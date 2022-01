Cinq astuces pour avoir le meilleur compte professionnel et gérer vos paiements internationaux en toute confiance - DNBC Financial Group





Chaque année, des centaines d'entreprises envisagent une expansion internationale. Dans le cadre de ce processus, les paiements internationaux deviennent inévitables. Bien que la mondialisation offre un énorme potentiel de croissance, la recherche d'un fournisseur de transferts d'argent rapides et rentables a un profond impact sur votre entreprise.

Pour contribuer à prendre une décision éclairée, les experts de DNBC Financial Group ont préparé cinq astuces clés pour obtenir le meilleur compte professionnel pour la gestion des paiements internationaux.

Comparer soigneusement les fournisseurs de services de transfert

L'idée générale est que votre banque actuelle est la plus sûre et la mieux à même de transférer votre argent à l'étranger. Dans les faits, cela n'est pas toujours le cas. Pour vous assurer d'avoir les meilleures conditions pour vos transferts d'argent à l'étranger, vous devez comparer les fournisseurs.

Consacrer un peu de temps à choisir le fournisseur vous convenant le mieux aura rapidement des retombées positives en termes d'économies d'argent et d'amélioration de votre activité.

Tirer parti des fonctionnalités supplémentaires de votre compte professionnel

Un grand nombre de détenteurs de compte ne tirent pas pleinement partie d'une application bancaire numérique. Vous passez peut-être à côté de quelque chose. Outre la fonction principale d'envoi et de réception d'argent, divers outils complémentaires sont proposés par chaque fournisseur pour soutenir les utilisateurs.

La quantité d'argent à transférer

Vous devez déterminer combien d'argent vous allez transférer. Si vous voulez transférer des sommes importantes, vous devriez vous tourner vers un fournisseur spécialisé dans les grandes transactions. Pour ces volumes, évitez si possible de passer par les banques, car elles appliquent souvent des frais élevés au moment de transférer de l'argent à l'international.

Une institution financière comme DNBC serait une option idéale si vous devez transférer des montants importants étant donné que la société offre un quota supérieur à celui des autres fournisseurs du secteur.

Opter pour un fournisseur qui vous facilite la vie

Une fois que vous avez décidez d'utiliser un fournisseur de paiements, assurez-vous qu'il vous propose les meilleurs outils pour soulager votre stress au quotidien et donc améliorer votre vie.

Les personnes ne font habituellement attention qu'aux frais, et survolent souvent les fonctionnalités connexes et l'expérience utilisateur. Toutefois, si vous devez utiliser des services bancaires numériques au quotidien, une plateforme adaptée sera synonyme de confort et éliminera les préoccupations évitables.

Utiliser le compte professionnel pour toutes les transactions

Si vous transférez et recevez régulièrement de l'argent à l'échelle internationale, utiliser votre compte pour toutes ces transactions rendra votre gestion financière facile à superviser et à pratique à effectuer.

Faites régler vos factures, envoyez et recevez tous les paiements professionnels sur ce compte, payez vos employés et simplifiez votre comptabilité. Si certaines de vos transactions sont internationales, un compte professionnel DNBC peut réduire les frais de conversion de devises.

Ouvrez des comptes multidevise

Si vous évoluez à l'international et recevez ou envoyez fréquemment de l'argent en devises étrangères, il est préférable de créer des comptes multidevise chez votre fournisseur.

L'aspect pratique est l'avantage clé d'un compte multidevise international. Si vous dirigez une entreprise, vous économiserez du temps et éviterez la confusion avec un compte unique pour tous vos clients.

Optimisez vos paiements internationaux avec DNBC

Un bon fournisseur de comptes professionnels fera de votre vie professionnelle un jeu d'enfant. Toute entreprise évoluant à l'international devrait identifier les avantages qu'un fournisseur peut apporter, aussi bien en matière d'économie d'argent que d'amélioration des efficiences internes.

DNBC est une institution financière qui propose l'ouverture gratuite d'un compte et un service client exceptionnel. La société offre une commodité et une transparence inégalées à ses utilisateurs: grâce à leurs smartphones, les clients peuvent ouvrir un compte où et quand ils le souhaitent.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2022 à 13:50 et diffusé par :