vies modestes des fans passionnés qui se reconnaissent dans sa musique. C'est ce que l'on peut entendre sur le Disque de Platine Live in No Shoes Nation, ou dans Here And Now (2020). Le premier vibre de l'énergie et du dynamisme de ces chansons enregistrées en live, tandis que le second a déjà produit deux succès: la chanson-titre, l'étourdissante «Tip of My Tongue» et la valse classique «Knowing You», ainsi qu'une myriade de variations thématiques.

À propos de Hipgnosis Song Management Ltd:

Hipgnosis Song Management Ltd, anciennement The Family (Music) Ltd, est le conseiller en investissement du fonds Hipgnosis Songs Fund Ltd (SONG). Tous deux ont été fondés par Merck Mercuriadis, ancien manager d'artistes de renommée mondiale, dont Elton John, Guns N' Roses, Morrissey, Iron Maiden et Beyoncé, et d'auteurs-compositeurs célèbres tels que Diane Warren, Justin Tranter et The-Dream. Hipgnosis Song Management Ltd s'est doté d'un conseil consultatif composé d'experts hautement compétents de l'industrie musicale, notamment des membres primés des communautés d'artistes, d'auteurs-compositeurs, de l'édition, du droit, de la finance, de la musique enregistrée et de la gestion musicale, tous possédant une connaissance approfondie de l'édition musicale. Parmi les membres du conseil consultatif d'Hipgnosis Song Management Ltd, citons: Nile Rodgers, The-Dream, Giorgio Tuinfort, Starrah, David A. Stewart, Poo Bear, Bill Leibowitz, Ian Montone et Rodney Jerkins.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 16:15 et diffusé par :