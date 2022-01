Le 28 janvier, la commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario animera une webémission gratuite sur les enfants et les jeunes dans un monde numérique





TORONTO, le 19 janv. 2022 /CNW/ - Le vendredi 28 janvier 2022, des pays du monde entier célébreront la Journée de la protection des données en soulignant les effets de la technologie sur les droits en matière de vie privée et l'importance de valoriser et de protéger les renseignements personnels.

Pour souligner cette occasion, Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, animera une webémission gratuite le vendredi 28 janvier de 9 h 30 à 11 h 30, heure de l'Est, intitulée Les enfants et les jeunes dans un monde numérique : Former une nouvelle génération de citoyens numériques.

Le thème de l'événement de cette année s'appuie sur l'une des quatre priorités stratégiques qui orienteront le travail du CIPVP au cours des années à venir. Il sera question des mesures à prendre pour défendre les droits des enfants et des jeunes en matière de protection de la vie privée et d'accès à l'information en favorisant leur littératie numérique et leurs droits numériques, tout en tenant les institutions responsables de protéger les enfants et les jeunes qu'elles servent.

« Depuis deux ans, nos enfants passent presque toute la journée devant un écran, et ils ne sont pas près d'abandonner cette existence virtuelle. Les enfants et les jeunes comptent parmi les citoyens les plus vulnérables et il est essentiel de les doter des compétences du XXIe siècle dont ils ont besoin pour défendre leurs droits en matière de vie privée en toute confiance, naviguer en toute sécurité en ligne et devenir de bons citoyens numériques. »

-- Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario

« D'après nos recherches, les jeunes accordent de l'importance à leur vie privée, mais souvent, ils ne comprennent pas comment fonctionne l'économie des données ni l'incidence que pourraient avoir sur leur avenir les renseignements recueillis par les plateformes à leur sujet. Ils veulent également mieux comprendre les politiques de confidentialité qu'ils sont amenés à accepter. Il est essentiel d'aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à en savoir plus sur leurs droits en matière de vie privée pour les préparer à devenir des citoyens numériques actifs et engagés. »

-- Matthew Johnson, directeur de l'éducation chez HabiloMédias, le centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique

Les enjeux suivants seront abordés :

assurer l'intégration de notions sur la protection de la vie privée dans le curriculum officiel de littératie numérique des écoles;

apprendre aux enfants et aux jeunes à envisager de façon critique la collecte, l'utilisation et la divulgation de leurs renseignements personnels et à faire valoir leurs droits en matière de protection de la vie privée;

déterminer le rôle de la réglementation et d'autres mécanismes non réglementaires pour protéger les enfants et les jeunes dans le monde en ligne.

Ordre du jour :

9 h 30 Mot de bienvenue et présentation de Patricia Kosseim, commissaire, CIPVP 9 h 50 Panel animé par Eric Ward, commissaire adjoint, CIPVP

Keith Baybayon, président, Association des élèves conseillères et conseillers de l' Ontario

Anthony Carabache, coordonnateur provincial, cours de qualification additionnelle, Ontario English Catholic Teachers' Association

Yael Ginsler , Sous-ministre adjoint, ministère de l'Éducation, Division du rendement des élèves

, Sous-ministre adjoint, ministère de l'Éducation, Division du rendement des élèves Matthew Johnson , directeur de l'éducation, HabiloMédias

, directeur de l'éducation, HabiloMédias Dave Meslin, activiste et auteur bien connu de Teardown: Rebuilding Democracy from the Ground Up

Jacob Ohrvik-Stott, chef intérimaire, avenirs réglementaires, bureau du Commissaire à l'information, Londres, Angleterre, Royaume-Uni

11 h Pause 11 h 5 Questions de l'auditoire 11 h 25 Mot de la fin de Warren Mar, commissaire adjoint 11 h 30 Clôture de l'événement

Inscription

Cet événement est gratuit, mais chacun est prié de s'inscrire.

