REALTY ONE EST DE NOUVEAU LE SEUL FRANCHISEUR IMMOBILIER À FIGURER AU CLASSEMENT FAST AND SERIOUS DE TIMES

LAS VEGAS, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, une marque de style de vie moderne axée sur les objectifs et UN des franchiseurs à connaître la croissance la plus rapide au monde, redevient le seul franchiseur immobilier a figurer au palmarès exclusif « Fast & Serious » établi par Franchise Times et répertoriant les 40 marques qui connaissent la croissance stratégique la plus rapide tout en faisant preuve d'une stabilité impressionnante.

Realty ONE Group se retrouve au 12e rang du classement établi par Franchise Times. Il s'agit de la seule société immobilière parmi les grandes marques qui croissent de façon rapide, mais intelligente. Le franchiseur mondial établi à Las Vegas a effectué 118 000 transactions immobilières et a versé plus de 1,1 milliard de dollars en commissions sur les maisons qu'il a vendues, dont la valeur collective s'élève à 47 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 46 % par rapport à l'année précédente.

« Le fait de figurer sur cette liste est extrêmement important pour nous, car cela confirme que nous sommes un franchiseur intelligent et stratégique doté d'un modèle d'affaires et d'une COOLTURE qui peuvent résister à l'épreuve du temps, a déclaré Kuba Jewgieniew , PDG et fondateur de Realty ONE Group. Nous continuons de suivre un plan de croissance rigoureux qui nous permet de nous adapter à nos partenaires qui croient en notre réussite commune à long terme. »

Cette nouvelle fait suite à la publication d'un autre classement célèbre dans lequel Realty ONE Group s'est hissé au premier rang des franchiseurs immobiliers du palmarès hautement convoité Franchise 500® du magazine Entrepreneur en 2022.

UNBrokerage, comme on l'appelle dans le secteur, compte aujourd'hui plus de 17 000 professionnels de l'immobilier au sein de plus de 400 bureaux répartis dans 45 états, à Washington D.C. et au Canada et va ouvrir de nouveaux bureaux en Équateur, au Costa Rica, à Singapour, en Espagne, en plus du territoire américain de Porto Rico.

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un disrupteur de l'industrie, changeant radicalement le visage de la franchise immobilière avec son modèle d'affaires unique, sa « coolture » amusante, son infrastructure technologique et son soutien supérieur pour ses professionnels de l'immobilier. La société a rapidement évolué pour inclure plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le premier pour cent du pays selon REAL Trends, a été reconnu par le magazine Entrepreneur comme l'une des 5 meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste Inc. 500 des entreprises à la croissance la plus rapide pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchise. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.RealtyONEGroup.com .

