XtalPi s'associe à Excelra et GOSTAR afin d'améliorer sa plateforme numérique intelligente de découverte et de développement de médicaments

HYDERABAD, Inde et SHENZHEN, Chine, 19 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Excelra, une organisation mondiale de premier plan dans le domaine des données et de l'analyse, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un partenariat entre sa base de données Global Online Structure Activity Relationship (GOSTAR) et XtalPi Inc, une société de biotechnologie pharmaceutique basée sur l'IA qui réinvente l'approche de l'industrie en matière de recherche et de développement de médicaments grâce à sa plateforme numérique intelligente de découverte et de développement de médicaments.

Dans le cadre de ce partenariat, Excelra fournira à XtalPi Inc. des ensembles de données ADMET dans la base de données GOSTAR. Les données ADMET de GOSTAR alimenteront les modèles prédictifs de XtalPi. Ce type de données peut aider XtalPi à obtenir une haute précision et une haute prévisibilité pour que la société puisse aborder avec confiance les échecs cliniques des nouvelles entités chimiques. Les ensembles de données ADMET de haute qualité et bien annotés de GOSTAR sont construits à l'aide d'un processus de sélection propriétaire certifié QMS-ISO, alimenté par le traitement du langage naturel et l'intelligence humaine.

GOSTAR fournit des informations complètes sur plus de 8 millions de composés, sélectionnés manuellement à partir de diverses sources, notamment des brevets et des articles de journaux. La base de données contient plus de 29 millions de points de données associés aux rapports structure-activité. La base de données relationnelle bien structurée peut être utilisée pour diverses applications à différentes étapes de la découverte et du cycle de vie de développement de médicaments et aide à la validation des cibles, à l'identification des résultats, ainsi qu'à l'identification précoce des pistes et à l'optimisation.

Min Xu, scientifique principal et directeur de recherche chez XtalPi Inc. a déclaré : « Chez XtalPi Inc. nous développons des algorithmes avancés basés sur l'IA pour relever les défis liés au processus de conception des médicaments. La taille et la qualité des ensembles de données sont toujours une de nos préoccupations majeures puisque nous souhaitons construire des modèles prédictifs de haute précision. C'est pourquoi nous considérons GOSTAR comme une ressource unique et précieuse. La base de données dispose de millions de points de données couvrant les propriétés ADMET de différents composés. Elle est également fiable, structurée et actualisée. Nous recommandons vivement GOSTAR à quiconque est impliqué dans l'innovation en matière de méthodologies de conception de médicaments. »

Norman Azoulay, chef de produit chez Excelra, a déclaré : « L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique engendrent un changement de paradigme dans la découverte et le développement des médicaments. Ce partenariat permettra d'entraîner les modèles de XtalPi à prédire avec précision les paramètres d'efficacité et de sécurité et, en fin de compte, d'augmenter le taux de réussite de la conception des médicaments. »

À propos de XtalPi :

XtalPi est une société de technologie pharmaceutique qui réinvente l'approche de l'industrie en matière de recherche et de développement de médicaments grâce à sa plateforme numérique intelligente de découverte et de développement de médicaments. Grâce à l'imbrication étroite de la physique quantique, de l'intelligence artificielle et des algorithmes de cloud computing haute performance, la plateforme de XtalPi fournit des prédictions précises sur les propriétés physico-chimiques et pharmaceutiques des petites molécules candidates pour la conception de médicaments, la sélection de formes solides et d'autres aspects critiques du développement de médicaments. XtalPi se consacre à améliorer l'efficacité, la précision et le taux de réussite de la recherche et du développement de médicaments, et à contribuer à une société plus saine dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.xtalpi.com .

À propos d'Excelra :

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, de la molécule au marché. Excelra Edge provient d'une fusion harmonieuse d'ensembles de données hétérogènes, de l'application d'un savoir-faire et de technologies bio-informatiques innovantes pour accélérer la découverte et le développement de vos médicaments grâce à des informations fiables et axées sur les résultats. GOSTAR d'Excelra est disponible sous forme d'application permettant aux utilisateurs de rechercher, de trouver et de découvrir des composés. L'application est en outre proposée via des API et sous la forme d'un ensemble de données téléchargeables pour alimenter les bibliothèques internes et les modèles d'apprentissage automatique.

Pour plus d'informations sur GOSTAR, consultez le site www.gostardb.com

https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpg

