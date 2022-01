Kyoto Semiconductor annonce une photodiode à avalanche haute sensibilité pour les appareils de mesure pour fibres optiques (optical time-domain reflectometer, OTDR)





Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (Président-directeur général Tsuneo Takahashi, siège social : Fushimi-ku, ville de Kyoto), un important fabricant de solutions de dispositifs optiques utilisant des technologies de très haut niveau de qualité japonaise, a annoncé la photodiode à avalanche (avalanche photodiode, APD) KP-A*1, KPDEA003-T. Le nouveau produit a atteint une sensibilité et un rendement élevés accompagné d'un faible niveau sonore qui convient parfaitement aux réflectomètres optiques temporels (optical time-domain reflectometer, OTDR) *2 qui est essentiel lors des phases de déploiement de réseaux de fibres optiques.

Alors que le déploiement de la fibre optique augmente au fur et à mesure du développement des réseaux de la 5G, les demandes se sont multipliées vis-à-vis de la sensibilité et du rendement élevés, accompagné d'un faible niveau sonore, dans les APD utilisés dans les OTDR, afin d'identifier rapidement les défauts des fibres optiques.

La photodiode à avalanche KP-A « KPDEA003-T » a été développée pour détecter les fibres optiques. Ce produit est un module dans lequel une fibre monomode, équipée d'un connecteur optique standard (Subscriber Connector, SC), est raccordée à un câble coaxial, afin de pouvoir être facilement connectée au dispositif optique. Comparé à un produit existant de Kyoto Semiconductor, le KPDEA003-T a atteint une sensibilité supérieure*3, avec un coefficient multiplicateur de 2*4, et le bruit est cinq fois plus faible*5 grâce à la structure de tranche unique utilisée par la société.

Ces caractéristiques permettent au « KPDEA003-T » de détecter la faible luminosité, non détectable par les photodiodes à trois zones positive-intrinsèque-négative (Positive Intrinsic Negative, PIN) ou APD existantes. Le produit devrait être utilisé non seulement pour tester la résistance des fibres optiques, mais également le matériel médical ou appareils d'analyses.

Tsuneo Takahashi, Président-directeur général de Kyoto Semiconductor, déclare : « Il y a eu une forte demande d'APD haute sensibilité adapté aux OTDR, parmi les fabricants d'appareils d'essais du monde entier. Nous nous attendons à ce que notre nouvel APD, KPDEA003-T, qui se distingue par ses excellentes performances, réponde à leurs exigences ».

La production en série de la photodiode à avalanche KP-A KPDEA003-T devrait démarrer le 30 septembre 2022.

https://www.kyosemi.co.jp/en/products/kpdea003-t/

*1 Photodiode à avalanche : Une photodiode à semi-conducteur, avec amplification de courant photoélectrique, à laquelle s'applique une tension de polarisation inverse. Cette amplification de courant photoélectrique produit nettement plus de courant qu'une photodiode standard. Elle est utilisée dans les applications nécessitant une sensibilité élevée.

*2 OTDR : Réflectomètre optique temporel. Un OTDR est un appareil de test optique qui détecte les défauts dans les fibres optiques utilisées dans les communications à haut débit.

*3 Sensibilité : R = 1,1 A/W Conditions de mesure : Longueur d'onde d'émission d'entrée ? = 1550 nm Coefficient multiplicateur actuel M = 1

*4 Comparaison avec le produit existant « KPDEA005-56F » Coefficient multiplicateur actuel : M = 56 Conditions de mesure : Longueur d'onde d'émission d'entrée ? = 1310 nm, V R = V VR=V (avec I D =1µA)

*5 Comparaison avec le produit existant « KPDEA005-56F » Courant d'obscurité : I D = 2 nA Conditions de mesure : Tension inverse V R = Tension de claquage V BR x 0,9

À propos de Kyoto Semiconductor

Kyoto Semiconductor a été fondée en 1980 à Kyoto, en tant que fabricant spécialisé en semi-conducteurs optiques. Les semi-conducteurs fabriqués offrent des performances et une précision hors du commun, parfaites pour une utilisation en transmission optique. Ils sont fabriqués de bout en bout, pré- et post-traitement inclus, grâce à la technologie de packaging unique de Kyoto Semiconductor, dans nos locaux au Japon, pour être expédiés à nos clients du monde entier. Kyoto Semiconductor est à la tête de l'industrie, grâce à des technologies standard de très haut niveau dédiées au développement de solutions de dispositifs optiques, de qualité japonaise, et une attention particulière au niveau de la production.

Site Internet de l'entreprise : https://www.kyosemi.co.jp/

