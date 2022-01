Avis - Les générateurs de figures de Lichtenberg mettent la vie des utilisateurs en danger





Résumé

Produit : Générateurs de figures de Lichtenberg (ou brûleurs de Lichtenberg)

Problème : Les générateurs de figures de Lichtenberg, qui emploient des générateurs haute tension et contiennent des fils à découvert, peuvent entraîner la mort des utilisateurs et des spectateurs.

Ce qu'il faut faire : Ne fabriquez pas et n'utilisez pas de générateurs de figures de Lichtenberg dans quelque but que ce soit. Désactivez et démontez immédiatement tout générateur de figures de Lichtenberg de fabrication artisanale. Signalez à Santé Canada toute vente d'un générateur de figures de Lichtenberg.

Problème

Depuis 2017, Santé Canada a connaissance de six signalements au Canada de blessures mortelles qui découlent de l'utilisation de dispositifs de pyrogravure générant des figures de Lichtenberg. Cette information a été signalée par les organismes de réglementation de la sécurité des installations électriques des provinces et des territoires.

Les générateurs de figures de Lichtenberg (ou brûleurs de Lichtenberg) sont souvent présentés comme des dispositifs de pyrogravure permettant de créer des objets d'art ou d'art abstrait. Ils emploient des courants électriques haute tension pour produire des motifs appelés figures de Lichtenberg ou fractales. Ces dispositifs contiennent également des fils sous tension à découvert, ce qui les rend très dangereux à utiliser et à manipuler en toutes circonstances.

Ces dispositifs électriques à haute tension sont offerts en vente en ligne sous forme de produits complètement assemblés. Certains ont aussi été fabriqués par des bricoleurs à partir de générateurs récupérés de produits de consommation, notamment des générateurs haute tension provenant de fours à micro-ondes.

Santé Canada recommande fortement à tout le monde au Canada de ne pas utiliser et de ne pas assembler de générateurs de figures de Lichtenberg dans quelque but que ce soit, en raison du risque de blessures mortelles pour les utilisateurs et les spectateurs.

Quoi qu'en disent des publicités et des renseignements que les consommateurs peuvent trouver en ligne, ces dispositifs n'ont pas reçu d'approbation d'organismes de certification, d'homologation ou d'inspection, et leur sécurité n'a fait l'objet d'aucune évaluation ni d'aucun test en fonction de normes canadiennes.

Ce que les consommateurs doivent faire

Ne fabriquez pas, n'achetez pas et n'utilisez pas de générateurs de figures de Lichtenberg dans quelque but que ce soit.

Cessez immédiatement toute utilisation de générateurs de figures de Lichtenberg de fabrication artisanale. Désactivez et démontez immédiatement ces dispositifs de façon sécuritaire. Respectez les directives municipales ou régionales pour vous débarrasser des composantes électriques.

Cessez toute utilisation de générateurs de figures de Lichtenberg entièrement assemblés pouvant avoir été achetés et signalez les vendeurs à Santé Canada .

. N'utilisez les produits de consommation électriques que pour leur usage prévu. N'utilisez que ceux qui portent une marque de certification canadienne de la sûreté des installations électriques reconnue.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada est résolu à contribuer à la protection de la population canadienne contre tout produit de consommation pouvant être dangereux. Le Ministère surveille régulièrement les produits de consommation offerts sur le marché canadien pour vérifier qu'ils sont conformes à la législation canadienne et qu'il ne constituent pas un danger pour la santé et la sécurité des humains.

Si Santé Canada prend connaissance d'activités d'importation, de distribution, de publicité ou de vente de générateurs de figures de Lichtenberg au Canada, le Ministère prendra les mesures qui s'imposent afin d'atténuer les risques pour la santé et la sécurité humaines.

Signalement des préoccupations en matière de santé et de sécurité

Santé Canada recommande aux consommatrices et aux consommateurs de consulter régulièrement le site Web Rappels et avis de sécurité du gouvernement du Canada pour voir les produits rappelés et signaler toute préoccupation pour la santé ou la sécurité associée à un produit de consommation.

Pour en savoir plus

Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produits de Santé Canada grâce aux médias sociaux.

